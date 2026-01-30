ETV Bharat / state

बर्फबारी बनी मुसीबत! NH-5 पर फंसे दूध के टैंकर, सप्लाई पर संकट, उत्पादक परेशान

राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर दूध के टैंकर फंसने से मिल्क फैड और दूध उत्पादकों को भारी नुकसान हो रहा है.

MILK TANKER STUCK DUE TO SNOWFALL
NH-5 पर बार-बार फंसे रहे दूध के टैंकर (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 6:36 PM IST

रामपुर: शिमला के राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर इन दिनों भारी बर्फबारी ने जनजीवन के साथ-साथ जरूरी सेवाओं को भी प्रभावित कर दिया है. नारकंडा, ठियोग, फागु और कुफरी के बीच सड़क पर जमी बर्फ और फिसलन के कारण दूध से भरे टैंकरों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हो रही है. हालात ऐसे हैं कि टैंकर कई-कई घंटों तक एक ही जगह फंसे रह रहे हैं, जिससे दूध की आपूर्ति पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं.

NH-5 पर बार-बार फंसे रहे दूध के टैंकर (ETV BHARAT)

NH पर बार-बार फंस रहे दूध के टैंकर

जानकारी के अनुसार, हिमाचल के विभिन्न दुग्ध उत्पादक क्षेत्रों (शिमला, कुल्लू, मंडी) से करीब 75 हजार लीटर दूध लेकर टैंकर दिल्ली की ओर भेजे जा रहे हैं. हालांकि नारकंडा से लेकर ठियोग, फागु और कुफरी तक सड़क पर भारी बर्फबारी और फिसलन के कारण इन टैंकरों को आगे बढ़ने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई स्थानों पर टैंकर बार-बार फंस रहे हैं, जिससे सड़क पर जाम की स्थिति भी बन रही है.

चालकों को हो रही भारी परेशानी

दूध टैंकर चालकों का कहना है कि सड़क पर फिसलन इतनी ज्यादा है कि भारी टैंकरों को संभालना बेहद मुश्किल हो गया है. कई बार टायर स्लिप होने के कारण वाहन बीच सड़क पर ही रुक जाते हैं. इससे पीछे चल रहे अन्य वाहनों की आवाजाही भी ठप हो जाती है और लंबी कतारें लग जाती हैं. कुछ स्थानों पर स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से टैंकरों को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन समस्या लगातार बनी हुई है.

बर्फ हटाने में जुटा प्रशासन

राष्ट्रीय राजमार्ग-5 को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन और संबंधित विभागों की मशीनरी लगातार बर्फ हटाने के कार्य में लगी हुई है. हालांकि लगातार हो रही बर्फबारी के चलते सड़क को पूरी तरह साफ करने में दिक्कतें आ रही हैं. परिवहन से जुड़े लोगों का कहना है कि अगर मौसम में जल्द सुधार नहीं हुआ तो दूध की आपूर्ति और अधिक प्रभावित हो सकती है.

मिल्क फैड को हो रहा नुकसान

दत्तनगर मिल्क फैड के प्लांट इंचार्ज ऋषि चंदेल ने बताया, "दत्तनगर से दिल्ली की ओर जा रहे दूध टैंकर एनएच-5 पर कई जगह फंस रहे हैं. प्रत्येक टैंकर में करीब 25-25 हजार लीटर दूध होता है और ये टैंकर तीन से चार दिनों से नारकंडा, ठियोग और फागु के पास ही अटके हुए हैं. इससे मिल्क फैड और दूध उत्पादकों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है."

बार-बार सामने आ रही इस तरह की समस्याओं ने एक बार फिर सर्दियों के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था की चुनौतियों को उजागर कर दिया है. वहीं दूध आपूर्ति से जुड़े विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि आवश्यक सेवाएं पूरी तरह बाधित न हों.

