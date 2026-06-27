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अल नीनो और भीषण गर्मी की वजह से आगरा में रुके प्रवासी पक्षी, गर्म हवाओं ने रोका रास्ता!

आगरा: ग्लोबल वॉर्मिंग का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं हो रहा. बल्कि पक्षियों पर भी इसका असर देखा जा रहा है. आमतौर पर प्रवासी पक्षी जून में अपने वतन लौट जाते थे, लेकिन इस बार हवाओं की दिशा बदलने के चलते वे आगरा और उसके आसपास के इलाकों में डेरा जमाए हुए हैं.

हर साल हजारों प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं आगरा: अनुकूल मौसम के चलते हर साल आगरा और आसपास के जिलों में हजारों किलोमीटर की यात्रा कर प्रवासी पक्षी यहां पहुंचते हैं. रामसर साइट सूरसरोवर पक्षी विहार, यमुना और चंबल नदी के साथ ही आगरा से सटे जोधपुर झाल वेटलैंड पर नॉर्दन शोवलर, ब्लैक-टेल्ड गोडविट, काॅमन टील, रफ, गारगेनी, गेडवाल, रेड-क्रेस्टेड पोचार्ड, लिटिल स्टिंट, कॉमन रेडशैंक, स्पॉटेड रेडशैंक और ग्रीनशैंक जैसे पक्षी पहुंचते हैं. मार्च तक इन इलाकों में प्रवासी रंग बिरंगे पक्षियों का कलरव गूंजता है. जैसे ही गर्मी दस्तक देती है, वैसे ही प्रवासी पक्षी अपने वतन लौटने लगते हैं. मार्च-अप्रैल तक ये वतन वापस लौट जाते थे.

आगरा में प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा क्यों? (Video Credit: ETV Bharat)

क्यों नहीं लौट पा रहे हैं प्रवासी पक्षी?: अल नीनो की वजह से इस बार जून में भी ये प्रवासी पक्षी अपने घर नहीं लौट पाए हैं. दरअसल प्रवासी पक्षी लंबी दूरी तय करने के लिए अनुकूल हवाओं यानी 'टेल विंड' का सहारा लेते हैं, जो उन्हें पीछे से धक्का देकर कम ऊर्जा में आगे बढ़ाती हैं. अल नीनो के कारण वायु की दिशा बदल गई है, और पक्षियों को विपरीत दिशा से आने वाली तेज हवाओं यानी 'हेड विंड' का सामना करना पड़ रहा है. इस कारण वे अपनी वापसी यात्रा समय पर पूरी नहीं कर पाते और मार्ग में ही रुकने को मजबूर हो जाते हैं.