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अल नीनो और भीषण गर्मी की वजह से आगरा में रुके प्रवासी पक्षी, गर्म हवाओं ने रोका रास्ता!

प्रकृति का बदला कैलेंडर, जून में भी घर नहीं लौट पाए विदेशी मेहमान

ग्लोबल वॉर्मिंग का असर
मौसम का मिजाज बदला (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 2:56 PM IST

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Updated : June 27, 2026 at 3:47 PM IST

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आगरा: ग्लोबल वॉर्मिंग का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं हो रहा. बल्कि पक्षियों पर भी इसका असर देखा जा रहा है. आमतौर पर प्रवासी पक्षी जून में अपने वतन लौट जाते थे, लेकिन इस बार हवाओं की दिशा बदलने के चलते वे आगरा और उसके आसपास के इलाकों में डेरा जमाए हुए हैं.

हर साल हजारों प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं आगरा: अनुकूल मौसम के चलते हर साल आगरा और आसपास के जिलों में हजारों किलोमीटर की यात्रा कर प्रवासी पक्षी यहां पहुंचते हैं. रामसर साइट सूरसरोवर पक्षी विहार, यमुना और चंबल नदी के साथ ही आगरा से सटे जोधपुर झाल वेटलैंड पर नॉर्दन शोवलर, ब्लैक-टेल्ड गोडविट, काॅमन टील, रफ, गारगेनी, गेडवाल, रेड-क्रेस्टेड पोचार्ड, लिटिल स्टिंट, कॉमन रेडशैंक, स्पॉटेड रेडशैंक और ग्रीनशैंक जैसे पक्षी पहुंचते हैं. मार्च तक इन इलाकों में प्रवासी रंग बिरंगे पक्षियों का कलरव गूंजता है. जैसे ही गर्मी दस्तक देती है, वैसे ही प्रवासी पक्षी अपने वतन लौटने लगते हैं. मार्च-अप्रैल तक ये वतन वापस लौट जाते थे.

आगरा में प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा क्यों? (Video Credit: ETV Bharat)

क्यों नहीं लौट पा रहे हैं प्रवासी पक्षी?: अल नीनो की वजह से इस बार जून में भी ये प्रवासी पक्षी अपने घर नहीं लौट पाए हैं. दरअसल प्रवासी पक्षी लंबी दूरी तय करने के लिए अनुकूल हवाओं यानी 'टेल विंड' का सहारा लेते हैं, जो उन्हें पीछे से धक्का देकर कम ऊर्जा में आगे बढ़ाती हैं. अल नीनो के कारण वायु की दिशा बदल गई है, और पक्षियों को विपरीत दिशा से आने वाली तेज हवाओं यानी 'हेड विंड' का सामना करना पड़ रहा है. इस कारण वे अपनी वापसी यात्रा समय पर पूरी नहीं कर पाते और मार्ग में ही रुकने को मजबूर हो जाते हैं.

अल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर की सतह का तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाता है. जिसके परिणामस्वरूप विश्वभर में मौसम एवं पवन प्रणालियों में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षियों की वापसी यात्रा कठिन होकर धीमी पड़ जाती है'. -डॉ. अमिता सरकार, HOD जन्तु विज्ञान विभाग, आगरा कॉलेज

प्रवासी पक्षियों की जीवन शैली प्रभावित: मौसम के बदलते मिजाज ने पक्षियों को वेटलैंड यानी जल निकायों पर रहने को मजबूर कर दिया है. इनमें से ज्यादातर पक्षी साइबेरिया और सेंट्रल एशिया से आते हैं, और मार्च- अप्रैल तक ये अपने प्रजनन स्थल तक लौट जाते हैं. इस बार ये वापस नहीं लौट पाए हैं. जिससे इनके प्रजनन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा. प्रशासन की ओर से प्रवासी पक्षियों के भोजन की उपलब्धता के लिए फीडिंग गिल्ड पुनर्स्थापित कर दिए हैं. इसके साथ ही विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं.

मौसम के अनुकूल होने का इंतजार
आगरा और आसपास रुके प्रवासी पक्षी (Photo Credit: ETV Bharat)

सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोधपुर झाल वेटलैंड पर प्रवासी जलीय पक्षियों की उपस्थिति की जानकारी होने पर मई माह से ही प्रवासी पक्षियों की निगरानी की जा रही है. जिसमें प्रवासी पक्षियों के भोजन की उपलब्धता के लिए फीडिंग गिल्ड पुनर्स्थापित कर दिए हैं. इसके साथ ही विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं'. -अनिल कुमार पटेल, आगरा रेंज के मुख्य वन संरक्षक

यह स्थिति दर्शाती है कि जलवायु परिवर्तन अब केवल मौसम तक सीमित नहीं है, बल्कि वन्यजीवों की पारिस्थितिकी और जैव विविधता को भी प्रभावित कर रहा है.

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Last Updated : June 27, 2026 at 3:47 PM IST

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