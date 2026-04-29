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गर्मी की मार: बीकानेर उरमूल डेयरी में दूध की आवक घटी, घी की सप्लाई पर भी असर

बीकानेर डेयरी के प्रबंध निदेशक बाबूलाल विश्नोई के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में डेयरी में प्रतिदिन करीब 1 लाख 70 हजार लीटर दूध की आपूर्ति होती थी, लेकिन तेज गर्मी के कारण यह मात्रा घटकर एक लाख बीस हजार लीटर के करीब हो गई है. ये सामान्य परिस्थिति से काफी कम हो गई है. गर्मी के उच्च तापमान के चलते गायों और भैंसों की दूध उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है, जिससे कुल उत्पादन में गिरावट आती है.

बीकानेर : भीषण गर्मी का असर अब दुग्ध उत्पादन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है. उरमूल डेयरी में इन दिनों दूध की आवक में लगातार कमी दर्ज की जा रही है, जिससे न केवल डेयरी प्रबंधन बल्कि आम उपभोक्ताओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

घी उत्पादन और अन्य उत्पादों पर असर : डेयरी के प्रबंध निदेशक बाबूलाल विश्नोई ने बताया कि वर्तमान में डेयरी में आने वाले दूध में से लगभग 70 हजार लीटर दूध की प्रतिदिन बिक्री की जाती है, जबकि करीब 50 हजार लीटर दूध से घी और अन्य उत्पादों का निर्माण किया जाता है. इसके अलावा डेयरी से दूध की आपूर्ति जयपुर और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भी की जाती है, जिससे स्थानीय उपलब्धता पर भी दबाव पड़ता है. डेयरी में प्रतिदिन लगभग 2500 किलोग्राम घी का उत्पादन किया जा रहा है, जिसकी सप्लाई बीकानेर और जयपुर में की जाती है. हालांकि, बढ़ती मांग के मुकाबले घी की उपलब्धता कम पड़ रही है, जिसके चलते उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में घी नहीं मिल पा रहा है.

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पड़ रहा असरः गर्मी के मौसम में दूध की कमी का सीधा असर डेयरी उत्पादों की पूरी सप्लाई चेन पर पड़ रहा है. तापमान में इसी तरह वृद्धि जारी रही तो आने वाले समय में दूध और उससे बने उत्पादों की उपलब्धता और अधिक प्रभावित हो सकती है. ऐसे में डेयरी प्रबंधन के सामने आपूर्ति संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है. विश्नोई ने पशुपालकों को सलाह दी है कि वे अपने पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए छाया, ठंडा पानी और संतुलित आहार की उचित व्यवस्था करें, ताकि दूध उत्पादन में गिरावट को कम किया जा सके.