सड़क हादसे में मिल्कीपुर विधायक चंद्रभानु पासवान घायल, सिर और पैर में आई चोट, ट्रेलर से टकराई फॉर्च्यूनर
प्राथमिक उपचार के लिए उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बाद में लखनऊ रेफर कर दिया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 11:14 PM IST
अयोध्या : मिल्कीपुर से भाजपा विधायक चंद्रभानु पासवान सोमवार शाम सड़क हादसे का शिकार हो गए. अयोध्या में एक ट्रेलर ने ओवरटेक करने के दौरान उनकी फॉर्च्यूनर कार में बाईं तरफ से जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में विधायक गंभीर रूप से घायल हो गए. उनके सिर और पैर में चोट आई है. प्राथमिक उपचार के लिए उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बाद में लखनऊ रेफर कर दिया गया.
जानकारी के मुताबिक, हादसा सोमवार शाम करीब 8:30 बजे हुआ. घटना के समय विधायक अपनी फॉर्च्यूनर कार में ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठे थे. कार में उनके साथ तीन पुलिसकर्मी भी मौजूद थे. ट्रेलर द्वारा बाईं तरफ से टक्कर मारे जाने के बाद कार में सवार विधायक घायल हो गए, जबकि तीनों पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए.
हादसे के बाद ट्रेलर चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया. विधायक के काफिले में चल रही पुलिस की दो गाड़ियों ने तत्काल ट्रेलर का पीछा शुरू कर दिया. पुलिस टीम ने घटनास्थल से करीब 15 किलोमीटर दूर पीछा करते हुए ट्रेलर को पकड़ लिया. पुलिस ने ट्रेलर को कब्जे में लेकर चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है.
उधर, हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अमले में हलचल मच गई. जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. गौरव ग्रोवर जिला अस्पताल पहुंचे. अधिकारियों ने चिकित्सकों से विधायक के स्वास्थ्य की जानकारी ली. अस्पताल में समर्थकों और लोगों की भीड़ बढ़ने के कारण सुरक्षा व्यवस्था भी की गई. चिकित्सकों की सलाह और बेहतर उपचार के लिए विधायक को लखनऊ रेफर कर दिया गया है.
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