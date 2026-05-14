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आम आदमी को झटका! 2 रुपये प्रति लीटर बढ़े दूध के दाम, लोगों ने कहा- तनख्वाह वही पर बढ़ रही महंगाई

सभी दूध कंपनियों ने बढ़ाए दूध के दाम ( ETV BHARAT )