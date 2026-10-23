Explainer: सांभर झील में देखिए कैसे बनाते हैं फ्लेमिंगो मिट्टी के घरौंदे, 4 हजार खूबसूरत आकृति को देख हर कोई हैरान
सांभर झील को अपनी मौजूदगी से आबाद कर रहे फ्लेमिंगो के घरौंदे लोगों को हैरान कर रहे हैं. पेश है विकास व्यास की रिपोर्ट.
Published : October 23, 2026 at 5:31 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 5:38 PM IST
जयपुरः सुदूर ठंडे प्रदेशों से आकर सांभर झील को अपनी गुलाबी आभा से रंगने वाले प्रवासी पक्षी फ्लेमिंगो (राजहंस) हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं. ये पक्षी सांभर झील को अपना ठिकाना बनाते हैं और झील के छिछले नमकीन पानी में अपना आहार तलाशते हैं. सांभर झील जहां दूर-दूर तक एक पेड़ तक नजर नहीं आता है, ऐसे में ये फ्लेमिंग कड़ाके की सर्दी हो या मावठ की बारिश हर मौसम में खुले आकाश के नीचे झील के पानी में ही अपना बसेरा बनाते हैं. फ्लेमिंगो को देख एक बात हर किसी के जहन में आती है झील के पानी और दलदली जमीन में आखिर वे अपने अंडों को कैसे सुरक्षित रखते हैं?.
इस सवाल का जवाब यह है कि फ्लेमिंगो अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ पर घोंसला नहीं बनाते. झील की गीली चिकनी मिट्टी को अपनी चोंच से कुरेदकर उससे पानी से घिरी जमीन की सतह पर एक अनूठी शंकुनुमा आकृति के रूप में अपना घरौंदा बनाते हैं. दिखने में बेहद आकर्षक लगने वाला यह घरोंदा जमीन से 10-12 इंच ऊंचा होता है. इस पर मादा फ्लेमिंगो अंडा देती है. अंडों से चूजे बाहर आने तक नर और मादा फ्लेमिंगो बारी-बारी से अंडों की सुरक्षा करते हैं और उन्हें अपने शरीर से ढंककर गर्मी देते हैं. इस साल सांभर में फ्लेमिंगो की सफल ब्रीडिंग के सबूत मिले हैं. करीब 300 चूजों ने यहां पहली बार अपनी आंखें खोली.
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झील में बनी आकृतियां कर रही आकर्षितः 240 वर्ग किलोमीटर में फैली सांभर झील में कई जगहों पर हजारों की संख्या में बनी शंकुनुमा आकृतियां लोगों का ध्यान बरबस ही अपनी तरफ खींच रही हैं. झील की सूखी सतह पर दिख रही यह आकृतियां किसी कलाकार की कारीगरी जैसी लगती हैं. यह फ्लेमिंगो द्वारा अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए मिट्टी के घरौंदे हैं. यह नेस्ट आमतौर पर पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसलों से अलग हैं. फ्लेमिंगो के घरौंदे जमीन से 10-12 इंच ऊंची शंकु आकर के होते हैं, जिन पर वे अपने अंडों को पानी से बचाने के लिए रखते हैं.
पहली बार सफल प्रजनन के मिले सबूतः झील की सूखी सतह पर बनी यह आकृतियां इस बात की गवाही देती हैं कि पिछले साल मानसून के बाद जब झील पानी से भरी थी तो फ्लेमिंगो की बस्ती यहां आबाद रही. इस साल अगस्त में यहां उनकी सफल ब्रीडिंग भी दर्ज की गई. पक्षी विशेषज्ञ गौरव दाधीच का कहना है कि देश में फिलहाल, कच्छ के रण का कुछ सुरक्षित हिस्सा ही ऐसा है, जो फ्लेमिंगो की सफल ब्रीडिंग के लिहाज से देश में पहचान रखता है. अब सांभर झील में भी फ्लेमिंगो के सफल प्रजनन के सबूत मिले हैं. यह सांभर और यहां आने वाले पक्षी प्रेमियों के लिए एक सुखद संकेत हैं.
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चार हजार से ज्यादा घरौंदे बनाएः पक्षी विशेषज्ञ गौरव दाधीच का कहना है झील में नजर आ रही शंकु आकर की यह रहस्यमयी आकृतियां फ्लेमिंगो के नेस्ट हैं. सांभर झील क्षेत्र में हर साल लाखों की संख्या में फ्लेमिंगो आते हैं और यहां साल 2017 से फ्लेमिंगो की नेस्टिंग के अवशेष देखे जा रहे हैं. साल 2025 में भरपूर बारिश के बाद साल 2026 में झील के कई इलाके पानी से लबालब रहे. इसके चलते फ्लेमिंगो को यहां की आबोहवा इतनी महफूज लगी की मानवीय आबादी से बहुत दूर उन्होंने अपना बसेरा बसाया. फ्लेमिंगो अपने कुनबे को आगे बढ़ाने और अंडों को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के 4000 से ज्यादा घरौंदे बनाए. इनमें 3500 घरौंदे लेजर फ्लेमिंगो के और 500 से ज्यादा घरौंदे ग्रेटर फ्लेमिंगो के हैं.
बिना औजार चोंच से बनाते हैं घरौंदेः उनका कहना है कि साल 2025 में मानसून में अच्छी बारिश के बाद सांभर झील में काफी पानी आया था. इसके चलते झील में कई जगहों पर फ्लेमिंगो ने अपनी कॉलोनियां बनाई. जहां-जहां फ्लेमिंगो की कॉलोनियां आबाद रही. उस जगह पर उन्होंने अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए यह घरौंदे बनाए. नर और मादा फ्लेमिंगो अपनी चोंच से नर्म मिट्टी को खोदकर एक जगह जमाते हैं और शंकु आकार का घरौंदा बनाते हैं. एक मादा एक बार में एक अंडा देती है और दोनों मिलकर अंडे की सुरक्षा करते हैं. इस बार मानसून में कम बारिश होने के कारण झील का बड़ा हिस्सा सूख गया और फ्लेमिंगो के यह घरौंदे लोगों की नजर में आए.
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सांभर और पक्षी प्रेमियों के लिए सुखद खबरः पक्षी विशेषज्ञ गौरव दाधीच ने दावा किया है कि इस साल करीब सांभर झील में 300 अंडों से फ्लेमिंगो के चूजे बाहर आए हैं. यह सांभर के लिहाज से बहुत बड़ी बात है. फिलहाल, भारत में कच्छ के रण का कुछ इलाका ही ऐसा है, जो फ्लेमिंगो की सफल ब्रीडिंग साइट है. यह वो इलाका है जो आर्मी क्षेत्र में आता है और जहां मानवीय दखल नहीं के बराबर है. हालांकि, सांभर झील किसी प्रकार का प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है. इसके बावजूद यहां बड़ी संख्या में फ्लेमिंगो का बसेरा और पहली बार सफल ब्रीडिंग दर्ज होना अपने आप में सुखद संकेत है. यहां की आबोहवा उन्हें इतनी रास आ रही है कि अब फ्लेमिंगो सालभर यहां रुक रहे हैं.
शोधकर्ता 30-35 साल से जुटे थे रिसर्च मेंः उनका कहना है कि करीब 30-35 साल से कई शोधकर्ता सांभर झील में फ्लेमिंगो की ब्रीडिंग को लेकर रिसर्च कर रहे हैं. इससे पहले सांभर झील में फ्लेमिंगो की नेस्टिंग के दावे किए गए, लेकिन कोई इनके घरौंदे तक पहुंच नहीं पाया. इन सालों में फ्लेमिंगो की सफल ब्रीडिंग का भी कोई सबूत नहीं मिला. इस बार अगस्त के महीने में कई कॉलोनियों में फ्लेमिंगो की सफल ब्रीडिंग हुई है. उन्होंने खुद फ्लेमिंगो के चूजों को अपने कैमरे में कैद किया है. यह अपने आप में सांभर झील और राजस्थान के लिए अनूठी घटना है. गौरव दाधीच ने इस बात पर चिंता जताई कि चार हजार से ज्यादा नेस्टिंग के बावजूद महज 300 सफल ब्रीडिंग हुई. उनका मानना है कि झील क्षेत्र में बढ़ते मानवीय दखल के कारण यह आंकड़ा कम रहा.
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बच्चों के लिए बनाई जाती है अलग कॉलोनीः उनका कहना है कि अंडे से करीब 31 दिन बाद फ्लेमिंगो का चूजा बाहर आता है और दो-तीन दिन में अपने पैरों पर चलने लगता है. शुरुआत में नर और मादा फ्लेमिंगो अपने चोंच से बच्चे को आहार देते हैं. इसके करीब 70 दिन बाद जब बच्चा उड़ने के लिए तैयार होता है तो नर और मादा फ्लेमिंगो उसे समूह के साथ छोटी-छोटी उड़ान पर ले जाते हैं. फ्लेमिंगो के बच्चे अपने पैरों पर खड़े होना और आहार खुद तलाशना सीख जाते हैं तो अपनी मूल कॉलोनी से दूर छोटे फ्लेमिंगो की एक अलग कॉलोनी बनाई जाती है. जहां कुछ वयस्क फ्लेमिंगो उनकी देखभाल करते हैं. यह तरकीब छोटे बच्चों को शिकारियों से बचाने के काम आती है.
साइबेरिया- मंगोलिया से आते हैं फ्लेमिंगोः सांभर झील में अपनी अठखेलियों से लोगों को आकर्षित करने वाले फ्लेमिंगो सुदूर साइबेरिया और मंगोलिया से आते हैं. सर्दियों में उनके मूल स्थान पर कड़ाके की सर्दी पड़ती है और चारों तरफ बर्फ जम जाती है. जिससे उनका प्राकृतिक आवास प्रभावित होता है और वहां इन्हें पर्याप्त भोजन भी नहीं मिल पाता. ऐसे में ये प्राकृतिक आवास और भोजन की तलाश में दूसरी जगहों पर प्रवास करते हैं.
4-5 हजार किलोमीटर की उड़ानः सुदूर साइबेरिया और मंगोलिया जैसे इलाकों से फ्लेमिंगो 4-5 हजार किलोमीटर की उड़ान भरकर भारत के अलग अलग इलाकों में पहुंचते हैं. ये समूह में उड़ान भरते हैं और लंबी दूरी तय करके सांभर झील तक पहुंचते हैं. सांभर झील के अलावा कच्छ का रण और नवी मुंबई में भी फ्लेमिंगो की बड़ी कॉलोनियां देखी जाती हैं. जहां उन्हें सुरक्षित प्राकृतिक आवास और पर्याप्त भोजन मिलता है.
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सर्दियों में रुककर वापस लौटते हैंः फ्लेमिंगो आमतौर पर अक्टूबर में देश के अलग अलग इलाकों में पहुंचते हैं. पूरी सर्दी बिताने के बाद वे अपने मूल स्थान की तरफ लौट जाते हैं. जलवायु परिवर्तन का असर उनके प्रवास पर भी साफ देखा जा सकता है. फ्लेमिंगो अब मार्च तक अपने प्रवास वाली जगहों पर रुकते हैं. वहीं, सांभर झील में फ्लेमिंगो के कुछ झुंड पूरे साल देखे जा सकते हैं. जानकारों का कहना है कि उन्हें यहां की आबोहवा रास आ रही है और पूरे साल प्रचुर मात्रा में भोजन मिलता है, इसलिए कई फ्लेमिंगो यहीं बसेरा बना लेते हैं.
ब्लू ग्रीन एल्गी है पसंदीदा भोजनः फ्लेमिंगो का पसंदीदा भोजन छिछले पानी में पाई जाने वाली ब्लू ग्रीन एल्गी (नील हरित शैवाल) है. सांभर झील के नमकीन पानी में प्रचुर मात्रा में ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है. ऐसे में फ्लेमिंगो को यहां न केवल प्राकृतिक आवास मिलता है, बल्कि अपना पसंदीदा भोजन भी प्रचुर मात्रा में मिलता है. जिसके चलते खारे पानी की यह झील उनकी पसंदीदा आरामगाह में से एक है. झील क्षेत्र में पानी कम होने पर ये नलियासर झील और दादू दयाल जी की छतरी के पास अपना बसेरा बनाते हैं.
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यह होता है फ्लेमिंगो का माइग्रेशन पैटर्नः आमतौर पर फ्लेमिंगो अक्टूबर में सांभर झील आते हैं और फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत तक यहां रुकते हैं. फ्लेमिंगो के कई झुंड कुछ दिन यहां बिताने के बाद देश के अलग अलग इलाकों के लिए अपनी आगे की यात्रा शुरू करते हैं. इसी तरह अलग-अलग इलाकों से वापस अपने मूल स्थान लौटते समय भी फ्लेमिंगो कुछ समय सांभर झील में बिताते हैं, जिसे रिटर्न माइग्रेशन कहा जाता है. फ्लेमिंगो की कई कॉलोनियां पूरे साल सांभर झील में देखी जा सकती है. जिससे यह माना जाने लगा है कि इन्हें सांभर की आबोहवा पसंद आ रही है. यही कारण है कि पक्षी प्रेमी झील का एक हिस्सा फ्लेमिंगो के लिए सुरक्षित और संरक्षित करने की मांग उठा रहे हैं.
खारे पानी का अवैध दोहन बड़ी चिंताः नमक उत्पादन के लिए सांभर झील में कई जगहों पर अवैध रूप से ट्यूबवेल खोदकर खारे पानी का दोहन होने की बात सामने आती रहती हैं. बोरवेल से पानी क्यारियों तक पहुंचाने के लिए पाइप लाइन और बिजली के तारों का जाल बिछाया जाता है. इससे फ्लेमिंगो के प्राकृतिक आवास और उनके नेस्टिंग एरिया पर खतरा मंडराता रहता है. ऐसे में पक्षी और पर्यावरण प्रेमियों की मांग है कि झील का कोई एक हिस्सा फ्लेमिंगो के लिए संरक्षित किया जाए ताकि वहां मानवीय दखल को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके.
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संरक्षित क्षेत्र बनाने के लिए उठाई मांगः गौरव दाधीच का कहना है कि शर्मिला स्वभाव का होने से फ्लेमिंगो को अपनी कॉलोनी में मानवीय दखल बर्दाश्त नहीं होता. सांभर झील के करीब 240 वर्ग किलोमीटर इलाके में एक खास इलाका फ्लेमिंगो के लिए संरक्षित नहीं है. इससे उनकी कॉलोनियों में मानवीय दखल का खतरा हमेशा बना रहता है. इस बार भी फ्लेमिंगो की कई कॉलोनियों में मानवीय दखल के कारण उन्होंने वह जगह छोड़ दी. इसका असर उनकी नेस्टिंग और ब्रीडिंग पर भी पड़ता है. उन्होंने मांग उठाई है कि फ्लेमिंगो के संरक्षण के लिहाज से यह जरूरी है कि एक खास इलाका संरक्षित घोषित हो ताकि वहां फ्लेमिंगो बेखौफ होकर विचरण कर सके और अपना कुनबा आगे बढ़ा सकें.
वन विभाग ने बढ़ाई चौकसीः सांभर झील में फ्लेमिंगो की सुरक्षा को लेकर जयपुर डीएफओ राहुल झाझड़िया का कहना है कि जैसे ही प्रवासी पक्षियों का माइग्रेशन सीजन शुरू होता है. वन विभाग की ओर से झील क्षेत्र में मॉनिटरिंग काफी बढ़ा दी जाती है. हमारा प्रयास यह रहता है कि जिस इलाके में प्रवासी पक्षी आए हैं. वहां मानवीय दखल कम से कम हो. पक्षियों को देखने के लिए बर्डवाचर और टूरिस्ट भी बड़ी संख्या में आते हैं. इस लिहाज से भी मॉनिटरिंग की जाती है. प्रयास यह रहता है कि बर्डवाचिंग और टूरिज्म एक्टिविटी के चलते पक्षियों का पक्षियों के हैबिटेट और उनके व्यवहार पर कोई असर नहीं हो.