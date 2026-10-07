ETV Bharat / state

DU में 7 से 9 अक्टूबर तक फिर खुलेगी माइग्रेशन विंडो, ABVP के आंदोलन के बाद प्रशासन का फैसला

दिल्ली विश्वविद्यालय ( ETV BHARAT )

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय में माइग्रेशन की प्रक्रिया पूरी न कर पाने वाले विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने माइग्रेशन विंडो को 7 से 9 अक्टूबर तक तीन दिनों के लिए दोबारा खोलने का निर्णय लिया है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के मुताबिक, परीक्षा परिणाम में देरी के कारण कई विद्यार्थी तय समयसीमा में माइग्रेशन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे. इस मुद्दे को लेकर ABVP और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के निर्वाचित प्रतिनिधि लगातार प्रशासन से अतिरिक्त समय देने की मांग कर रहे थे.