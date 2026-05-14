आम आदमी को झटका! 2 रुपये प्रति लीटर बढ़े दूध के दाम, लोगों ने कहा- तनख्वाह वही पर बढ़ रही महंगाई
दूध महंगा होने के कारण लोगों में निराशा देखी जा रही है. कुछ लोगों का मानना है कि अभी पेट्रोल-डीजल भी महंगे होंगे.
Published : May 14, 2026 at 10:50 AM IST
नई दिल्ली: देशभर में आज से दूध के दामों में बढ़ोतरी हो गई है. डेयरी कंपनियों ने 2 रुपये प्रति लीटर दूध पर बढ़ा दिए हैं. चाहे वह मदर डेयरी हो,अमूल हो या फिर सुधा जो भी बड़ी दूध की कंपनियां है सभी ने अपने दूध पर पर लीटर ₹2 बढ़ा दिए हैं.
यह पिछले 13-14 महीने में दूसरी बार दूध के दाम में बढ़ोतरी हुई है. जहां आप दूध के दाम बढ़ जाने से आम लोगों के पॉकेट पर इसका असर देखने को मिल रहा है. इसको लेकर ईटीवी भारत ने लोगों से बात की. दूध लेने पहुंचे गुरमीत बताते हैं कि अभी हर चीज का दाम बढ़ता जा रहा है अभी दूध का दाम बढ़ा है कुछ दिन बाद पेट्रोल का भी दाम बढ़ जाएगा. इस महंगाई से आम आदमी पिसता जा रहा है. दूध तो डेली लोगों को चाहिए, ऐसे में दूध के दाम में बढ़ोतरी होने से इसका असर हम लोगों के पॉकेट पर पड़ेगा, लेकिन क्या करें महंगाई बढ़ रही है फिर भी दूध तो खरीदना पड़ेगा, सब चीज की महंगाई धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है. सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि महंगाई कंट्रोल में हो.
वहीं अशोक कुमार बताते हैं कि अब महंगाई बढ़ गई है तो क्या करें दिक्कत तो हम लोगों को होगा ही. अब दूध से संबंधित सभी प्रोडक्ट का भी दाम बढ़ जाएगा. सभी खाने पीने वाली चीजों के दाम लगातार बढ़ते जा रहा हैं. आम लोगों के पॉकेट पर इसका बहुत असर पड़ रहा है. बजट बिगड़ जा रहा है.
सोनू कुमार बताते हैं कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए. अगर महंगाई बढ़ रही है तो ऐसा रूल होना चाहिए कि प्राइवेट कंपनियों में भी लोगों की तनख्वाह बढ़े, ताकि इस महंगाई भरे जमाने में वह अपना परिवार का भरण पोषण कर सके. अब दूध का दाम बढ़ा दिया गया है इससे घर पर इसका असर काफी देखने को मिलेगा.
|बल्क बेंडर मिल्क
|पहले ₹56 प्रति लीटर
|अब बढ़कर 58 रुपए प्रति लीटर
|फुल क्रीम दूध
|पहले ₹69 प्रति लीटर
|अब बढ़कर ₹72 पर प्रति लीटर
|बफैलो मिल्क
|पहले ₹75 प्रति लीटर
|अब बढ़कर ₹80 प्रति लीटर
|प्रो मिल्क
|पहले ₹70 प्रति लीटर
|अब बढ़कर ₹72 पर प्रति लीटर
|कॉउ मिल्क
|पहले 59 रुपया प्रति लीटर
|अब बढ़कर अब ₹62 प्रति लीटर
वहीं बलराम पांडे बताते हैं कि अभी तो दूध का दाम ही बढ़ा है, सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ेंगे. जब इस तरह होगा तो सभी चीजों का दाम बढ़ जाएगा. लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है. लेकिन सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, इससे अब घर का बजट बिगड़ गया है.
बता दें कि दूध के कंपनियों ने दूध के दाम बढ़ोतरी को लेकर कहा है कि लगातार पशुओं के चारे का दाम बढ़ता जा रहा है. पैकेजिंग बढ़ती जा रही है, इसलिए दूध के दाम में भी बढ़ोतरी की गई है. दूध के दाम में बढ़ोतरी ऐसे समय में की गई है. जब वैश्विक हालातों के कारण देश भर में महंगाई बढ़ी है. भारत में भी रिटेल बाजार में महंगाई देखने को मिली है. जिसकी वजह से खाने पीने वाली सामग्री तो महंगी हुई है अब दूध के दाम में भी बढ़ोतरी हो गई है.
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