खेती के साथ शुरू किया ये काम, अब हर महीने हो रही 34.18 करोड़ की धन वर्षा
मिल्कफेड द्वारा घर-घर जाकर दूध संग्रहण सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले दुग्ध उत्पादकों को विशेष लाभ मिल रहा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 5, 2026 at 9:31 AM IST
शिमला: हिमाचल की वादियों में अब सिर्फ सेब और पहाड़ ही नहीं, बल्कि दूध की धार भी समृद्धि की नई कहानी लिख रही है. पहले पशुपालन को सहायक व्यवसाय माना जाता था, वहीं अब यह मुख्य आय का मजबूत जरिया बनकर उभरा है. सरकार की ओर से बढ़ाए गए दूध खरीद मूल्य ने ग्रामीणों को नई दिशा दी है. खेती के साथ-साथ पशुपालन को अपनाकर लोग हर महीने करीब 34.18 करोड़ रुपये की आय अर्जित कर रहे हैं.
हर रोज 2.70 लाख लीटर दूध की खरीद
दूध उत्पादन बढ़ने से डेयरी गतिविधियां तेज हुई हैं, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और युवाओं का रुझान भी गांवों की ओर लौटने लगा है. कुल मिलाकर, हिमाचल में दूध अब सिर्फ एक उत्पाद नहीं, बल्कि आर्थिक बदलाव का प्रतीक बन चुका है. वर्ष 2024-25 में 1.57 लाख लीटर प्रतिदिन के औसत की तुलना में वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड (मिल्कफेड) की ओर से हर रोज करीब 2.70 लाख लीटर दूध की खरीद की जा रही है.
मिल्कफेड द्वारा घर-घर जाकर दूध संग्रहण सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले दुग्ध उत्पादकों को विशेष लाभ मिल रहा है. राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में गाय के दूध का खरीद मूल्य 61 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध का खरीद मूल्य 71 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया है. इन प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले तीन वर्षों में ग्राम दुग्ध समितियों की सदस्य संख्या 27,498 से बढ़कर 39,790 हो गई है. इसके अतिरिक्त ग्राम दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या 583 से बढ़कर 758 हो गई है. रोजगार सृजन और दूध संग्रहण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दुग्ध उत्पादक समूहों एवं महिला स्वयं सहायता समूहों का भी गठन किया जा रहा है.
2 हजार किसानों को दिया प्रशिक्षण
वर्तमान में संघ द्वारा 1.80 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के 11 दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र संचालित किए जा रहे हैं. इसके अतिरिक्त कांगड़ा जिले के ढगवार में 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है. इसकी क्षमता को 3 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाया जा सकता है. डेयरी क्षेत्र में सहकार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है. इस साझेदारी के अंतर्गत कांगड़ा जिले में एक नया मिल्क यूनियन स्थापित किया जाएगा. इससे कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर और चंबा जिलों के दुग्ध उत्पादक लाभान्वित होंगे. डेयरी क्षेत्र की नई तकनीकों और नवाचारों से किसानों को अवगत करवाने के लिए पिछले तीन वर्षों में 2,000 से अधिक किसानों को विभिन्न संस्थानों के सहयोग से प्रशिक्षित किया गया है.
इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 222 स्वचालित दूध संग्रहण इकाइयां और 32 डेटा प्रोसेसिंग दूध संग्रहण इकाइयां स्थापित की गई हैं. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि किसानों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना प्रदेश सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है. किसानों एवं बागवानों को हर संभव सहयोग देने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है. गांवों, किसानों, महिलाओं एवं ग्रामीण युवाओं को केन्द्र में रखकर राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना प्रदेश सरकार का मुख्य लक्ष्य है.
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