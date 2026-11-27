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दूध होगा 80 रु लीटर? मध्य प्रदेश के इस शहर में डेयरी संचालक जिद पर अड़े, बंद की मिल्क सप्लाई

एमपी के श्योपुर में दूध सप्लाई प्रभावित ( Getty Images )

श्योपुर : मध्य प्रदेश के श्योपुर में दूध का संकट उत्पन्न हो सकता है. दरअसल, महंगाई की मार अब पशुपालकों के कारोबार पर भी दिखाई देने लगी है. पशुओं को खिलाने वाला चारा महंगा हो गया है, बाजरा, मक्का, गेहूं और खल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. इस वजह से पशुपालकों और डेयरी संचालकों को दूध के उचित दाम नहीं मिल रहे. इसी परेशानी को लेकर श्योपुर के दूध विक्रेताओं और पशुपालकों ने दूध की सप्लाई बंद करने का फैसला लिया है. गुरुवार शाम से दूध की सप्लाई रोक दी गई है. वहीं, शुक्रवार से शहर में दूध की किल्लत होने की आशंका है.

दूध 80 रु लीटर तक बेचने की मांग 26 नवंबर को दूध विक्रेताओं की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की मांग को लेकर सामूहिक निर्णय लिया गया. बैठक में तय किया गया कि अब भैंस का दूध 80 रु प्रति लीटर और गाय का दूध 70 रु प्रति लीटर से कम कीमत पर नहीं बेचा जाएगा. पशुपालकों का कहना है कि मौजूदा कीमतों पर दूध बेचने से पशुओं के पालन-पोषण का खर्च निकालना मुश्किल हो रहा है. पशुओं को चारा खिलाने से लेकर पानी और देखभाल तक हर चीज महंगी हो चुकी है. ऐसे में दूध की कीमतों में बढ़ोतरी जरूरी है.