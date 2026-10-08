प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को मिलेगा ग्लोबल मार्केट, आधुनिक तकनीक से जुड़ेंगे दो लाख किसान

प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को मिलेगा ग्लोबल मार्केट, आधुनिक तकनीक से जुड़ेंगे दो लाख किसान
सरकार उत्तराखंड में डेयरी से जुड़े दुग्ध उत्पादकों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दे रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 8, 2026 at 8:34 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड में दुग्ध उत्पादन व्यवसाय से जुड़े छोटे किसानों के लिए राज्य सरकार एक विशेष पहल शुरु करने जा रही है. इस पहल का उद्देश्य छोटे एवं सीमांत डेयरी किसानों के लिए संसाधनों को बेहतर करना है. इसके तहत राज्य में दुग्ध उत्पादन में बढ़ोत्तरी, राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय बाजार तक किसानों की पहुंच को और बेहतर करने के साथ ही किसानों की आय में वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इस योजना के तहत प्रदेश के करीब 2 लाख से अधिक छोटे बड़े दुग्ध पालकों को लाभ पंहुचाने का लक्ष्य रखा गया है.
उत्तराखंड में दुग्ध उत्पादन व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए धामी सरकार आगे बढ़कर कार्य कर रही है. जिसका फायदा सीधे तौर पर किसानों को मिलेगा. सरकार की ओर से शासन स्तर पर इसकी कार्ययोजना तैयार कर दी गई है. इसी हफ्ते सचिव पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग डॉ बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में इस कार्ययोजना पर बैठक की गई. इस योजना में गेट्स फाउंडेशन की ओर से वित्तीय सहयोग दिया जाएगा और जीडीआई पाटनर्स की ओर से परामर्शी सहयोग दिया जाएगा.कार्यक्रम के तहत कृत्रिम गर्भाधान (Artificial Insemination&AI), भ्रूण प्रत्यारोपण (Embryo Transfer&ET), पशु आहार एवं पोषण, पशु स्वास्थ्य और आंचल की सहकारी समितियों एवं बाजार व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
इसके जरिए बेहतर प्रजनन व्यवस्था एवं अधिक दुग्ध उत्पादकता को बढ़ावा दिया जाएगा. साथ ही, मिनी फीड मिलों की स्थापना, संतुलित पशु आहार तैयार करने को प्रोत्साहन, पशु स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच और सहकारी दुग्ध संग्रहण एवं प्रसंस्करण नेटवर्क के विस्तार की दिशा में कार्य किया जाएगा. इस कार्यक्रम के जरिए प्रदेश के 2 लाख से अधिक डेयरी किसानों तक पहुंच बनाने का लक्ष्य रखा गया है.
इसके जरिए बेहतर प्रजनन, पोषण, पशु स्वास्थ्य सेवाओं और बाजार तक पहुंच के जरिए किसानों को लाभान्वित किया जाएगा. कार्यक्रम के तहत तकनीक आधारित नवाचार का व्यापक उपयोग किया जाएगा. इनमें पशु स्वास्थ्य संबंधी एडवाइजरी, गर्भधारण की जांच के लिए किट तथा कम लागत वाली कृत्रिम गर्भाधान (AI) सेवाएं शामिल हैं. इन तकनीकी समाधानों का उद्देश्य पशुधन संबंधी सेवाओं को किसानों के लिए अधिक सुलभ, प्रभावी और उपयोगी बनाना है.
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