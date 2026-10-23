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Explainer: सांभर झील में देखिए कैसे बनाते हैं फ्लेमिंगो मिट्टी के घरौंदे, 4 हजार खूबसूरत आकृति को देख हर कोई हैरान

फ्लेमिंगो के मिट्टी के घरौंदे. ( ETV Bharat gfx )

जयपुरः सुदूर ठंडे प्रदेशों से आकर सांभर झील को अपनी गुलाबी आभा से रंगने वाले प्रवासी पक्षी फ्लेमिंगो (राजहंस) हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं. ये पक्षी सांभर झील को अपना ठिकाना बनाते हैं और झील के छिछले नमकीन पानी में अपना आहार तलाशते हैं. सांभर झील जहां दूर-दूर तक एक पेड़ तक नजर नहीं आता है, ऐसे में ये फ्लेमिंग कड़ाके की सर्दी हो या मावठ की बारिश हर मौसम में खुले आकाश के नीचे झील के पानी में ही अपना बसेरा बनाते हैं. फ्लेमिंगो को देख एक बात हर किसी के जहन में आती है झील के पानी और दलदली जमीन में आखिर वे अपने अंडों को कैसे सुरक्षित रखते हैं?.