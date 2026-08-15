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​बांस का सहारा देकर बेटे को बचाते रहे बेबस पिता, आंखों के सामने दलदले तालाब में समा गया

लखनऊ: बंथरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मवई पडियाना गांव में शुक्रवार रात बारिश से बचाने के लिए सूखी लकड़ियां हटाने गए 42 वर्षीय दूध कारोबारी हिमांशु यादव पैर फिसलने से गहरे तालाब में गिर पड़े. बाड़े में मौजूद बुजुर्ग पिता ने बांस बढ़ाकर बेटे को खींचने की भरसक कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों के सामने ही हिमांशु गहरे पानी में समा गए. पुलिस और एसडीआरएफ की रातभर चली खोजबीन के बाद शनिवार सुबह करीब 10 बजे ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला जा सका.

​मवई पडियाना गांव निवासी हिमांशु यादव उर्फ ओम बाबू (42) दूध का व्यवसाय कर परिवार का भरण-पोषण करते थे. घर से करीब 100 मीटर दूर मवेशियों का बाड़ा है. शुक्रवार रात करीब 8 बजे हिमांशु अपने पिता हरिराम के साथ बाड़े में थे. बारिश का मौसम देखते हुए हिमांशु बाड़े के पीछे तालाब किनारे रखी सूखी लकड़ियों को हटाने गए. इसी दौरान अचानक पैर फिसलने से वह गहरे और दलदली तालाब में गिर पड़े.

​पिता ने देखा तो बचाने का प्रयास किया. हिमांशु को बांस पकड़ाया, पर दलदल से बेटे को नहीं निकाल सके. पिता हरिराम ने शोर मचाया और तुरंत एक लंबा बांस पानी में बढ़ाकर हिमांशु को फिर से पकड़ाने की कोशिश की. पिता की तमाम कोशिशों के बावजूद हिमांशु गहरे पानी में खिंचते चले गए. चीख-पुकार सुनकर दौड़े ग्रामीणों ने भी पानी में उतरकर बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली.

​सूचना पर बंथरा पुलिस और एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची. जनरेटर की रोशनी में गोताखोरों ने रात 2:30 बजे तक तालाब में गहन तलाशी अभियान चलाया, लेकिन रात के अंधेरे और दलदल के चलते हिमांशु का पता नहीं चल सका. ​शनिवार सुबह 7 बजे ग्रामीणों ने दोबारा अपने स्तर पर खोजबीन शुरू की. लोहे की लंबी सरिया का कांटा बनाकर जब तालाब में डाला गया तो सुबह करीब 10 बजे शव कांटे में फंस गया. 14 घंटे बाद जब हिमांशु का शव बाहर निकाला जा सका. शव देख परिजनों में चीख-पुकार मच गई. पत्नी सीमा बदहवास होकर पति का चेहरा पकड़कर रोने लगीं, वहीं मां मुन्नी देवी बेसुध होकर शव से लिपट गईं.

​एडीसीपी दक्षिणी बसंथ कुमार रल्लापल्ली ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य कराया था. शनिवार सुबह शव बरामद होने के बाद पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है.