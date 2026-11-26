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2030 से पहले बिहार में रोजाना 1 करोड़ लीटर दूध का होगा उत्पादन, CM सम्राट चौधरी का ऐलान

राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ( ETV Bharat )

पटना: राजधानी पटना में गुरुवार को 'राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2026' का भव्य आयोजन किया गया. इस समारोह में केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित कई अतिथियों ने शिरकत की. बिहार के साथ-साथ गुजरात, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों से आए बड़ी संख्या में पशुपालकों और किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया.

बिहार को नई पहचान दिलाने की तैयारी

केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि भारत आज वैश्विक स्तर पर दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है और यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के करोड़ों मेहनती किसानों व पशुपालकों के परिश्रम का नतीजा है. उन्होंने कहा कि बिहार की धरती पर देशभर के किसानों का एकजुट होना अत्यंत गर्व की बात है.