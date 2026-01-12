ETV Bharat / state

आनासागर झील में प्रवासी पक्षियों की घटती संख्या, जानिए क्या है वजह

अजमेर: शहर की ऐतिहासिक आनासागर झील अपने सौंदर्य से लोगों को आकर्षित करती आई है. देसी-विदेशी पक्षी भी सर्दियों में इस झील को अपना दूसरा घर मानकर आते रहे हैं, लेकिन अब झील का पानी दूषित हो रहा है और सदियों से यहां आने वाले इन पक्षियों की आवाजाही भी कम होने लगी है. झील में पक्षियों की उपस्थिति अब काफी कम नजर आ रही है. जहां पहले 35 से अधिक प्रजातियों के हजारों पक्षी झील में अठखेलियां करते नजर आते थे, वहीं इस बार जनवरी का मध्य आ चुका है, लेकिन देसी-विदेशी मेहमान पक्षी झील में नहीं दिख रहे हैं.

पक्षी विशेषज्ञ डॉ. आबिद अली खान बताते हैं कि आनासागर झील सदियों से पक्षियों के लिए एक सुरक्षित आवास रही है. झील की जैविक और पक्षी विविधता जगजाहिर है. डॉ. खान बताते हैं कि झील के आसपास आबादी बसने से पहले भी यहां देसी-विदेशी पक्षी आते रहे हैं. अधिकांश पक्षी उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों से आते हैं. अमेरिका से भी कई प्रजातियों की बतखें आनासागर झील पर आती हैं. कई पक्षी यूरोपीय देशों से भी आते हैं. उन्होंने बताया कि उत्तरी हिमालय और साइबेरिया से भी बड़ी संख्या में पक्षी झील में आते हैं. ठंडे देशों में बर्फ जमने के कारण भी ये पक्षी भोजन और सुरक्षित माहौल की तलाश में अजमेर की इस खूबसूरत झील की ओर आकर्षित होते रहे हैं. डॉ. खान बताते हैं कि वन विभाग की ओर से पक्षियों की गणना भी की जाती है, लेकिन फिलहाल झील में प्रवासी पक्षियों की संख्या काफी कम है. छोटे आकार के कुछ पक्षी ही झील में नजर आ रहे हैं.

आना सागर में प्रवासी पक्षियों का झुंड (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: विश्व प्रवासी पक्षी दिवस : सांभर वेटलैंड को 'संरक्षित बर्ड साइटिंग साइट' का दर्जा देने की मांग, पक्षी प्रेमियों ने की ये अपील

झील में मौजूद पक्षियों की प्रजातियां: डॉ. खान के अनुसार झील में रफ, सेंड पाइपर्स, वुड सेंड पाइपर्स, बड़े सेंड पाइपर्स, सिटरिंग वेगटेल, व्हाइटब्रो वेगटेल, पाइड वेगटेल, पाइड किंगफिशर जैसे छोटे आकार के पक्षी मौजूद हैं. उन्होंने बताया कि सर्द मौसम में यहां 35 प्रजातियों के पक्षी दिखाई देते थे. अभी फिलहाल पेंडेंट स्टॉर्क, व्हाइट आइबिस, पर्पल हेरॉन, ग्रे हेरॉन, पॉन्ड हेरॉन, ब्लैक क्राउन नाइट हेरॉन, लार्ज कॉर्मोरेंट्स और विभिन्न प्रकार के इग्रेट (लिटिल, मीडियम और लार्ज) देखे जा सकते हैं. वहीं कुछ मुर्गहेन और स्वैम्प हेन भी हैं, जो पिछले वर्ष से यहीं हैं और झील छोड़कर वापस नहीं लौटे हैं. उन्होंने बताया कि कई प्रजातियों के पक्षी झील में नजर नहीं आ रहे हैं. एक-दो प्रजाति के पक्षी यदि अधिक संख्या में आ भी जाएं, तो ऐसा लग सकता है कि झील में पक्षियों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन वास्तविकता यह है कि अलग-अलग प्रजातियों के पक्षियों की संख्या कम हुई है. डॉ. खान बताते हैं कि नवंबर के मध्य तक झील में देसी-विदेशी पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आ जाती थीं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ.