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बिहार में दूध कारोबारी की गोली मारकर हत्या, शादी से भोज खाकर लौट रहे थे, तभी गोलियों से भूना

कॉन्सेप्ट इमेज ( Etv Bharat )

मुजफ्फरपुर: बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद है. आए दिन हत्या के मामले सामने आ रहे हैं. इसी क्रम में अपराधियों ने मुजफ्फरपुर में एक दूध कारोबारी के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी है. जिससे उनकी मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

भोज खाकर लौट रहा था दूध कारोबारी