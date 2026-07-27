चंडीगढ़ शिमला NH-5 पर सड़क से नीचे घरों पर पलटा दूध का टैंकर, 3 लोग थे सवार

चंडीगढ़ शिमला NH-5 पर सड़क से नीचे घरों पर पलटा दूध का टैंकर, 3 लोग थे सवार
टैंकर गिरने की वजह से रेलिंग समेत बिजली, पानी की लाइनों और एक घर को नुकसान पहुंचा है. हादसे के बाद मौके पर मची अफरा-तफरी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 10:12 AM IST|
Updated : July 27, 2026 at 11:13 AM IST
सोलन: बरसात के मौसम में हिमाचल के विभिन्न जिलों में आए दिन सड़क दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं. प्रदेश के सोलन जिले में आज (सोमवार, 27 जुलाई) सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे हुआ है. चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे 5 पर सोलन के ब्रुरी के समीप एक दूध का टैंकर अचानक सड़क से नीचे रिहायशी इलाके में पलट गया.
चंडीगढ़ शिमला NH-5 पर घरों पर पलटा दूध का टैंकर
सोलन पुलिस के अनुसार, हादसा करीब पौने चार बजे पेश आया है. दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी गई जिसके बाद सोलन पुलिस मौके पर पहुंची है. पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है. हादसे के वक्त टैंकर में तीन लोग सवार थे जिन्हें हल्की चोटें आई हैं. फिलहाल तीनों पूरी तरह से सुरक्षित हैं. वहीं, टैंकर गिरने की वजह से रेलिंग समेत बिजली, पानी की लाइनों और एक घर को नुकसान पहुंचा है.
'ओवरस्पीड होने की वजह से हादसा'
टैंकर गिरने से सड़क किनारे लगे रेलिंग समेत बिजली पानी की लाइनों को नुकसान पहुंचा है. वहीं, कैंटर एक घर के पिलर और दीवारों के साथ भी टकराया है जहां पर घर को भी नुकसान पहुंचा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह पौने 4 बजे यह घटना पेश आई है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, चालक को नींद की झपकी आने और ओवर स्पीड होने की वजह से यह हादसा पेश आया है. वहीं, स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां पर स्पीड ब्रेकर न होने से पहले भी इस तरह के हादसे पेश आ चुके हैं.
जांच में जुटी सोलन पुलिस
दुर्घटना की पुष्टि करते हुए एसपी सोलन साईं दत्तात्रेय वर्मा ने बताया, "ब्रुरी में आज सुबह करीब सुबह 3:45 बजे एक दूध के कैंटर के पलटने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. हादसे के व्कत कैंटर में तीन लोग सवार थे, जिन्हें हल्की चोटें आई हैं. पुलिस की टीम घटना के कारणों का पता लगा रही है. फिलहाल इसमें आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है."
मोड़ पर स्पीड ब्रेकर न होने के चलते हादसा
पिछले सप्ताह भी यहां पर एक पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी नाली में जा गिरी थी, जिसमें चालक को चोटें आई थी. यहां पर स्पीड ब्रेकर न होने की वजह से चालक ओवर स्पीड में रहते हैं और मोड़ पर अपना कंट्रोल न रख पाने की वजह से हादसे का शिकार हो जाते हैं. जिला प्रशासन से इस बारे में लोगों ने कई बार मांग भी की है लेकिन अभी तक कोई सुध नहीं ली गई है.
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