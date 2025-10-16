ETV Bharat / state

दिवाली पर जानिए मिल्कफेड की मिठाइयों के रेट, शुगर फ्री स्वीट्स भी स्टॉल पर मिलेंगी

मिल्कफेड ने इस बार 500 क्विंटल मिठाइयां बेचने का टारगेट रखा है. प्रदेश में इसके 30 स्टॉल लगेंगे.

हिमाचल में 30 से अधिक जगहों पर लगेंगे स्टॉल
हिमाचल में 30 से अधिक जगहों पर लगेंगे स्टॉल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 10:13 AM IST

शिमला: दीपों की रोशनी, रंग-बिरंगी लड़ियों की चमक और फूलों की खुशबू से बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है. दुकानों पर खरीदारों की भीड़ बढ़ने लगी हैं और सड़कों पर जगमगाहट ने दिवाली के त्योहार की आहट दे दी है. इसी बीच एचपी स्टेट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड (मिल्कफेड) ने इस बार त्योहार की मिठास को और बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली है. इस बार शुद्ध देसी घी से तैयार 16 किस्म की पारंपरिक मिठाइयां न केवल स्वाद का मजा देंगी, बल्कि मिल्कफेड ने लोगों के स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखा है.

मिल्कफेड ने इस बार खासतौर पर शुगर के मरीजों का ध्यान रखते मिठाइयां तैयार की हैं. मिल्कफेड के स्टॉल पर पहली बार हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए 3 तरह की शुगर फ्री मिठाइयां भी उपलब्ध होंगी. यानी अबकी बार दिवाली पर शुगर के मरीज भी बिना झिझक शुद्ध देसी घी और दूध से तैयार मिठाइयों का आनंद ले सकेंगे. प्रदेश भर में घर जैसी ताजा ये मिठाइयां कितने ग्राम की पैकिंग और कब से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी. इसको लेकर ईटीवी भारत ने मिल्कफेड के चेयरमैन बुद्धि सिंह ठाकुर से बातचीत की.

मिल्कफेड ने इस बार 500 क्विंटल मिठाइयां बेचने का टारगेट रखा है (ETV Bharat)

500 क्विंटल मिठाइयां की गई हैं तैयार

हिमाचल में दिवाली के पर्व पर इस बार कितनी मिठाइयां बेचने के लिए तैयार की गई हैं. इस सवाल के जवाब में मिल्कफेड के चेयरमैन बुद्धि सिंह ठाकुर ने कहा कि 'इस बार हमने 500 क्विंटल मिठाइयां बेचने का टारगेट रखा है. हमारे प्रदेश के अंदर 30 स्टॉल लगेंगे, जहां पर हमारी मिठाइयां बिकेंगी. शिमला में छह जगहों पर स्टॉल लगाए जाएंगे.'

800 ग्राम पैकिंग की कीमत
800 ग्राम पैकिंग की कीमत (ETV Bharat)

शुद्ध देसी घी से तैयार की हैं मिठाइयां

मिल्कफेड मिठाइयों की क्या खासियत रहेगी, इस सवाल के जवाब में मिल्कफेड के चेयरमैन बुद्धि सिंह ठाकुर ने कहा कि 'हमारी मिठाइयां शुद्ध देसी घी से तैयार होती हैं, जो भी हमारा अपना मिल्कफेड का देसी घी और दूध है उससे ही हम मिठाइयां तैयार करते हैं. हमारी मिठाइयों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है. ऐसे में हर साल इसकी डिमांड बढ़ रही है. इस बार हमने शुगर फ्री मिठाइयां भी बनाई हैं, जिससे हम 3 तरह की शुगर फ्री मिठाइयां बेचेंगे, जिसमें मिल्क केक बर्फी, शुगर फ्री बिस्किट बेचने भी शुरू किए हैं. लोगों की मांग पर हमने शुगर फ्री मिठाइयां बाजार में उतारी हैं. जहां तक जीएसटी की बात है, वो भले ही म हुआ है, लेकिन हमने जो रेट बढ़ाने थे. वो इस बार नहीं बढ़ाए हैं, इसलिए हम पिछले रेट पर ही इस बार भी मिठाइयां बेचेंगे.'

400 ग्राम पैकिंग की कीमत
400 ग्राम पैकिंग की कीमत (ETV Bharat)

400 ग्राम पैकिंग में GST के साथ हिम स्वीट्स की कीमत

मिल्कफेड ने हिम स्वीट्स को अपनी लोकप्रिय 400 ग्राम पैकिंग में बाजार में उतारा है, जिसकी कीमत पैकिंग में GST के साथ तय की गई है, जिससे ग्राहकों को बिल के समय किसी अतिरिक्त कर का झंझट नहीं झेलना पड़ेगा. मिल्कफेड का दावा है कि पारदर्शी मूल्य निर्धारण से उपभोक्ताओं का विश्वास और बढ़ेगा. मिल्कफेड ने मिठाइयों की 400 ग्राम पैकिंग में अलग अलग कीमत तय की है. इसमें माह दाल पिन्नी 275, पंजीरी 290, मिल्क केक 275, ब्राऊन पेड़ा 275, सोन पापड़ी/पतिशा 275, नारियल की बर्फी 275, रोस्टेड चना बर्फी 275, काजू बर्फी 400 पहाड़ी बर्फी 275, मोतीचूर लड्डू की पैकिंग की कीमत 200 रुपए रखी है. इसी तरह से 400 ग्राम शुगर फ्री स्वीट्स में मिल्क केक 370 रुपए, कोकोनट बर्फी 370 रुपए और पहाड़ी बर्फी की कीमत 370 रुपए में उपलब्ध होगी.

हिमाचल में 30 से अधिक जगहों पर लगेंगे स्टॉल
हिमाचल में 30 से अधिक जगहों पर लगेंगे स्टॉल (ETV Bharat)

800 ग्राम पैकिंग में GST के साथ हिम स्वीट्स की कीमत

मिल्कफेड ने हिम स्वीट्स को 800 ग्राम पैकिंग में भी बाजार में उतारा है. प्रदेश के अभी 30 स्टॉल में ये मिठाइयां अलग अलग कीमत में GST के साथ उपलब्ध होंगी. इसमे माह दाल पिन्नी 495 रुपए, पंजीरी 570, मिल्क केक 495, ब्राऊन पेड़ा 495, सोन पापड़ी /पतिशा 495, नारियल की बर्फी 495, रोस्टेड चना बर्फी 495, काजू बर्फी 775, पहाड़ी बर्फी 495, मोतीचूर लड्डू 350, सेलिब्रेशन पैक 550, रसगुल्ला/चमचम/रसभरी 240 व गुलाब जामुन और अंगूरी पेठा 240 रुपए की पैकिंग में उपलब्ध होगा.

मिल्कफेड ने उतारी शुगर फ्री मिठाइयां
मिल्कफेड ने उतारी शुगर फ्री मिठाइयां (ETV Bharat)

दिवाली पर खास गिफ्ट पैक

इसके अलावा गिफ्ट पैक-1 में (गुलाब जामुन 10 किग्रा, नारियल बर्फी, चोकोचिप बिस्कुट 300 ग्राम 620 रुपए और गिफ्ट पैक-।। में काजू बर्फी 400 ग्राम, ड्राई फ्रूट बिस्कुट 300 ग्राम, गुलाब जामुन 1 किग्रा, रोस्टेड चना बर्फी 400 ग्राम 1 हजार रुपए में मार्किट में उतारा गया है.

हिमाचल के इतने स्टॉल पर उपलब्ध होंगी हिम स्वीट्स

हिमाचल के कई यूनिट में मिल्कफेड की मिठाइयों के कुल 30 स्टॉल लगेंगे, जिसमें 400 ग्राम और 800 ग्राम की पैकिंग में हिम स्वीट्स उपलब्ध होगी. इसमें मिल्कफेड की मंडी यूनिट में ढालपुर कुल्लू, सेरी मैनेल, सिनेमा चौक, हमीरपुर मिल्कबार और मिल्कबार चक्कर में मिठाइयों के स्टॉल लगेंगे. इसी तरह से नालागढ़ यूनिट में एमपीपी नालागढ़, पीएनबी बैंक बद्दी के सामने और एमसीसी बस्सी में हिम स्वीट्स के स्टॉल सजेंगे. नाहन यूनिट में मिल्कबार एसएफडीए नाहन, नाहन दो-सड़का (पांवटा रोड), नियर चिल्ड्रेन पार्क, नियर महिमा लाइब्रेरी नाहन, नियर बिरोजा फैक्ट्री और मिल्कबार दिल्ली गेट नाहन में लगने वाले स्टॉल पर हिम स्वीट्स आकर्षक पैकिंग में मिलेंगी. इसी तरह से कांगड़ा यूनिट में धर्मशाला, कांगड़ा, पालमपुर व मिल्कबार ढगवार में हिम स्वीट्स के स्टॉल सजेंगे. इसके अलावा दत्तनगर यूनिट के तहत मिल्कबार दत्तनगर, मिल्कबार रामपुर,मिल्क बार रिकांगपिओ, मिल्कबार रोहड़ू औक टिकरी कैंची में लगने वाले स्टालों में भी लोग हिम स्वीट्स खरीद सकते हैं. इसी तरह से हिमफेड के शिमला यूनिट के अंतर्गत मिल्कबार हिमाचल प्रदेश सचिवालय, एचपी सचिवालय रिसेप्शन, मिल्कबार संजौली, सेल पॉइंट रिज और मिल्कबार चक्कर में लगने वाले स्टॉल पर हिम स्वीट्स उपलब्ध होंगी. वहीं कैटल फीड प्लांट भोर के तहत जाहू और मिल्कबार भोर में मिल्कफेड के स्टॉल में लोग मिठाइयां खरीद सकते हैं.

15 से 20 अक्टूबर तक स्टॉल पर उपलब्ध होंगी मिठाइयां

हिमाचल में कब से लोगों को मिल्कफेड की मिठाइयां उपलब्ध होंगी, इस पर मिल्कफेड के चेयरमैन बुद्धि सिंह ठाकुर ने कहा कि 'प्रदेश में हमारे स्टॉल पर 15 से 20 अक्टूबर तक मिठाइयां उपलब्ध होंगी. शुगर फ्री बिस्किट की भी इस बार पहल की गई है. मुझे बहुत से लोग मिले थे, जो शुगर फ्री बिस्किट और मिठाइयां तैयार करने की मांग कर रहे थे. शुगर फ्री बिस्किट हमारे प्रदेश भर के सभी मिल्कबार में साल भर उपलब्ध होंगे.'

