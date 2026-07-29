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मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी बना रही आत्मनिर्भर, 1000 गांव से 31 हजार महिलाएं कर रही दूध कलेक्शन, सालाना टर्न ओवर 220 करोड़

शुरुआत में केवल 12 महिलाओं से यह संस्था शुरू हुई थी, लेकिन अब बढ़कर इसमें 31 हजार महिलाएं हो गई हैं.

दूध कलेक्शन सेंटर पर महिलाएं
दूध कलेक्शन सेंटर पर महिलाएं (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 29, 2026 at 5:06 PM IST

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Updated : July 29, 2026 at 6:53 PM IST

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कोटा : दुग्ध उत्पादन में कोटा की महिलाओं की एक संस्था ने रिकॉर्ड कायम किया है. एक साल में इस कंपनी ने 220 करोड़ का टर्नओवर हासिल किया है. यह संस्था महज 6 साल पुरानी है. इसने 6 साल में इस उपलब्धि को हासिल कर लिया है. शुरुआत में केवल 12 महिलाओं से यह संस्था शुरू हुई थी, लेकिन अब बढ़कर इसमें 31 हजार महिलाएं हो गई हैं. शुरुआत में हाड़ौती के केवल तीन जिले शामिल थे, जिनमें कोटा, बारां व झालावाड़ था, लेकिन अब बूंदी भी इसमें जुड़ गया है. वहीं, चित्तौड़गढ़ भी नजदीक होने से जोड़ा गया है, जिनमें हाड़ौती की 29 हजार और चित्तौड़गढ़ की करीब 2 हजार महिलाएं इसमें शामिल हैं.

महिलाएं प्रतिदिन 1000 गांव से करीब औसत 70 हजार लीटर दूध कलेक्शन कर रही हैं. इस दूध को दिल्ली के एक बड़ी डेयरी में भेजा जा रहा है. इस संस्था को नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) दिल्ली, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन (एनआरएलएम) की भी मदद मिली है. इसी के जरिए उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड स्थापित हुई है. कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दिनेश चौधरी का कहना है कि उन्होंने अपना पूरा सेटअप तैयार कर लिया है, जिसके जरिए वे 1 हजार गांव से 31 हजार महिलाओं के जरिए दूध कलेक्शन कर रहे हैं. उनके इस पूरे सिस्टम में केवल महिलाएं ही शामिल हैं. एक भी पुरुष नहीं है.

दुग्ध उत्पादन में रिकॉर्ड कायम, सुनिए... (ETV Bharat Kota)

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पूरी तरह से ऑनलाइन भुगतान : सीईओ दिनेश चौधरी का कहना है कि उनका पूरा भुगतान ऑनलाइन किया जाता है. दूध सप्लाई की मॉनिटरिंग एप्लीकेशन के जरिए होती है, जितना भी दूध कलेक्शन होता है, हर महिला अपने मोबाइल पर ऐप के जरिए कलेक्शन का पूरा रिकॉर्ड देख सकती है. महीने में 3 दिन यानी हर 10 दिन में भुगतान कर दिया जाता है. यह तारीख 3, 13 और 23 तय की हुई है. उनका कहना है कि उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी यह पूरी तरह से एनडीडीबी की मॉनिटरिंग के जरिए काम कर रही है, जबकि पूरी तरह से महिलाओं का बोर्ड इसमें बना हुआ है. इसके साथ ही प्रॉफिट और बोनस भी सालाना हमारे मेंबर्स शेयरधारक को दिया जाता है, जिसके लिए पूरा सिस्टम बना हुआ है. दूध जितना उपलब्ध कर रहे हैं, उसके अनुसार ही उन्हें शेयरधारक भी इस कंपनी में माना जाता है.

दूध कलेक्शन सेंटर पर महिलाएं
मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी. (ETV Bharat gfx)

1.9 लाख लीटर स्टोरेज क्षमता : उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा कर लिया है. इनकी स्टोरेज क्षमता 1.9 लाख लीटर प्रतिदिन है, जिसके तहत चार मिल्क चिलिंग सेंटर (एमसीसी) स्थापित किए गए हैं, जबकि बल्क मिल्क सेंटर (बीएमसी) भी स्थापित किए हैं. यह पांच जिलों में स्थापित किए गए हैं. बीएमसी की क्षमता 70 हजार लीटर है, जबकि मिल्क चिलिंग सेंटर की क्षमता 1.2 लाख लीटर है. इनके एमसीसी की क्षमता 30 हजार लीटर प्रतिदिन है, जिसमें कोटा जिले के सांगोद, सुल्तानपुर, झालावाड़ जिले के झालरापाटन और बारां जिले के केलवाड़ा में है. इनकी बीएमसी झालरापाटन जिले के हेमड़ा में 20 हजार लीटर की है. वहीं, झालावाड़ जिले के चौमहला, बूंदी, चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू, बड़ी सादड़ी और निंबाहेड़ा में 10 हजार लीटर की बीएमसी है.

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1.25 लाख लीटर रोज कलेक्शन का टारगेट : दिनेश चौधरी ने बताया कि वर्तमान में 60 से 65 हजार लीटर दूध आ रहा है. अभी ऑफ-सीजन चल रहा है, जबकि सर्दी के सीजन में यह एक लाख लीटर तक प्रतिदिन पहुंच जाता है. इस साल उनका लक्ष्य 1.25 लाख लीटर मिल्क रोज कलेक्शन का है. सालाना औसत साल 2025 में 70 हजार लीटर का रहा था और इस बार सालाना औसत भी एक लाख लीटर के आसपास पहुंचाने का लक्ष्य है. उनका कहना है कि औसत अगर देखा जाए तो 60 रुपए प्रति किलो के आसपास तक का भुगतान कर रहे हैं.

मिल्क चिलिंग प्लांट में दूध की प्रोसेसिंग
मिल्क चिलिंग प्लांट में दूध की प्रोसेसिंग (ETV Bharat Kota)

220 करोड़ का हुआ टर्नओवर : दिनेश चौधरी ने बताया कि साल 2025 में उनका टर्नओवर 220 करोड़ के आसपास हो गया है, जबकि साल 2026 में उनका लक्ष्य 1200 गांव तक पहुंचाने का है और महिलाओं की संख्या भी बढ़ानी है. यह टर्नओवर 240 करोड़ के ऊपर ले जाने का लक्ष्य है, इस पर काम कर रहे हैं. उनका कहना है कि कोटा जिले में ही पशुपालकों को बायोगैस प्लांट भी सब्सिडी पर लगा रहे हैं. यह 200 बायोगैस प्लांट कोटा और बूंदी जिले में लग रहे हैं. ये 32 हजार रुपए लागत के हैं, लेकिन हमारे सदस्यों से महज 6000 रुपए ही लेंगे, बाकी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड देगा. इसके अलावा उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी पैसा दे रही है.

दूध कलेक्शन सेंटर पर महिलाएं
दूध कलेक्शन सेंटर पर महिलाएं (ETV Bharat Kota)

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परिवारों की स्थिति को ऊंचा उठाना लक्ष्य : दिनेश चौधरी ने बताया कि उनका मुख्य काम महिलाओं और उनके परिवार की स्थिति को ऊंचा उठाना है, जिसके लिए वह काम करते हैं. वह कई तरह से इन परिवारों की मदद करते हैं, जिनमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के जरिए परिवार को डेवलप भी करते हैं. इन परिवारों के बच्चों के करियर डेवलपमेंट की जानकारी भी एक्सपर्ट बुलवाकर दी है. हमारे साथ जुड़े पशुपालक महिलाओं को घी, कैटल फीड, मिनरल मिक्सर पशु आहार, सीड्स और कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं. यहां तक कि हमारी एक एंबुलेंस कोटा जिले में कार्यरत है, जिसमें पशुओं को उपचार दिया जाता है. इसमें वेटरनरी डॉक्टर भी शामिल हैं.

दूध की टेस्टिंग
दूध की टेस्टिंग (ETV Bharat Kota)

कैटेगरी के अनुसार बोर्ड में बनते हैं मेंबर : पूरे सदस्यों में तीन कैटेगरी में मेंबर्स उनके बोर्ड में बनते हैं, जिसमें 200 दिन 500 लीटर दूध उपलब्ध कराने वाले को सी कैटेगरी में डाला जाता है. इसी तरह से 200 दिन और 15 लीटर दूध उपलब्ध कराने वालों को बी कैटेगरी में दिया जाता है. वहीं, 300 दिन और 3000 लीटर दूध उपलब्ध कराने वालों को ए कैटेगिरी में डाला जाता है. सभी बोर्ड की महिलाएं 10वीं पास होना आवश्यक है. दूध कलेक्शन से लेकर ग्रामीण स्तर पर सभी काम महिलाएं ही कर रही है. इस दूध की टेस्टिंग भी महिलाएं कर रही हैं. फैट चेकिंग का पूरा सिस्टम ऑनलाइन है. ऐसे में किसी को इसकी शिकायत भी नहीं होती है. दूध को लाने ले जाने और परिवहन का काम उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी खुद करवाती है. इसमें पुरुष सदस्य है.

Last Updated : July 29, 2026 at 6:53 PM IST

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