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खींचन में कुरजां की चहचहाहट : मध्य एशिया से हजारों किलोमीटर का सफर तय कर पहुंच रहे प्रवासी मेहमान

खींचन में प्रवासी पक्षी कुरजां की उड़ान ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: सर्दियों की दस्तक के साथ ही पश्चिमी राजस्थान के आसमान में प्रवासी पक्षियों की उड़ान दिखाई देने लगी है. मध्य एशिया की बर्फीली वादियों से हजारों किलोमीटर का सफर तय कर आने वाले कुरजां पक्षियों ने फलोदी के खींचन में डेरा जमाना शुरू कर दिया है. इसे रामसर साइट का दर्जा मिला हुआ है. सुबह और शाम खींचन के तालाबों और आसपास के खुले मैदानों में इन पक्षियों के झुंड दिखाई देने लगे हैं. हजारों की संख्या में यहां पहुंचने का सिलसिला जारी है. कुरजां को डोमिसाइल क्रेन कहा जाता है.