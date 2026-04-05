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खेती के साथ शुरू किया ये काम, अब हर महीने हो रही 34.18 करोड़ की धन वर्षा

शिमला: हिमाचल की वादियों में अब सिर्फ सेब और पहाड़ ही नहीं, बल्कि दूध की धार भी समृद्धि की नई कहानी लिख रही है. पहले पशुपालन को सहायक व्यवसाय माना जाता था, वहीं अब यह मुख्य आय का मजबूत जरिया बनकर उभरा है. सरकार की ओर से बढ़ाए गए दूध खरीद मूल्य ने ग्रामीणों को नई दिशा दी है. खेती के साथ-साथ पशुपालन को अपनाकर लोग हर महीने करीब 34.18 करोड़ रुपये की आय अर्जित कर रहे हैं.

हर रोज 2.70 लाख लीटर दूध की खरीद

दूध उत्पादन बढ़ने से डेयरी गतिविधियां तेज हुई हैं, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और युवाओं का रुझान भी गांवों की ओर लौटने लगा है. कुल मिलाकर, हिमाचल में दूध अब सिर्फ एक उत्पाद नहीं, बल्कि आर्थिक बदलाव का प्रतीक बन चुका है. वर्ष 2024-25 में 1.57 लाख लीटर प्रतिदिन के औसत की तुलना में वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड (मिल्कफेड) की ओर से हर रोज करीब 2.70 लाख लीटर दूध की खरीद की जा रही है.

मिल्कफेड द्वारा घर-घर जाकर दूध संग्रहण सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले दुग्ध उत्पादकों को विशेष लाभ मिल रहा है. राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में गाय के दूध का खरीद मूल्य 61 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध का खरीद मूल्य 71 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया है. इन प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले तीन वर्षों में ग्राम दुग्ध समितियों की सदस्य संख्या 27,498 से बढ़कर 39,790 हो गई है. इसके अतिरिक्त ग्राम दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या 583 से बढ़कर 758 हो गई है. रोजगार सृजन और दूध संग्रहण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दुग्ध उत्पादक समूहों एवं महिला स्वयं सहायता समूहों का भी गठन किया जा रहा है.