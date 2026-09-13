बिहार से पलायन करने वाले लोगों की पहली पसंद दिल्ली,
बिहार से पलायन करने वाले लोगों की पहली पसंद दिल्ली हो गयी है. जानिये दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन राज्य है. रिपोर्ट-अविनाश कुमार
Published : September 13, 2026 at 2:10 PM IST
पटना: बिहार से हर साल लाखों लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं. वे देश के बड़े शहरों में नौकरी और रोजगार की तलाश करते हैं. समस्तीपुर रेल मंडल के 10 स्टेशनों से एक बड़ा खुलासा हुआ है. इन आंकड़ों के मुताबिक उत्तर बिहार के लोगों की पहली पसंद अब दिल्ली बन गई है. उत्तर बिहार में बाढ़ और रोजगार की कमी इसके पीछे मुख्य वजह है. इस कारण हर साल लाखों लोग पलायन करने को मजबूर होते हैं.
बदला यात्रा का पुराना ट्रेंड
कभी उत्तर बिहार से शिक्षा और रोजगार की तलाश में सबसे अधिक लोग कोलकाता जाते थे. लोग पूर्वोत्तर के राज्यों में भी जाना पसंद करते थे. ताजा आंकड़ों से साफ है कि अब यह पुरानी स्थिति बदल रही है. अब उत्तर बिहार के लोग शिक्षा और रोजगार के लिए सबसे ज्यादा दिल्ली जा रहे हैं.
स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़
समस्तीपुर रेल मंडल के 10 स्टेशनों से इस साल जनवरी से जुलाई के बीच 4.69 करोड़ लोगों ने यात्रा की. इसमें से सबसे अधिक 1.11 करोड़ लोगों ने मुजफ्फरपुर स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू की. कुल यात्रियों में से 40 फीसदी यात्री सीधे दिल्ली गए हैं. इसके अलावा 22% यात्री मुंबई और अहमदाबाद गए.
10 प्रतिशत लोग कोलकाता
इसके मुकाबले केवल 10% यात्री ही कोलकाता गए हैं. बाकी बचे 28 फीसदी यात्री बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, जयपुर, रांची, जबलपुर, कानपुर और लखनऊ जैसे शहरों में गए.
रेलवे की कमाई में मुजफ्फरपुर आगे
यात्रियों की इस भारी भीड़ से रेलवे को बड़ी कमाई हुई है. समस्तीपुर मंडल के 10 स्टेशनों से जनवरी से जुलाई के बीच 671.74 करोड़ रुपये की कमाई हुई. कमाई के मामले में मुजफ्फरपुर स्टेशन 205.86 करोड़ रुपये के साथ पहले स्थान पर है. दरभंगा जंक्शन 124.60 करोड़ रुपये के साथ दूसरे स्थान पर है. समस्तीपुर स्टेशन 104.025 करोड़ रुपये के साथ तीसरे स्थान पर है.
दिल्ली की तरफ झुकाव की वजह
पटना कॉलेज के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी ने इसके पीछे की बड़ी वजह बताई है. उनके अनुसार दिल्ली में बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर तेजी से बढ़े हैं. पढ़ाई के लिए पहले भी बिहार के छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में दिल्ली जाते रहे हैं. अब दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में विकास के कई बड़े काम हुए हैं. इस विकास के कारण वहां रोजगार के अवसर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं.
जातीय गणना रिपोर्ट के चौंकाने वाले आंकड़े
साल 2022-23 की बिहार जातीय गणना रिपोर्ट में भी पलायन की बात सामने आई थी. इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार से करीब 53 लाख लोगों ने पलायन किया है. इसमें सबसे बड़ी संख्या रोजगार की तलाश में जाने वालों की है. लगभग 45 लाख लोग रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं. इसके अलावा 5 लाख लोग शिक्षा के लिए बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में जाते हैं.
नीति आयोग की रिपोर्ट में गरीबी का सच
नीति आयोग की 2022 की रिपोर्ट में बिहार की गरीबी का सच सामने आया था. इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 51.2 प्रतिशत लोग गरीब हैं. हालांकि यह आंकड़ा 2005 की रिपोर्ट के 54 प्रतिशत से थोड़ा कम है. इस रिपोर्ट से यह मुद्दा साफ हो जाता है कि गरीबी के कारण ही लोग बड़े पैमाने पर पलायन करते हैं.
अंतर्देशीय पलायन दर में बिहार सबसे आगे
केंद्रीय श्रम मंत्रालय के अनुसार बिहार से करीब 2.90 करोड़ लोग दूसरे राज्यों में रहकर रोजगार करते हैं. विभागीय रिपोर्ट के अनुसार बिहार देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां से लोग दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं. राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्देशीय पलायन की औसत दर 6.1 प्रतिशत है. इसके मुकाबले बिहार में पलायन की दर 15.8 प्रतिशत है. यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक है.
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