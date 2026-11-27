दूध होगा 80 रु लीटर? मध्य प्रदेश के इस शहर में डेयरी संचालक जिद पर अड़े, बंद की मिल्क सप्लाई
चारा महंगा और लागत नहीं निकलने की बताई समस्या, दूध 80 रु लीटर बेचने की मांग, आम जनता होगी परेशान. धीरज कुमार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 10:42 AM IST
श्योपुर : मध्य प्रदेश के श्योपुर में दूध का संकट उत्पन्न हो सकता है. दरअसल, महंगाई की मार अब पशुपालकों के कारोबार पर भी दिखाई देने लगी है. पशुओं को खिलाने वाला चारा महंगा हो गया है, बाजरा, मक्का, गेहूं और खल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. इस वजह से पशुपालकों और डेयरी संचालकों को दूध के उचित दाम नहीं मिल रहे. इसी परेशानी को लेकर श्योपुर के दूध विक्रेताओं और पशुपालकों ने दूध की सप्लाई बंद करने का फैसला लिया है. गुरुवार शाम से दूध की सप्लाई रोक दी गई है. वहीं, शुक्रवार से शहर में दूध की किल्लत होने की आशंका है.
दूध 80 रु लीटर तक बेचने की मांग
26 नवंबर को दूध विक्रेताओं की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की मांग को लेकर सामूहिक निर्णय लिया गया. बैठक में तय किया गया कि अब भैंस का दूध 80 रु प्रति लीटर और गाय का दूध 70 रु प्रति लीटर से कम कीमत पर नहीं बेचा जाएगा. पशुपालकों का कहना है कि मौजूदा कीमतों पर दूध बेचने से पशुओं के पालन-पोषण का खर्च निकालना मुश्किल हो रहा है. पशुओं को चारा खिलाने से लेकर पानी और देखभाल तक हर चीज महंगी हो चुकी है. ऐसे में दूध की कीमतों में बढ़ोतरी जरूरी है.
दूध विक्रेताओं की चेतावनी
दूध विक्रेताओं ने अपने फैसले को लेकर सख्त चेतावनी भी दी है. उनका कहना है कि यदि कोई दूध विक्रेता सामूहिक निर्णय के खिलाफ जाकर दूध बेचता पाया गया तो उस पर 5 हजार रु का जुर्माना लगाया जाएगा. विक्रेताओं ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, तब तक दूध की सप्लाई शुरू नहीं की जाएगी.
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भैसों को ही दूध पिला रहे डेयरी संचालक
इस विरोध के बीच दूध विक्रेता गिर्राज गुर्जर का एक वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में गिर्राज गुर्जर दूध भैंसों को पिलाते नजर आ रहे हैं. उन्होंने चारा महंगा होने और लागत नहीं निकलने का आरोप लगाते हुए ये वीडियो जारी किया. दूध विक्रेता गिर्राज गुर्जर ने कहा, '' पशुपालक दिनभर मेहनत करके गांव से शहर तक दूध बेचने आते हैं. पशुओं की देखभाल करते हैं, उनके लिए चारा-पानी की व्यवस्था करते हैं और फिर दूध लेकर बाजार पहुंचते हैं. ऐसे में अगर पशुपालक को दूध की उचित कीमत ही नहीं मिलेगी तो उसके पास आखिर बचेगा क्या?
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