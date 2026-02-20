जैसलमेर के रेगिस्तान में भारतीय सेना का शक्ति प्रदर्शन: 'ब्लेजिंग स्काईज' के जांबाजों ने आसमान में भेदे सटीक निशाने
जैसलमेर में भारतीय सेना की एयर डिफेंस यूनिट ने आधुनिक हथियारों के साथ सफल युद्धाभ्यास कर अपनी मारक क्षमता का लोहा मनवाया.
Published : February 20, 2026 at 10:13 AM IST
जैसलमेर : राजस्थान के चुनौतीपूर्ण और तपते रेगिस्तानी क्षेत्र में भारतीय सेना की एयर डिफेंस यूनिट ने अपनी उच्च स्तरीय युद्ध तैयारी और मारक क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया. भारतीय सेना की एयर डिफेंस यूनिट ने एक व्यापक फायरिंग अभ्यास के दौरान अपनी युद्ध तैयारियों और अचूक मारक क्षमता को परखा. भीषण गर्मी और चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद, सेना के जांबाजों ने आधुनिक हथियार प्रणालियों के जरिए आसमान से आने वाले हर खतरे को नेस्तनाबूद करने का सफल अभ्यास किया. अग्रिम इलाकों में आयोजित व्यापक फायरिंग अभ्यास के दौरान एयर डिफेंस वॉरियर्स ने सटीक निशानेबाज़ी, त्वरित प्रतिक्रिया और आधुनिक हथियार प्रणालियों के प्रभावी उपयोग से अपनी ऑपरेशनल दक्षता साबित की. कठिन भू-भाग और तेज गर्म हवाओं के बीच भी अभ्यास पूरी तरह सफल रहा.
रेगिस्तान में गूंजी मिसाइलों की गर्जना : इस सैन्य अभ्यास में कोणार्क कोर (Konark Corps) के डेजर्ट वॉरियर्स तथा ब्लेजिंग स्काईज ब्रिगेड के जवानों ने भाग लिया. अभ्यास का उद्देश्य युद्ध जैसी परिस्थितियों में तैनात सैनिकों की प्रतिक्रिया क्षमता, फायरिंग सटीकता और समन्वय कौशल को परखना था. सैनिकों ने हर लक्ष्य पर flawless टारगेट एंगेजमेंट करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय सेना किसी भी हवाई खतरे का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है. अत्याधुनिक रडार प्रणालियों और ट्रैकिंग उपकरणों के बीच बेहतरीन समन्वय देखने को मिला, जिससे हर टारगेट को पलक झपकते ही ध्वस्त कर दिया गया.
" forged for firepower, ready for battle"#AirDefence Warriors of #BlazingSkiesBrigade, exhibited immaculate firepower & flawless target engagement while validating firing standards in the challenging deserts of #Rajasthan.— Konark Corps INDIAN ARMY (@KonarkCorps) February 18, 2026
A powerful display of 'Precision, Grit & Dominance' of… pic.twitter.com/7UGy4YVgW0
इसे भी पढ़ें: पोकरण में वज्राघात सैन्य अभ्यास, रेगिस्तान में गूंजी भारतीय तोपखाने की ताकत
चुनौतियों को मात देते जांबाज : अभ्यास के दौरान विभिन्न अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम का उपयोग किया गया. रडार, ट्रैकिंग और हथियार प्रणालियों के बीच बेहतरीन तालमेल देखने को मिला. हर फायरिंग ड्रिल निर्धारित समय-सीमा में पूरी की गई, जिससे सैनिकों की प्रोफेशनलिज़्म और अनुशासन की झलक साफ दिखाई दी. कठिन मौसम, सीमित दृश्यता और रेत भरी आंधियों जैसी परिस्थितियों में भी जवानों ने संयम और साहस का परिचय दिया. जानकारी के अनुसार, इस प्रकार के अभ्यास नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं ताकि सैनिक वास्तविक परिस्थितियों में अपने कौशल को और निखार सकें. अभ्यास ने यह साबित कर दिया कि तैयारी ही सबसे बड़ी ताकत है और निरंतर प्रशिक्षण से ही श्रेष्ठता कायम रहती है.