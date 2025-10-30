ETV Bharat / state

अब कुल्लू से मंडी नहीं ले जाना पड़ेगा दूध, बजौरा में जल्द शुरू होगी मिल्क प्रोसेसिंग

जिला कुल्लू के प्रवेश द्वार बजौरा के पास चुटी बिहाली में अब मिल्कफेड द्वारा मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा. मिल्कफेड ने प्रोसेसिंग प्लांट के लिए भूमि का चयन करने के बाद फाइल एफसीए की मंजूरी के लिए भेजी है. एफसीए की मंजूरी मिलने के बाद इसका काम शुरू किया जाएगा. जिसके बाद कुल्लू, लाहौल के साथ-साथ मंडी जिले के साथ लगते किसानों को दूध मंडी भेजने की जरूरत नहीं होगी.

"ब्यास के पार चुटी बिहाल में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्राथमिकता में है. इसके लिए एफसीए की फाइल बनाकर भेजी गई है. जल्द ही इसकी मंजूरी मिलने की उम्मीद है. मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट से तीन जिले के सैकड़ों किसानों की आर्थिकी मजबूत होगी." - बुद्धि सिंह ठाकुर, चेयरमैन, मिल्कफेड

इसके लिए बजौरा में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट तैयार किया जाएगा. दुग्ध उत्पाद को अब कुल्लू-मनाली में ही बाजार मिलेगा. वर्तमान में दुग्ध उत्पाद मंडी में तैयार किए जाते हैं. मिल्कफेड ने कुल्लू में प्रोसेसिंग प्लांट की तैयारी शुरू की. ये प्लांट 32 करोड़ रुपए की लागत से 15 बीघा भूमि पर बनाया जाएगा.

कुल्लू: अब कुल्लू से दूध मंडी नहीं जाएगा. किसानों को अब प्रोसेसिंग के लिए दूध मंडी नहीं ले जाना पड़ेगा. जिससे न सिर्फ उनका परिवहन का खर्च बचेगा, बल्कि अब उन्हें कुल्लू में ही ये दूध बेचने के लिए बाजार मिल जाएगा. बजौरा में ही दूर से बने उत्पाद तैयार होंगे.

बजौरा में बनेगा मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट (ETV Bharat)

इन इलाकों के किसानों को मिलेगी राहत

मिल्कफेड के चेयरमैन बुद्धि सिंह ठाकुर ने बताया कि मिल्कफेड द्वारा मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के लिए 15 बीघा भूमि का चिन्हित की गई है. वहीं, प्लांट निर्माण पर करीब 32 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी. मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट बनने से कुल्लू, लाहौल-स्पीति, चंबा के पांगी, मंडी के सीमांत क्षेत्र बालीचौकी, स्नोर घाटी के किसानों को फायदा मिलेगा.

प्लांट में 50 हजार लीटर दूध होगा प्रोसेस

खास बात यह है कि मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट तैयार होने के बाद कुल्लू से दूध को मंडी नहीं ले जाना पड़ेगा. वर्तमान में कुल्लू जिले से दूध मंडी में प्रोसेसिंग के लिए भेजा रहा है. प्लांट लगने से कुल्लू का 50,000 लीटर दूध कुल्लू जिले में ही मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में प्रोसेस होगा. दुग्ध किसानों के लिए कुल्लू जिले में 229 दुग्ध उत्पादक सोसायटी कार्य कर रही हैं. इनमें ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाएं दुग्ध उत्पादन से अपनी आर्थिकी को भी मजबूत कर रही हैं. ऐसे में चुटी बिहाल में स्थापित होने वाला मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट मील का पत्थर साबित होगा.

प्लांट में तैयार होंगे दुग्ध उत्पाद

कुल्लू और मनाली में बहुत बड़ा बाजार है. मनाली में 2000 से ज्यादा होटल हैं. जबकि कई होम स्टे भी हैं. इनमें मिल्क प्रोडक्ट्स की काफी मांग रहती है. कुल्लू में बन रहे मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में दूध से बनने वाले उत्पाद जैसे दही, घी आदि तैयार किए जाएंगे. इनकी खपत कुल्लू-मनाली के बाजारों में की जाएगी.