साहिबगंज के उधवा पक्षी अभयारण्य में 10 साल बाद दिखा दुर्लभ प्रवासी पक्षी पलास गल, वन विभाग के अधिकारी उत्साहित
साहिबगंज के उधवा बर्ड सेंचुरी में एक दशक बाद एक दुर्लभ प्रजाति का पक्षी देखा गया है.
Published : December 11, 2025 at 3:04 PM IST
साहिबगंज: उधवा पक्षी अभयारण्य से पक्षी-प्रेमियों के लिए उत्साहजनक खबर आई है. यहां दुर्लभ प्रवासी पक्षी पलास गल को देखा गया है. उल्लेखनीय है कि इस प्रजाति का पक्षी पिछले साल 2015 में यहां दिखा था. लगभग एक दशक बाद इसकी वापसी उधवा झील की जैव-विविधता के लिए अत्यंत सकारात्मक संकेत है.
पलास गल प्रजाति का पक्षी दक्षिणी रूस से मंगोलिया तक दलदलों और द्वीपों में कॉलोनियों में प्रजनन करता है. यह प्रवासी पक्षी है, जो सर्दियों में पूर्वी भूमध्य सागर, अरब और भारत में निवास करता है. यह जमीन पर घोंसला बनाता है और एक बार में दो से चार अंडे देता है.
गौरतलब है कि सभी प्रवासी पक्षी वन्यजीव अधिनियम के तहत संरक्षित हैं और इन्हें या इनके आवास क्षेत्र को किसी भी प्रकार की क्षति अधिनियम के तहत संज्ञेय गैर जमानतीय अपराध है. जिसमें 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है. पक्षी विशेषज्ञों के अनुसार पलास गल का दिखना बताता है कि झील का पर्यावास प्रवासी पक्षियों के लिए सुरक्षित, अनुकूल और आकर्षक है.
हर साल हजारों की संख्या में आते हैं विदेशी मेहमान
आपको बता दें कि उधवा पक्षी आश्रयणी में हर साल हजारों की तादाद में विदेशी पक्षी यहां शीतकालीन प्रवास पर आते हैं. जिससे यह क्षेत्र पूर्वी भारत के महत्वपूर्ण बर्ड हॉटस्पॉट्स में भी शामिल है. वन विभाग द्वारा की जा रही निरंतर मॉनिटरिंग और संरक्षण प्रयासों से इस उपलब्धि को जोड़कर देखा जा रहा है.
डीएफओ ने की पुष्टि
इस संबंध में साहिबगंज के डीएफओ प्रबल गर्ग कहते हैं, “उधवा पक्षी अभयारण्य झील में प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो चुका है. पक्षियों के आवास की सुरक्षा के मद्देनजर तकनीकी रूप से भी निगरानी की जा रही है. रामसर साइट घोषित होने के बाद थर्मल ड्रोन से निगरानी की जा रही है. पक्षियों में साइबेरिया सहित अन्य प्रजाति का पक्षियों का यहां आना जारी है. इसी कड़ी में 10 साल बाद दुर्लभ प्रजाति पलास गल पक्षी को देखा गया है. इस पक्षी के आगमन से यह साबित होता है कि उधवा वेटलैंड पक्षियों को लिए सेफ जल बनता जा रहा है.”
