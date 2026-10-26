हिमाचल में दिवाली से पहले महंगी हुई मिठाई, मिल्कफेड ने बढ़ाए दाम, यहां देखें नई रेट लिस्ट
मिल्कफेड की मिठाइयां प्रदेश के अलग-अलग जिलों में स्थित मिल्क बार और बिक्री केंद्रों पर उपलब्ध करवाई जाएंगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 5:01 PM IST
शिमला: दिवाली से पहले हिमाचल प्रदेश में मिल्कफेड की मिठाइयां खरीदने के लिए अब लोगों को ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. सरकारी डेयरी संस्था मिल्कफेड ने त्योहार के लिए मिठाइयों की नई कीमतें तय की हैं. इसके तहत 400 ग्राम की पैकिंग पर 10 रुपये और 800 ग्राम के डिब्बे पर 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. शुद्ध देसी घी से तैयार होने वाली मिल्कफेड की मिठाइयों की दिवाली पर मांग रहती है.
मिल्कफेड ने दिवाली के लिए अलग-अलग किस्मों की 350 क्विंटल मिठाइयां तैयार करने की योजना बनाई है. इनमें नारियल बर्फी, मिल्क केक, काजू बर्फी, पहाड़ी बर्फी और पंजीरी सहित कई किस्में शामिल हैं. ये मिठाइयां 400 ग्राम और 800 ग्राम की पैकिंग में उपलब्ध करवाई जाएंगी. इन्हें प्रदेश के मिल्क बार और अन्य बिक्री केंद्रों के माध्यम से बेचा जाएगा.
नारियल बर्फी की सबसे ज्यादा डिमांड
मिल्कफेड की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, प्रमुख मिठाइयों में नारियल बर्फी की सबसे ज्यादा 47.37 क्विंटल मात्रा तैयार की जा रही है. इसके अलावा मिल्क केक की 21.74 क्विंटल, काजू बर्फी की 19.58 क्विंटल, पहाड़ी बर्फी की 19.55 क्विंटल और पंजीरी की 17.79 क्विंटल मात्रा तैयार की जा रही है.
400 ग्राम और 800 ग्राम मिठाई की नई रेट लिस्ट
मिल्कफेड की नई मूल्य सूची के अनुसार, ज्यादातर मिठाइयों की कीमत काजू बर्फी और पंजीरी के मुकाबले अलग रखी गई है. प्रमुख मिठाइयों के दाम इस प्रकार हैं.
400 ग्राम की पैकिंग
- ढोडा बर्फी: 285 रुपये
- माह दाल पिन्नी: 285 रुपये
- मिल्क केक: 285 रुपये
- ब्राउन पेड़ा: 285 रुपये
- सोन पापड़ी/पतिशा: 285 रुपये
- नारियल बर्फी: 285 रुपये
- रोस्टेड चना बर्फी: 285 रुपये
- पहाड़ी बर्फी: 285 रुपये
- चोको चिप बर्फी: 285 रुपये
- पंजीरी: 300 रुपये
- काजू बर्फी: 410 रुपये
- मोतीचूर लड्डू: 210 रुपये
800 ग्राम की पैकिंग
- ढोडा बर्फी: 520 रुपये
- माह दाल पिन्नी: 520 रुपये
- मिल्क केक: 520 रुपये
- ब्राउन पेड़ा: 520 रुपये
- सोन पापड़ी/पतिशा: 520 रुपये
- नारियल बर्फी: 520 रुपये
- रोस्टेड चना बर्फी: 520 रुपये
- पहाड़ी बर्फी: 520 रुपये
- चोको चिप बर्फी: 520 रुपये
- पंजीरी: 595 रुपये
- काजू बर्फी: 800 रुपये
- मोतीचूर लड्डू: 375 रुपये
गिफ्ट पैक और सेलिब्रेशन पैक के दाम
दिवाली पर परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों को मिठाई देने के लिए मिल्कफेड ने गिफ्ट पैक के विकल्प भी रखे हैं.
- गिफ्ट पैक-I: 700 रुपये. इसमें 1 किलो गुलाब जामुन, 400 ग्राम ब्राउन पेड़ा और 300 ग्राम चोको चिप कुकीज शामिल हैं.
- गिफ्ट पैक-II: 1,100 रुपये. इसमें 1 किलो गुलाब जामुन, 400 ग्राम रोस्टेड चना बर्फी, 400 ग्राम काजू बर्फी और 300 ग्राम ड्राई फ्रूट बिस्कुट शामिल हैं.
- सेलिब्रेशन पैक: 600 रुपये.
- रसगुल्ले: 1 किलो के लिए 250 रुपये.
- गुलाब जामुन: 1 किलो के लिए 250 रुपये.
शुगर फ्री मिठाइयों के भी विकल्प
मिल्कफेड की मूल्य सूची में शुगर फ्री मिठाइयां भी शामिल हैं. इनके तहत 400 ग्राम के पैक में मिल्क केक, नारियल बर्फी और पहाड़ी बर्फी उपलब्ध होंगी. इन तीनों की कीमत 380 रुपये प्रति पैक निर्धारित की गई है.
यहां खरीद सकते हैं मिल्कफेड की मिठाइयां
दिवाली के लिए मिल्कफेड की मिठाइयां हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग जिलों में स्थित मिल्क बार और बिक्री केंद्रों पर उपलब्ध करवाई जाएंगी. उपभोक्ता शिमला, सोलन, मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, बिलासपुर और किन्नौर के बताए गए केंद्रों से मिठाइयां खरीद सकते हैं. शिमला में टुटू, ओल्ड बस स्टैंड, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, जिला न्यायालय, चक्कर, संजौली, फुटब्रिज के नीचे और मुख्य चौक सहित दत्तनगर, रामपुर और रोहड़ू में बिक्री केंद्र हैं. किन्नौर में रिकांगपिओ, सोलन में न्यू बस स्टैंड सोलन और नालागढ़, मंडी में चक्कर और मंडी, कुल्लू में मौहल, हमीरपुर में हमीरपुर तथा बिलासपुर जिले में घुमारवीं के बिक्री केंद्रों पर हिम स्वीट्स खरीदी जा सकती हैं.
ये भी पढ़ें: हिमाचल के दुग्ध उत्पादकों को सुक्खू सरकार का तोहफा, 11 दिसंबर से 61 रुपये प्रति लीटर खरीदा जाएगा दूध
ये भी पढ़ें: हिमाचल में वाल्मीकि आवास योजना की शुरुआत, इन परिवारों को घर बनाने के लिए मिलेंगे 3 लाख