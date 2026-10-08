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प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को मिलेगा ग्लोबल मार्केट, आधुनिक तकनीक से जुड़ेंगे दो लाख किसान

दुग्ध उत्पादकों को मिलेगा आधुनिक तकनीक और सरकारी सहयोग ( dehradun )

देहरादून: उत्तराखंड में दुग्ध उत्पादन व्यवसाय से जुड़े छोटे किसानों के लिए राज्य सरकार एक विशेष पहल शुरु करने जा रही है. इस पहल का उद्देश्य छोटे एवं सीमांत डेयरी किसानों के लिए संसाधनों को बेहतर करना है. इसके तहत राज्य में दुग्ध उत्पादन में बढ़ोत्तरी, राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय बाजार तक किसानों की पहुंच को और बेहतर करने के साथ ही किसानों की आय में वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इस योजना के तहत प्रदेश के करीब 2 लाख से अधिक छोटे बड़े दुग्ध पालकों को लाभ पंहुचाने का लक्ष्य रखा गया है.

उत्तराखंड में दुग्ध उत्पादन व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए धामी सरकार आगे बढ़कर कार्य कर रही है. जिसका फायदा सीधे तौर पर किसानों को मिलेगा. सरकार की ओर से शासन स्तर पर इसकी कार्ययोजना तैयार कर दी गई है. इसी हफ्ते सचिव पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग डॉ बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में इस कार्ययोजना पर बैठक की गई. इस योजना में गेट्स फाउंडेशन की ओर से वित्तीय सहयोग दिया जाएगा और जीडीआई पाटनर्स की ओर से परामर्शी सहयोग दिया जाएगा.कार्यक्रम के तहत कृत्रिम गर्भाधान (Artificial Insemination&AI), भ्रूण प्रत्यारोपण (Embryo Transfer&ET), पशु आहार एवं पोषण, पशु स्वास्थ्य और आंचल की सहकारी समितियों एवं बाजार व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.