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उत्तराखंड में पलायन का शिक्षा व्यवस्था पर सीधा असर, पौड़ी में 40 सरकारी स्कूलों पर लटके ताले

सरकारी स्कूलों पर ताले! ( फोटो- ETV Bharat )

पौड़ी: पहाड़ों से लगातार हो रहे पलायन और गांवों में घटती आबादी का असर अब सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर भी साफ दिखाई देने लगा है. कभी बच्चों की चहल-पहल से गुलजार रहने वाले सरकारी स्कूलों में अब सन्नाटा पसरा है. आलम ये है कि छात्र संख्या शून्य होने की वजह से कई स्कूलों में ताले लटक गए हैं. पौड़ी जिले में भी नए शैक्षणिक सत्र में छात्र संख्या शून्य होने के कारण 40 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को बंद करना पड़ा है. इनमें 32 प्राथमिक और 8 उच्च प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं.

पौड़ी जिले के तमाम गांवों में बच्चों की घटती संख्या और परिवारों के पलायन ने सरकारी स्कूलों के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं. शिक्षा विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो पौड़ी जिले में कुल 1,297 प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं. इनमें से 32 विद्यालय ऐसे हैं, जहां नए शैक्षणिक सत्र में एक भी बच्चे ने प्रवेश नहीं लिया. वहीं, जिले के 231 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 8 में छात्र संख्या शून्य दर्ज की गई. इसके चलते जिले के विभिन्न विकासखंडों में कुल 40 विद्यालय बंद हो चुके हैं.