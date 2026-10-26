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हिमाचल में दिवाली से पहले महंगी हुई मिठाई, मिल्कफेड ने बढ़ाए दाम, यहां देखें नई रेट लिस्ट

दिवाली से पहले मिल्कफेड ने बढ़ाए मिठाइयों के दाम ( ETV BHARAT )

शिमला: दिवाली से पहले हिमाचल प्रदेश में मिल्कफेड की मिठाइयां खरीदने के लिए अब लोगों को ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. सरकारी डेयरी संस्था मिल्कफेड ने त्योहार के लिए मिठाइयों की नई कीमतें तय की हैं. इसके तहत 400 ग्राम की पैकिंग पर 10 रुपये और 800 ग्राम के डिब्बे पर 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. शुद्ध देसी घी से तैयार होने वाली मिल्कफेड की मिठाइयों की दिवाली पर मांग रहती है.

मिल्कफेड ने दिवाली के लिए अलग-अलग किस्मों की 350 क्विंटल मिठाइयां तैयार करने की योजना बनाई है. इनमें नारियल बर्फी, मिल्क केक, काजू बर्फी, पहाड़ी बर्फी और पंजीरी सहित कई किस्में शामिल हैं. ये मिठाइयां 400 ग्राम और 800 ग्राम की पैकिंग में उपलब्ध करवाई जाएंगी. इन्हें प्रदेश के मिल्क बार और अन्य बिक्री केंद्रों के माध्यम से बेचा जाएगा.