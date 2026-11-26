2030 से पहले बिहार में रोजाना 1 करोड़ लीटर दूध का होगा उत्पादन, CM सम्राट चौधरी का ऐलान
national milk day:राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर बिहार में दूध उत्पादन बढ़ाने पर जोर, 2030 से पहले एक करोड़ लीटर उत्पादन का लक्ष्य. रिपोर्ट -धर्मेन्द्र सिन्हा
Published : November 26, 2026 at 6:04 PM IST
पटना: राजधानी पटना में गुरुवार को 'राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2026' का भव्य आयोजन किया गया. इस समारोह में केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित कई अतिथियों ने शिरकत की. बिहार के साथ-साथ गुजरात, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों से आए बड़ी संख्या में पशुपालकों और किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया.
बिहार को नई पहचान दिलाने की तैयारी
केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि भारत आज वैश्विक स्तर पर दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है और यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के करोड़ों मेहनती किसानों व पशुपालकों के परिश्रम का नतीजा है. उन्होंने कहा कि बिहार की धरती पर देशभर के किसानों का एकजुट होना अत्यंत गर्व की बात है.
1 करोड़ लीटर दूध उत्पादन का महा-लक्ष्य
बिहार में डेयरी सेक्टर की अपार संभावनाओं को रेखांकित करते हुए ललन सिंह ने घोषणा की कि सरकार 2030 से पहले राज्य में प्रतिदिन एक करोड़ लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए डेयरी बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है और किसानों को सरकारी योजनाओं तथा निवेश का सीधा लाभ दिया जा रहा है.
"अब समय आ गया है कि इस राष्ट्रीय उपलब्धि को आगे बढ़ाते हुए बिहार को भी देश के डेयरी मानचित्र पर एक नई और सशक्त पहचान दिलाई जाए. राज्य के पशुपालकों के सक्रिय सहयोग से यह लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया जाएगा."-ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री
बकरी पालन पर भी विशेष जोर
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ पशुपालन से जुड़े प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है. इसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को डेयरी क्षेत्र से जोड़ने के लिए नई नीतियां तैयार की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि किसान गाय और भैंस पालन के साथ-साथ बकरी पालन को भी अपनी अतिरिक्त आय का प्रमुख जरिया बना सकते हैं, जिसके लिए बकरी के दूध के उत्पादन और बाजार में उसकी उपलब्धता को बढ़ावा दिया जाएगा.
जलवायु-अनुकूल रोडमैप और पोर्टल लॉन्च
कार्यक्रम के दौरान 'विकसित भारत @2047' के विजन को ध्यान में रखते हुए पशुधन और डेयरी क्षेत्र के लिए एक विशेष 'जलवायु-अनुकूल रोडमैप' का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य डेयरी उद्योग को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है. इसके साथ ही, डेयरी सहकारी समितियों और दुग्ध उत्पादक संगठनों की पारदर्शी रेटिंग एवं ग्रेडिंग सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) और एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया गया.
कई प्रमुख डेयरी परियोजनाओं का हुआ लोकार्पण
समारोह में बिहार के डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया. इनमें पटना स्थित वीपीएमयू (VPMU) और मुजफ्फरपुर स्थित तिमुल (TIMUL) में स्थापित मिनरल मिक्सचर प्लांट तथा समस्तीपुर के मिथिला मिल्क यूनियन में निर्मित एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट प्रमुख हैं. इसके अतिरिक्त, बिहटा के सिकंदरपुर में 'नमस्ते इंडिया' के दो लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले आधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया.
सम्मानित हुए देश के श्रेष्ठ पशुपालक
इस अवसर पर पशुपालन और डेयरी विकास के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने वाले प्रतिभागियों को प्रतिष्ठित 'राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026' से सम्मानित किया गया. इन पुरस्कारों के माध्यम से स्वदेशी नस्ल की गायों और भैंसों के संरक्षण, पशुधन की उत्पादकता बढ़ाने तथा उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले किसानों, कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों और सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समितियों का उत्साहवर्धन किया गया.
सुधा के नए उत्पाद 'मखाना खीर' और 'रबड़ी' बाजार में उतरे
समारोह के दौरान बिहार के लोकप्रिय ब्रांड 'सुधा' के नए उत्पादों मखाना खीर और रबड़ी को भी आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया, साथ ही नए बिक्री केंद्रों की चाबियां भी वितरित की गईं. कार्यक्रम में 'बेसिक एनिमल हसबेंडरी स्टैटिस्टिक्स 2026' रिपोर्ट भी जारी की गई, जिसमें देश में दूध, अंडे, मांस और ऊन उत्पादन के ताजा आंकड़े प्रस्तुत किए गए. कुल मिलाकर, यह आयोजन किसानों के अनुभव साझा करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का एक प्रभावी मंच साबित हुआ.
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