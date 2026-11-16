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सड़क हादसे में मिल्कीपुर विधायक चंद्रभानु पासवान घायल, सिर और पैर में आई चोट, ट्रेलर से टकराई फॉर्च्यूनर

सड़क हादसे में विधायक घायल. ( Photo Credit; Ayodhya Police )

अयोध्या : मिल्कीपुर से भाजपा विधायक चंद्रभानु पासवान सोमवार शाम सड़क हादसे का शिकार हो गए. अयोध्या में एक ट्रेलर ने ओवरटेक करने के दौरान उनकी फॉर्च्यूनर कार में बाईं तरफ से जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में विधायक गंभीर रूप से घायल हो गए. उनके सिर और पैर में चोट आई है. प्राथमिक उपचार के लिए उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बाद में लखनऊ रेफर कर दिया गया.

जानकारी के मुताबिक, हादसा सोमवार शाम करीब 8:30 बजे हुआ. घटना के समय विधायक अपनी फॉर्च्यूनर कार में ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठे थे. कार में उनके साथ तीन पुलिसकर्मी भी मौजूद थे. ट्रेलर द्वारा बाईं तरफ से टक्कर मारे जाने के बाद कार में सवार विधायक घायल हो गए, जबकि तीनों पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए.