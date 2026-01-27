दत्तनगर मिल्क प्लांट में दूध खरीद ठप, हजारों दुग्ध उत्पादक परेशान, 'घेरा डालो–डेरा डालो' आंदोलन की दी चेतावनी
रामपुर दत्तनगर मिल्क प्लांट में दूध खरीद ठप होने से हजारों दुग्ध उत्पादक परेशान हैं.
रामपुर बुशहर: शिमला जिला में रामपुर के दत्तनगर में स्थित मिल्क प्लांट द्वारा पिछले चार दिनों से दूध की नियमित खरीद न किए जाने से क्षेत्र के हजारों दुग्ध उत्पादक गंभीर संकट में आ गए हैं. दूध न बिक पाने के कारण उत्पादकों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है, वहीं घर-घर में दूध का भंडारण भी मुश्किल हो गया है. उत्पादकों का कहना है कि दूध एक ऐसा उत्पाद है, जिसे लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता. समय पर खरीद न होने से दूध खराब हो रहा है, जिससे उनकी मेहनत और लागत दोनों व्यर्थ जा रही हैं.
इस मुद्दे को लेकर दुग्ध उत्पादक संघ ने आज बैठक आयोजित कर कड़ा रोष जताया और चेतावनी दी कि यदि शीघ्र दूध खरीद प्रक्रिया बहाल नहीं हुई तो “घेरा डालो–डेरा डालो” आंदोलन शुरू किया जाएगा. संघ का कहना है कि हर दिन 50 लाख के करीब नुकसान हो रहा है.
दुग्ध उत्पादक संघ हिमाचल प्रदेश संयोजक प्रेम चौहान और सह संयोजक रंजीत ठाकुर ने बताया, 'बर्फबारी के बाद से मिल्क प्लांट ने दूध की खरीद लगभग बंद कर दी है. इससे रामपुर, निरमंड, ननखड़ी, आनी, करसोग और किन्नौर क्षेत्र के हजारों छोटे-बड़े दुग्ध उत्पादक प्रभावित हो रहे हैं'.
बैठक में वक्ताओं ने कहा कि कोरोना काल जैसे कठिन समय में भी इस तरह की स्थिति कभी नहीं बनी थी. उस दौरान भी दूध की खरीद किसी न किसी रूप में जारी रही, लेकिन अब सामान्य हालात में भी खरीद न होना समझ से परे है. प्रशासन और संबंधित विभाग इस गंभीर समस्या को नजरअंदाज कर रहे हैं.
हिमाचल प्रदेश किसान सभा ने भी दुग्ध उत्पादकों की मांगों का समर्थन करते हुए राज्य सरकार से शीघ्र हस्तक्षेप की मांग की है. किसान सभा के प्रतिनिधियों ने कहा, 'जब से बर्फबारी हुई है, तब से दूध की खरीद नहीं हो रही, जिससे किसानों की आजीविका पर सीधा असर पड़ा है. सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था करना, अतिरिक्त वाहन और संग्रह केंद्र उपलब्ध कराने और भुगतान समय पर सुनिश्चित करने की व्यवस्था करनी चाहिए'.
दुग्ध उत्पादकों ने स्पष्ट किया कि यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो वे मजबूर होकर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी. उत्पादकों का कहना है कि दूध खरीद व्यवस्था बहाल करना केवल किसानों के हित में ही नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं और स्थानीय दुग्ध आपूर्ति श्रृंखला के लिए भी जरूरी है. अब सभी की नजरें सरकार और प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं.
