बिहार में खूब आ रहे मेहमान, कोसी क्षेत्र में 600 से ज्यादा प्रवासी पक्षी मिले

स्थानीय पक्षियों की भी बड़ी संख्या : साथ ही स्थानीय पक्षियों में ड्राई ब्लैक मुनिया, रिवर लेपविंग, प्रेथोट मार्किंग, प्लेन प्रीनिया (पुडुक्की), डेलिकेट प्रीनिया, छोटा गरुड़, धौसिला की उपस्थिति भी दर्ज की गई. वन विभाग के अनुसार यह कार्यक्रम पूरे दस दिनों तक चलेगा. वर्ष 2022 से हर वर्ष एशियाई शीतकालीन जल पक्षी गणना का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है.

हजारों मील का सफर तय कर पहुंचे पक्षी : गणना के दौरान जिन प्रमुख प्रवासी पक्षियों को देखा गया, उनमें डलर्जी, व्हाइट वेंटेड यानि सफेद चंजन, सिंधियन वेटल, टेमिंक स्टिंट, छोटा पनवैल, इंडियन स्पॉटेड ईगल, यूरेशियन कूट, स्पॉटेड बिल, लॉन्ग लेग्ड बज़ार्ड, लिटिल रिंग प्लोवर, साइबेरियन स्टोनचैट आदि शामिल हैं.

सर्वेक्षण में 30 प्रजातियां, 600 पक्षी मिले : बिहार में कोसी और व नदी के किनारे और आसपास के जलाशयों में पक्षियों की भरमार देखी जाती है. वहीं कोसी क्षेत्र में किए जा रहे जलीय पक्षी गणना में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए है. वन्यजीव अधिकारियों की माने तो पूरे कोसी क्षेत्र में करीब 30 प्रजातियों के 600 से अधिक पक्षियों की मौजूदगी दर्ज की गई है.

34 KM के क्षेत्र में 30 प्रजातियों की हुई पहचान : बिहार के सहरसा वन प्रखंड की ओर से जिले में एशियाई शीतकालीन जल पक्षी गणना कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. यह गणना कोसी नदी के नौहट्टा से एकाम गांव तक फैले जलाशयों में की जा रही है. इस दौरान वन प्रमंडल पदाधिकारी भरत चिन्तपल्ली के निर्देश पर वनकर्मियों की टीम और वन्यजीव विशेषज्ञों द्वारा जलीय पक्षी गणना का काम किया जा रहा है.

सहरसा: बिहार के कोसी क्षेत्र में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से जलीय पक्षी गणना यानी वाटर बर्ड सेंसस का काम चल रहा है. इस सर्वेक्षण के बीच प्रवासी पक्षी को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आई है. विभाग की माने तो अब तक कोसी क्षेत्र में लगभग 30 प्रजातियों के करीब 600 से अधिक पक्षियों की मौजूदगी दर्ज की गई.

इन पक्षियों ने कोसी क्षेत्र में क्यों बनाया आशियाना? : सहरसा वन प्रमंडल क्षेत्र में अब तक 170 प्रवासी पक्षी रजिस्टर्ड है, पक्षियों के सर्वे से पहले कोसी नदी वाले इलाके में प्रीकाउंट कर रहे हैं, सहरसा में यह इलाके पूरे 34 किलोमीटर का क्षेत्र है. यहां तीन दिनों का सर्वे चलेगा. सर्वे के दौरान नया-नया क्षेत्र पता चला है, जहां प्रवासी और स्थानीय पक्षी रहते है. यहीं क्यों रहते है?. क्या खाते है?. इस पर जानकारी मिली है.

सहरसा में जलीय पक्षी गणना करते हुए कर्मचारी (ETV Bharat)

''एक डरलिंग प्रजाति नाम का पक्षी मिला है, जो आर्कटिक सर्किल से यहां आता है. सर्वे के दौरान कोसी नदी में रेयर बर्ड मिल रहे हैं, जैसे शॉर्ट ईयर आउल, ब्लैक स्टॉर्क भी सहरसा जिले में पहली बार पाए गए हैं.'' - भरत चिन्तपल्ली, वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा

नागी नकटी पक्षी अभयारण्य : वहीं जमुई के नागी-नकटी पक्षी अभयारण्य के रामसर साइट में भी विदेशी मेहमानों का पहुंचना जारी है. जमुई वन प्रमंडल पदाधिकारी तेजस जयसवाल ने बताया कि नागी में लालसर, राजहंस सहित कई विदेशी पक्षी आते है यहां पहली बार इंडियन स्कीमर भी देखा गया था और भी कई विलुप्त होती प्रजाति के पक्षियों के यहां दीदार होते है.

34 KM के क्षेत्र में 30 प्रजातियों की हुई पहचान (ETV Bharat)

''पिछले बार यहां दो राजहंस पक्षियों पर में जीपीएस टैग डिवाइस लगाया गया था. पहली बार ट्रायल के रूप में यह जानने समझने के लिए कि विदेशी पक्षी कहां से, किस मार्ग से और कितनी दूरी तय कर हमारे यहां पहुंचते है. उन पक्षियों का लास्ट लोकेशन तिब्बत मिला था इस बार भी कुछ पक्षियों पर जीपीएस टैग लगाने की तैयारी है." - तेजस जयसवाल, वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई

बिहार में उड़ान भरेगा नया बर्ड हॉटस्पॉट : वन प्रमंडल पदाधिकारी ने बताया कि इससे स्थानीय लोगों में पक्षियों के संरक्षण और महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ती है. इसी क्रम में सहरसा जिले के बेरोजगार युवाओं को नेचर गाइड और बर्ड गाइड के रूप में तैयार करने के लिए कार्यशाला आयोजित की जाएगी. इच्छुक 12वीं पास युवा वन प्रमंडल कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं.

बिहार में खूब आ रहे मेहमान (ETV Bharat)

पक्षियों को भी सुरक्षित और संरक्षित स्थान मिले : भरत चिन्तपल्ली ने बताया कि देशभर में हर साल मई और अक्टूबर महीने में प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है. हर साल भारत में पूरी दुनिया से प्रवासी पक्षी हजारों किलोमीटर की यात्रा करते है. ऐसे में सरकार की कोशिश होती है कि उन्हें संरक्षित और सुरक्षित माहौल मिले.

एशियन वॉटरबर्थ सेंसस 2024 के मुताबिक, पिछले कुछ सालों में विदेशी प्रवासी पक्षियों की संख्या में लगाता बढ़ोतरी हुई है. साल 2023 और 2024 के बीच बिहार के 28 जिलों करीब 80 हजार से ज्यादा प्रवासी पक्षी बिहार पहुंचे, इनमें 7,500 के करीब जमीन पर रहने वाले पक्षी थे, जबकि 1,500 वेटलैंड पर निर्भर रहने वाले पक्षी थे. सबसे ज्यादा पक्षी भागलपुर, जमुई और कटिहार जिले में पहुंचे.

