महंगाई भी नहीं घटा पाई देसी घी की मिठाइयों का स्वाद, मिल्कफेड के स्टालों पर उमड़ रहे ग्राहक
पिछले साल की तुलना में 10 से 25 रुपए महंगी हुई मिल्कफेड की मिठाइयां, इसके बावजूद हिमफेड स्वीट्स बनी लोगों की पहली पसंद.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 11:59 AM IST|
Updated : November 6, 2026 at 12:23 PM IST
शिमला: हिमाचल में दिवाली का त्योहार हो और मिठाइयों की बात न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है. त्योहार के मौके पर घरों में मिठास घोलने के लिए लोग बाजारों का रुख कर रहे हैं. इसी बीच शुद्ध देसी घी से तैयार मिल्कफेड की मिठाइयों की भी खूब खरीदारी हो रही है. वहीं, इस बार चीनी, दूध और घी की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते मिल्कफेड ने अपनी मिठाइयों के दाम बढ़ाए हैं, लेकिन महंगाई भी ग्राहकों का स्वाद नहीं बदल पाई है. पिछले साल की तुलना में कीमतें ज्यादा होने के बावजूद मिल्कफेड के स्टालों पर मिठाइयां खरीदने के लिए लोग पहुंच रहे हैं.
डोडा बर्फी की जा रही सबसे ज्यादा पसंद
मिल्कफेड की ओर से हर साल दिवाली के अवसर पर विशेष रूप से देसी घी से तैयार मिठाइयां उपलब्ध करवाई जाती हैं. इस बार भी हिम स्वीट्स की विभिन्न वैरायटी ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं. इनमें डोडा बर्फी की सबसे ज्यादा मांग देखने को मिल रही है. इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ग्राहक अन्य मिठाइयों के साथ डोडा बर्फी खरीदने में विशेष रुचि दिखा रहे हैं.
10 और 25 रुपए महंगी हुई मिठाइयां
वहीं, इस बार कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर मिठाइयों के दाम पर भी पड़ा है. चीनी, दूध और घी महंगा होने के कारण मिल्कफेड की 400 ग्राम की पैकिंग पिछले साल की तुलना में 10 रुपए और 800 ग्राम की पैकिंग 25 रुपए महंगी हुई है. इसके बावजूद शुद्ध देसी घी से तैयार मिठाइयों के प्रति लोगों का रुझान बरकरार है.
"शिमला में हमारे स्टोर सेक्रेटेरिएट, मॉल, कुसुम्पटी और कई अन्य जगहों पर भी संचालित हैं. संजौली में भी हमारा स्टॉल लगा है. इस बार हमने अपनी मशहूर डोडा बर्फी को दोबारा नए अंदाज में लॉन्च किया है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं. हमारी सभी मिठाइयों को ग्राहकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है." - रोहित, संचालक, मिल्कफेड मिठाई स्टाल
मिठाइयों के साथ मिल रहे गिफ्ट पैक
रोहित ने बताया कि रिज मैदान पर उनका स्टॉल शुरू हुआ है और पहले दिन से ही बड़ी मात्रा में मिठाइयों की बिक्री हो रही है. उनके पास काजू बर्फी, डोडा बर्फी और लड्डू उपलब्ध हैं. इसके अलावा शुगर फ्री मिठाइयों में कोकोनट मिल्क और पहाड़ी बर्फी भी शामिल हैं. ग्राहकों के लिए सेलिब्रेशन पैक और गिफ्ट पैक भी तैयार किए गए हैं, जिन्हें उपहार के तौर पर दिया जा सकता है. उन्होंने कहा कि इन पैक में चना बर्फी, कोकोनट बर्फी, पंजीरी और रसगुल्ले शामिल हैं. इसके साथ ही गुलाब जामुन भी उपलब्ध हैं. उन्होंने कहा कि उनकी कई मिठाइयां शुद्ध घी से तैयार की जाती हैं और इनमें किसी तरह की मिलावट नहीं की जाती है.
"हम लोगों से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द हमारे काउंटर पर पहुंचकर मिठाइयां खरीदें, ताकि स्टॉक खत्म होने से पहले मिठाइयां अपने घर ले जा सकें. हमारी कई आइटम आउट ऑफ स्टॉक भी हो चुकी हैं, जबकि मिठाइयों की मांग लगातार बनी हुई है, इसलिए ग्राहकों से आग्रह है कि वे जल्द खरीदारी करें." - रोहित, संचालक, मिल्कफेड मिठाई स्टाल
मिल्कफेड की मिठाइयों पर बरकरार लोगों का भरोसा
दीवाली के त्योहार पर मिठास घोलने के लिए लोग मिठाइयों की खरीदारी में जुटे हैं. बाजार में जहां कई तरह की मिठाइयों के विकल्प मौजूद हैं. वहीं, मिल्कफेड के स्टॉल पर भी ग्राहकों की खूब भीड़ उमड़ रही है. इस बार कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद मिल्कफेड की मिठाइयों की मांग कम नहीं हुई है. शुद्ध देसी घी से तैयार मिठाइयों के स्वाद और गुणवत्ता पर भरोसा जताते हुए लोग इन्हें प्राथमिकता दे रहे हैं. स्टॉल पर मिठाई खरीदने पहुंचे रमेश कुमार, अजय, प्यारेलाल और संतोष कुमार का कहना है कि वे पिछले कई सालों से मिल्कफेड की मिठाइयां खरीदते आ रहे हैं. इस बार मिठाइयां कुछ महंगी जरूर हुई हैं, लेकिन गुणवत्ता अच्छी होने के कारण वे कीमत की परवाह किए बिना मिल्कफेड की तैयार मिठाइयां ही खरीदना पसंद कर रहे हैं. उनका कहना है कि शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयों का स्वाद अलग होता है और इसी भरोसे के चलते हर साल त्योहार पर उनकी पहली पसंद मिल्कफेड की मिठाइयां रहती हैं.
हिमफेड ने बढ़ाए मिठाइयों के नाम
हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ (HIMFED) ने पारंपरिक पहाड़ी मिठाइयों से लेकर लोगों की पसंदीदा बर्फी, पिन्नी, पंजीरी और लड्डू तैयार किए हैं. हिमफेड ने मिठाइयों के 400 ग्राम और 800 ग्राम के पैक के लिए अलग-अलग अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) निर्धारित किए हैं. सभी कीमतों में जीएसटी भी शामिल है. जारी रेट लिस्ट के अनुसार काजू बर्फी सबसे महंगी मिठाई है, जबकि मोतीचूर लड्डू की कीमत सबसे कम रखी गई है.
हिमफेड की मिठाइयों के ये दाम
|मिठाई
400 ग्राम पैक
(₹)
800 ग्राम पैक
(₹)
|डोडा बर्फी
|285
|520
|माह दाल पिन्नी
|285
|520
|पंजीरी
|300
|595
|मिल्क केक
|285
|520
|ब्राउन पेड़ा
|285
|520
|सोन पापड़ी/पतीसा
|285
|520
|कोकोनट बर्फी
|285
|520
|रोस्टेड चना बर्फी
|285
|520
|काजू बर्फी
|410
|800
|पहाड़ी बर्फी
|285
|520
|मोतीचूर लड्डू
|210
|375
शुगर फ्री मिठाइयों के भी विकल्प
मिल्कफेड की मूल्य सूची में शुगर फ्री मिठाइयां भी शामिल हैं. इनके तहत 400 ग्राम के पैक में मिल्क केक, नारियल बर्फी और पहाड़ी बर्फी उपलब्ध है. इन तीनों की कीमत 380 रुपए प्रति पैक निर्धारित की गई है.
यहां खरीदें मिल्कफेड की मिठाइयां
दिवाली के लिए मिल्कफेड की मिठाइयां हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग जिलों में स्थित मिल्क बार और बिक्री केंद्रों पर उपलब्ध करवाई जा रही है. उपभोक्ता शिमला, सोलन, मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, बिलासपुर और किन्नौर के केंद्रों से मिठाइयां खरीद सकते हैं.
- शिमला- टुटू, ओल्ड बस स्टैंड, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, जिला न्यायालय, चक्कर, संजौली, फुटब्रिज के नीचे और मुख्य चौक सहित दत्तनगर, रामपुर और रोहड़ू
- किन्नौर- रिकांगपिओ
- सोलन- न्यू बस स्टैंड सोलन और नालागढ़
- मंडी- चक्कर और मंडी
- कुल्लू- मौहल
- हमीरपुर- हमीरपुर
- बिलासपुर- घुमारवीं