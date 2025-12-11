ETV Bharat / state

साहिबगंज के उधवा पक्षी अभयारण्य में 10 साल बाद दिखा दुर्लभ प्रवासी पक्षी पलास गल, वन विभाग के अधिकारी उत्साहित

साहिबगंज के उधवा पक्षी अभयारण्य में दुर्लभ प्रवासी पक्षी पलास गल. ( फोटो-ईटीवी भारत )

साहिबगंज: उधवा पक्षी अभयारण्य से पक्षी-प्रेमियों के लिए उत्साहजनक खबर आई है. यहां दुर्लभ प्रवासी पक्षी पलास गल को देखा गया है. उल्लेखनीय है कि इस प्रजाति का पक्षी पिछले साल 2015 में यहां दिखा था. लगभग एक दशक बाद इसकी वापसी उधवा झील की जैव-विविधता के लिए अत्यंत सकारात्मक संकेत है.

पलास गल प्रजाति का पक्षी दक्षिणी रूस से मंगोलिया तक दलदलों और द्वीपों में कॉलोनियों में प्रजनन करता है. यह प्रवासी पक्षी है, जो सर्दियों में पूर्वी भूमध्य सागर, अरब और भारत में निवास करता है. यह जमीन पर घोंसला बनाता है और एक बार में दो से चार अंडे देता है.

गौरतलब है कि सभी प्रवासी पक्षी वन्यजीव अधिनियम के तहत संरक्षित हैं और इन्हें या इनके आवास क्षेत्र को किसी भी प्रकार की क्षति अधिनियम के तहत संज्ञेय गैर जमानतीय अपराध है. जिसमें 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है. पक्षी विशेषज्ञों के अनुसार पलास गल का दिखना बताता है कि झील का पर्यावास प्रवासी पक्षियों के लिए सुरक्षित, अनुकूल और आकर्षक है.

हर साल हजारों की संख्या में आते हैं विदेशी मेहमान

आपको बता दें कि उधवा पक्षी आश्रयणी में हर साल हजारों की तादाद में विदेशी पक्षी यहां शीतकालीन प्रवास पर आते हैं. जिससे यह क्षेत्र पूर्वी भारत के महत्वपूर्ण बर्ड हॉटस्पॉट्स में भी शामिल है. वन विभाग द्वारा की जा रही निरंतर मॉनिटरिंग और संरक्षण प्रयासों से इस उपलब्धि को जोड़कर देखा जा रहा है.

डीएफओ ने की पुष्टि