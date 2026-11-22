बिहार में दूध कारोबारी की गोली मारकर हत्या, शादी से भोज खाकर लौट रहे थे, तभी गोलियों से भूना
मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने दूध कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी है. वो शादी का भोज खाकर घर लौट रहे थे. रिपोर्ट- विवेक कुमार
Published : November 22, 2026 at 11:44 AM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद है. आए दिन हत्या के मामले सामने आ रहे हैं. इसी क्रम में अपराधियों ने मुजफ्फरपुर में एक दूध कारोबारी के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी है. जिससे उनकी मौके पर ही उनकी मौत हो गई.
भोज खाकर लौट रहा था दूध कारोबारी
मिली जानकारी के अनुसार मृतक दूध कारोबारी की पहचान संजय कुमार निवासी बरियारपुर थाना क्षेत्र के वाजितपुर अशोक गांव के रूप में हुई है. वह पास के गांव में शादी का भोज खाने गए थे. देर रात घर लौटने के दौरान अपराधियों ने उन्हें निशाना बनाया और हत्या कर दी.
अपराधियों ने सिर में मारी गोली
संजय कुमार (मृतक) के बेटे नीतीश ने बताया कि मेरे पिता संजय कुमार शादी का भोज खाने के लिए पास के गांव गए थे. वहां से लौटने के दौरान अपराधियों ने उन्हें घेर लिया और सिर में गोली मार दी. गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े और फिर उनकी मौत हो गई.
बेटे को फोन पर मिली हत्या की खबर
देर रात उन्होंने अपने पिता को फोन करके घर आने के बारे में जानकारी लेनी चाही थी, लेकिन इसी दौरान उन्हें पिता की हत्या की सूचना मिली. घटना की जानकारी मिलने के बाद बरियारपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची.
पुलिस ने जांच की शुरू
घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया है. वहीं, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. साथ ही हत्या के अन्य पहलूओं की जांच कर रही है.
''एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई है. हत्या के कारणों और वारदात के पीछे की वजह का पता लगाया जा रहा है. मृतक के परिजनों से पूछताछ कर जानकारी जुटाई जा रही है. घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया है, ताकि वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन किया जा सके''. -संजय कुमार यादव, बरियारपुर थानाध्यक्ष
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