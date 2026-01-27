ETV Bharat / state

दत्तनगर मिल्क प्लांट में दूध खरीद ठप, हजारों दुग्ध उत्पादक परेशान, 'घेरा डालो–डेरा डालो' आंदोलन की दी चेतावनी

रामपुर बुशहर: शिमला जिला में रामपुर के दत्तनगर में स्थित मिल्क प्लांट द्वारा पिछले चार दिनों से दूध की नियमित खरीद न किए जाने से क्षेत्र के हजारों दुग्ध उत्पादक गंभीर संकट में आ गए हैं. दूध न बिक पाने के कारण उत्पादकों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है, वहीं घर-घर में दूध का भंडारण भी मुश्किल हो गया है. उत्पादकों का कहना है कि दूध एक ऐसा उत्पाद है, जिसे लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता. समय पर खरीद न होने से दूध खराब हो रहा है, जिससे उनकी मेहनत और लागत दोनों व्यर्थ जा रही हैं.

इस मुद्दे को लेकर दुग्ध उत्पादक संघ ने आज बैठक आयोजित कर कड़ा रोष जताया और चेतावनी दी कि यदि शीघ्र दूध खरीद प्रक्रिया बहाल नहीं हुई तो “घेरा डालो–डेरा डालो” आंदोलन शुरू किया जाएगा. संघ का कहना है कि हर दिन 50 लाख के करीब नुकसान हो रहा है.