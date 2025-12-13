बिहार में करीब 64 लाख लोगों का पलायन.. सरकार को पुष्पेंद्र कुमार ने दिखाया आईना
बिहार के चुनाव में पलायन बड़ा मुद्दा बना. अब सरकार को संस्थाओं की ओर से आईना दिखाया जा रहा है. पढ़ें खबर
December 13, 2025
रिपोर्ट : बृजम पांडेय
पटना : बिहार की सबसे विकराल और विकट समस्या पलायन है. यह पलायन किन-किन रूपों में होता है? इसको लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है. आखिर बिहार पूरे देश में पलायन करने वाले राज्यों में दूसरे स्थान पर क्यों आता है? पलायन की रूपरेखा किस तरह की होती है? सिर्फ मजदूर ही पलायन तो नहीं करते हैं? इसके साथ पढ़े-लिखे लोग और हाईली क्वालिफाइड लोग भी पलायन करते हैं.
करीब 64 लाख लोगों का हुआ पलायन : इन तमाम मुद्दों पर पटना में हुए एक सेमिनार बड़ी बहस छिड़ी. टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस (TISS) के पूर्व निदेशक प्रोफेसर पुष्पेंद्र ने एक बड़ा खुलासा करते हुए यह कहा कि बिहार से लगभग 63.85 लाख लोग पलायन कर चुके हैं. उन्होंने यह भी बताया कि यह आंकड़े सिर्फ नौकरी या मजदूरी करने वालों के नहीं है. इसमें वह लोग भी शामिल हैं जो सिर्फ रहने के लिए जाते हैं या फिर जिनकी शादी हो जाती है. ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार ने पलायन को लेकर बड़ी चिंता जाहिर की है.
'अच्छी निगाह से नहीं देखते दूसरे प्रदेश के लोग': प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार ने बताया कि बिहार से पलायन कर विशेष रूप से लोग दूसरे राज्य में जाते हैं. वहां उनकी स्थिति बहुत खराब होती है या फिर वहां के लोग बिहार के लोगों को अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं. यह पलायन का एक नकारात्मक पक्ष है. वहीं दूसरे राज्यों से बिहार में पलायन करने वाले लोगों की संख्या काफी कम है.
''बिहार से पलायन करने वाले लोग अनियमित, अकुशल और कम मजदूरी पर काम करते हैं. जिसमें उनकी आर्थिक तरक्की की संभावना कम होती है. जब भी वह बिहार से बाहर जाते हैं तो वहां उनको एक तरह का काम नहीं मिलता है. उनके हैसियत को बहुत ही निचले स्तर पर रखा जाता है. बिहार के मजदूरों को बहुत ही खराब और अपमानजनक स्थिति में काम करने के लिए तैयार रहने वाला समझा जाता है.''- पुष्पेंद्र कुमार, पूर्व निदेशक, TISS
'कई तस्वीर हास्यास्पद होती है' : प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार बताते हैं कि बिहार का, सबसे ज्यादा पिछड़ा-गरीब राज्य होने और राज्य के प्रवासी मजदूरों द्वारा भेजे गए धन से चलने वाले राज्य की छवि है. इसके अलावा उन्होंने बताया कि त्योहारों के पहले और उसके बाद प्रवासी मजदूरों की यात्रा की तकलीफ भरी तस्वीर भी सामने आती है, जो दूसरे राज्यों में हास्यास्पद स्थिति पैदा करती है.
''63 लाख लोगों में 18 लाख ऐसे लोग भी हैं, जो काम के लिए पलायन नहीं किए हैं. वो या तो पढ़ाई के लिए गए हैं या फिर किसी दूसरे राज्य में बसने गए हैं या फिर पड़ोस के राज्यों में शादी ब्याह हो गए हैं. उसी तरह 45 लाख लोग कमाने के लिए जाते हैं. लेकिन 71 फीसदी ऐसे लोग हैं जो मजदूरी करने जाते हैं जिनकी स्थिति बाहर के राज्यों में काफी खराब है.''- पुष्पेंद्र कुमार, पूर्व निदेशक, TISS
पुष्पेंद्र कुमार ने बताया कि 2022 का बिहार का जाति आधारित सर्वे का आंकड़ा सबसे हालिया आंकड़ा है. इसके मुताबिक पलायन करने वालों की कुल संख्या 63.85 लाख है. जो राज्य की आबादी का 4.88 प्रतिशत है. इनमें राज्य के बाहर 71.7% ने पलायन किया है. वहीं, 25% पलायन राज्य के अंदर है और 3.4% देश के बाहर पलायन कर चुके हैं. सामान्य वर्ग के लगभग 10% आबादी ने पलायन किया है.
2011 सेंशस का जिक्र : टाटा इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक ने बताया कि 2011 के सेंशस के मुताबिक सभी तरह के काम और उद्देश्यों से बाहर जाने वालों जाने वाले प्रवासियों की संख्या 74.53 लाख थी. जिनमें से आठ राज्यों में जैसे झारखंड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात और पंजाब में 84 फीसदी लोगों ने पलान किया था. इनमें रोजगार और व्यापार के धंधा के कारण पलायन करने वाले 24.11 थे और अंतर राज्यीय पलायन करने वालों का आंकड़ा 32% था.
''2011 के सेंशस के अनुसार रोजगार और व्यापार के कारण राज्य के अंदर दूसरी जगह पर 7.5 लाख लोगों ने पलायन किया. जो राज्य के अंदर पलायन करने वालों का सिर्फ 2.8 प्रतिशत है. 2011 के मुताबिक जाति आधारित सर्वे दोनों के आंकड़े में रोजगार और आजीविका के कारण राज्य के बाहर जाने वाले लोगों की संख्या राज्य के अंदर पलायन करने वाली संख्या वालों की संख्या से कहीं ज्यादा है.''- पुष्पेंद्र कुमार, पूर्व निदेशक, TISS
कोविड के दौरान सबकुछ पता चला : प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार ने बताया कि कॉविड-19 आपदा के ठीक पहले श्रमिक स्पेशल ट्रेन से राज्य में वापस आने वालों के लिए बिहार सरकार के कोविड पोर्टल में पंजीकरण करने वाले प्रवासियों के व्यवसाय संबंधित आंकड़े दिखाते हैं कि 65% निर्माण क्षेत्र में काम करते थे और यातायात, मरम्मत, निर्माण और घरेलू काम करते थे. इनमें 95% पुरुष थे, जिनकी उम्र15 साल से 59 साल के थे.
