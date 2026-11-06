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महंगाई भी नहीं घटा पाई देसी घी की मिठाइयों का स्वाद, मिल्कफेड के स्टालों पर उमड़ रहे ग्राहक

मिल्कफेड मिठाई स्टॉल ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल में दिवाली का त्योहार हो और मिठाइयों की बात न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है. त्योहार के मौके पर घरों में मिठास घोलने के लिए लोग बाजारों का रुख कर रहे हैं. इसी बीच शुद्ध देसी घी से तैयार मिल्कफेड की मिठाइयों की भी खूब खरीदारी हो रही है. वहीं, इस बार चीनी, दूध और घी की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते मिल्कफेड ने अपनी मिठाइयों के दाम बढ़ाए हैं, लेकिन महंगाई भी ग्राहकों का स्वाद नहीं बदल पाई है. पिछले साल की तुलना में कीमतें ज्यादा होने के बावजूद मिल्कफेड के स्टालों पर मिठाइयां खरीदने के लिए लोग पहुंच रहे हैं.

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