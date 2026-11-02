खींचन में कुरजां की चहचहाहट : मध्य एशिया से हजारों किलोमीटर का सफर तय कर पहुंच रहे प्रवासी मेहमान
रास्ते में आने वाली हाईटेंशन इलेक्ट्रिक लाइनों की चपेट में आकर कई कुरजां घायल हो जाती हैं...
Published : November 2, 2026 at 3:37 PM IST|
Updated : November 2, 2026 at 4:05 PM IST
जोधपुर: सर्दियों की दस्तक के साथ ही पश्चिमी राजस्थान के आसमान में प्रवासी पक्षियों की उड़ान दिखाई देने लगी है. मध्य एशिया की बर्फीली वादियों से हजारों किलोमीटर का सफर तय कर आने वाले कुरजां पक्षियों ने फलोदी के खींचन में डेरा जमाना शुरू कर दिया है. इसे रामसर साइट का दर्जा मिला हुआ है. सुबह और शाम खींचन के तालाबों और आसपास के खुले मैदानों में इन पक्षियों के झुंड दिखाई देने लगे हैं. हजारों की संख्या में यहां पहुंचने का सिलसिला जारी है. कुरजां को डोमिसाइल क्रेन कहा जाता है.
पक्षी प्रेमी सेवाराम माली ने बताया कि यहां हर दिन कुरजां के नए झुंडों के पहुंचने से पक्षी प्रेमियों में उत्साह बढ़ रहा है. इन्हें देखने के लिए विदेशी भी यहां पहुंचने लगे हैं. वर्तमान में प्रवासी पक्षियों की संख्या 18 से 20 हजार हो गई है. दिसंबर तक यह करीब 40 हजार तक पहुंच जाएगी. पूरे दिन आसपास के खेतों और नमक के क्षेत्र में रहती हैं, सुबह 6:30 बजे खींचन के रातड़ी तालाब पर एकत्र होती हैं, जहां इन्हें चुग्गा डाला जाता है.
करीब 10:30 बजे तक यहां रहती हैं. इसके बाद फिर खेतों की ओर चली जाती हैं. शाम को एक बार फिर आती हैं, रात का विश्राम तालाब पर नहीं करती हैं. फलोदी जिले का खींचन दुनिया भर के पक्षी प्रेमियों के लिए कुरजां के प्रवास का प्रमुख आकर्षण रहा है. रामसर साइट का दर्जा मिलने के बाद यहां पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी.
पढ़ें: मारवाड़ की धरती पर प्रवासी परिंदों का नया ठिकाना, जोधपुर में पहली बार नजर आए कॉमन क्रेन के झुंड
खतरा भी बढ़ रहा है लगातार: खींचन तक आना कुरजां के लिए आसान सफर नहीं है. यहां आते आते रास्ते में आने वाली हाईटेंशन इलेक्ट्रिक लाइनों की चपेट में आकर कई कुरजां घायल हो जाती है. ऐसी ही कुरजां को हाल ही में रेस्क्यू किया गया है. इसके अलावा खेतों में पेस्टिसाइड के अंश चुग्गे के साथ खा लेने से भी ये बीमार हो जाती है. सेवाराम ने बताया कि हाईटेंशन लाइन के पोल पर रिफ्लेक्टर लगाने चाहिए. इसके अलावा क्षेत्र में कीटनाशक के छिड़काव पर भी निगरानी की जरूरत है.
हिमालय पार कर आते हैं: जेएनवीयू के वाइल्डलाइफ रिसर्च सेंटर के निदेशक डॉ. हेमसिंह गहलोत के अनुसार कुरजां का यह प्रवास प्रकृति के सबसे दिलचस्प नजारों में से एक है. रूस के बुर्यातिया और तुवा क्षेत्रों सहित मध्य एशिया के विस्तृत इलाकों से ये पक्षी सर्दियों में भारत की ओर उड़ान भरते हैं. रूस, मंगोलिया और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले इन पक्षियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं को पार करना पड़ता है. इस दौरान ये नेपाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के रास्ते पश्चिमी राजस्थान तक पहुंचते हैं.
फलोदी के अलावा जोधपुर के आसपास भी इस बार अभी से प्रवासी परिंदे नजर आने लगे हैं. हजारों किलोमीटर की इस यात्रा में ये पक्षी कई किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं. पक्षियों की लंबी दूरी तक उड़ने की क्षमता और मौसम के अनुरूप अपनी दिशा निर्धारित करने की प्राकृतिक समझ वैज्ञानिकों के लिए भी अध्ययन का विषय रही है.
इसे भी पढे़ं- थार को 'कुरजां' ने दिलाई नई पहचान, लेकिन चुनौतियां भी मौजूद
लोकगीतों में भी है कुरजां का खास स्थान: कुरजां केवल एक प्रवासी पक्षी नहीं है, बल्कि राजस्थान की लोकसंस्कृति और लोकगीतों का भी अभिन्न हिस्सा है. मरुस्थल के लोगों ने इस पक्षी को अपने जीवन और भावनाओं से इस कदर जोड़ लिया है कि लोकगीतों में भी इसे विशेष स्थान मिला है. राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत 'कुरजां ए म्हारो भंवर मिला दे' इसका उदाहरण है. इस गीत में पति से बिछड़ी पत्नी कुरजां पक्षी से अपने प्रियतम का संदेश पहुंचाने और उससे मिलाने की गुहार लगाती है. लोकगीत में कुरजां विरह, प्रेम और संदेशवाहक का प्रतीक बन जाती है.
यह भी पढ़ें: रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण साइबेरियन पक्षी कुरजां ने बदला रास्ता! 3676 किमी उड़कर पहुंचे खीचन