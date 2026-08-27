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रुद्रपुर में दूधिए पर दूध दूषित करके बेचने का आरोप, CCTV फुटेज आया सामने, पुलिस ने कहा जांच पूरी होने दें

रुद्रपुर: शहर के रविंद्र नगर वार्ड नंबर 37 में एक दूध विक्रेता पर कथित रूप से दूध दूषित करके देने के आरोप के बाद हंगामा खड़ा हो गया. सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद लोगों ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच और आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई की मांग की है. सूचना मिलने पर पुलिस ने दूध विक्रेता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. हालांकि, पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही आरोपों की वास्तविकता स्पष्ट होने की बात कह रही है.

रुद्रपुर में दूध दूषित करके बेचने का आरोप: रुद्रपुर शहर के रविंद्र नगर स्थित वार्ड नंबर 37 में बुधवार को दूध विक्रेता पर गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद माहौल गरमा गया. दूध विक्रेता पर कथित तौर पर दूध को दूषित कर ग्राहकों को देने का आरोप लगाया गया. मामला सामने आते ही क्षेत्र में लोगों की भीड़ जुट गई और देखते ही देखते विवाद की स्थिति पैदा हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए दूध विक्रेता को हिरासत में लेकर चौकी पहुंचाया.

पुलिस ने आरोपी दूधिए को हिरासत में लिया: जानकारी के अनुसार, क्षेत्र के कुछ लोगों को दूध विक्रेता की गतिविधियों को लेकर संदेह हुआ था. इसके बाद मामले की जानकारी हिंदू संगठन से जुड़े लोगों को दी गई. संगठन के लोगों ने पुलिस के आपातकालीन नंबर 112 पर सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दूध विक्रेता को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए चौकी ले गई.

सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध दिख रही हैं गतिविधियां: मामले को लेकर उस समय चर्चा और तेज हो गई, जब दो दिन पहले की बताई जा रही सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सामने आई. स्थानीय लोगों का दावा है कि फुटेज में दूध विक्रेता की कथित गतिविधियां दिखाई दे रही हैं. कुछ लोगों का आरोप है कि दूध विक्रेता दूध को दूषित करता हुआ नजर आ रहा है. वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि फुटेज को देखने पर यह भी प्रतीत हो सकता है कि वह दूध को सूंघ रहा था. इसी वजह से वीडियो की वास्तविकता और उसमें दिखाई दे रही गतिविधि को लेकर अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं.