बाल्टी भर पानी में दूध मिलाया; क्लास में सोती मिली टीचर, महोबा BSA ने शो कॉज नोटिस दिया

बाल्टी भर पानी में डाला दूध का पैकेट: वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है. बताया जा रहा है कि मिड-डे-मील वितरण के दौरान रसोइया ने पानी से भरी बाल्टी में पैकेट का दूध मिलाया गया. वीडियो में प्रधानाध्यापिका की मौजूदगी भी दिखाई दे रही है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि बच्चों को निर्धारित मानक के अनुरूप दूध नहीं दिया जा रहा था.

सोशल मीडिया में सामने आये दो अलग-अलग वीडियो में एक ओर जहां बच्चों को दिए जाने वाले दूध में पानी मिलाया जाता दिखाई दे रहा है. वहीं दूसरे वीडियो में विद्यालय की प्रधानाध्यापिका कक्षा के भीतर सोती हुई नजर आ रही हैं.

महोबा: जिले के कबरई विकास खंड क्षेत्र के ढिकवाहा गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय से जुड़ा एक मामला सामने आया है. जिसने मिड-डे-मील योजना की निगरानी व्यवस्था और शैक्षिक गुणवत्ता दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

क्लास में सोती मिलीं टीचर: मिड-डे-मील योजना के तहत प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चे को सप्ताह में 200 एमएल दूध दिए जाने का प्रावधान है. ऐसे में यदि दूध में पानी मिलाने की पुष्टि होती है तो यह सीधे तौर पर बच्चों के पोषण से जुड़ा गंभीर विषय माना जाएगा. वहीं दूसरे वीडियो में प्रधानाध्यापिका कक्षा के भीतर सोती हुई दिखाई दे रही हैं, जिससे विद्यालय में शिक्षण कार्य की गंभीरता पर भी सवाल उठ रहे हैं.

बीएसए ने मांग स्पष्टीकरण: अभिभावकों का कहना है कि सरकारी योजनाएं वंचित वर्ग के बच्चों के बेहतर पोषण और शिक्षा के लिए चलाई जा रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर लापरवाही से इन योजनाओं का उद्देश्य प्रभावित होता है. बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल मिश्रा ने संबंधित प्रधानाध्यापिका को कारण बताओ नोटिस जारी कर दो दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है.

बच्चों के पोषण, शैक्षिक गुणवत्ता से खिलवाड़: उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यह किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं है. प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. बच्चों के पोषण और शैक्षिक गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ गंभीर माना जाएगा और जवाब संतोषजनक न मिलने पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी. मामले की जांच की जा रही है. विभाग का कहना है कि प्राप्त स्पष्टीकरण और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

