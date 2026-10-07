DU में 7 से 9 अक्टूबर तक फिर खुलेगी माइग्रेशन विंडो, ABVP के आंदोलन के बाद प्रशासन का फैसला
समयसीमा खत्म होने के बाद कई विद्यार्थी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे, जिसके मद्देनजर माइग्रेशन विंडो दोबारा खोलने की मांग की गई थी.
Published : October 7, 2026 at 8:33 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय में माइग्रेशन की प्रक्रिया पूरी न कर पाने वाले विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने माइग्रेशन विंडो को 7 से 9 अक्टूबर तक तीन दिनों के लिए दोबारा खोलने का निर्णय लिया है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के मुताबिक, परीक्षा परिणाम में देरी के कारण कई विद्यार्थी तय समयसीमा में माइग्रेशन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे. इस मुद्दे को लेकर ABVP और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के निर्वाचित प्रतिनिधि लगातार प्रशासन से अतिरिक्त समय देने की मांग कर रहे थे.
6 अक्टूबर को रजिस्ट्रार कार्यालय में प्रदर्शन: ABVP के अनुसार, विद्यार्थियों की मांग पर कार्रवाई नहीं होने के बाद 6 अक्टूबर को संगठन के कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों ने दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कार्यालय में आंदोलन किया. प्रदर्शन के दौरान माइग्रेशन विंडो दोबारा खोलने और विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय देने की मांग प्रशासन के सामने रखी गई. संगठन का कहना है कि आंदोलन के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों के हित में माइग्रेशन विंडो को तीन दिनों के लिए फिर से खोलने का फैसला लिया है.
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7 से 9 अक्टूबर तक पूरा कर सकेंगे प्रक्रिया: विश्वविद्यालय प्रशासन के इस फैसले के बाद संबंधित विद्यार्थी 7, 8 और 9 अक्टूबर को माइग्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे. ABVP ने विद्यार्थियों से अपील की है कि वे इस अतिरिक्त समय का लाभ उठाते हुए निर्धारित अवधि के अंदर अपनी प्रक्रिया पूरी करें. ABVP का कहना है कि विद्यार्थियों से जुड़े मुद्दों को लेकर संगठन आगे भी प्रशासन के सामने उनकी समस्याएं उठाता रहेगा.
DUSU अध्यक्ष यश डबास ने क्या कहा: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष यश डबास ने कहा कि DUSU लगातार विद्यार्थियों की समस्याओं को विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने रखता रहा है. उन्होंने कहा कि माइग्रेशन की निर्धारित समयसीमा खत्म होने के बाद कई विद्यार्थी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की परेशानी को देखते हुए प्रशासन से माइग्रेशन विंडो दोबारा खोलने और अतिरिक्त समय देने की मांग की गई थी. 6 अक्टूबर के आंदोलन के बाद 7 से 9 अक्टूबर तक विंडो खोलने का निर्णय लिया गया है.
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