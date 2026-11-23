'घर से दूरी के हो गए 10 साल..' छठ के बाद फिर शुरू हुआ पलायन का दर्द, कटिहार जंक्शन पर भारी भीड़
Migration After Chhath: छठ के बाद बिहार से दूसरे राज्यों में काम पर लौटने वाले लोगों की भीड़ रेलवे स्टेशनों पर बढ़ रही. रिपोर्ट-मनीष कुमार
Published : November 23, 2026 at 1:45 PM IST
कटिहार: महापर्व छठ की खुशियां अभी पूरी तरह विदा भी नहीं हुई हैं कि सीमांचल के हजारों परिवारों में एक बार फिर बिछड़ने का दर्द पसरने लगा है. कुछ दिन पहले जिन चेहरों पर छठ पर्व की खुशियां थीं, उन्हीं चेहरों पर अब घर छोड़ने की उदासी दिखाई दे रही है. मजदूरी करने के लिए और काम की तलाश में लोग पलायन कर रहे हैं.
छठ के बाद काम पर लौट रहे प्रवासी
माथे पर सामान की गठरी, कंधे पर झोला और आंखों में परिवार से दूर होने की कसक लिए मजदूर एक बार फिर रोजगार की तलाश में दूसरे प्रदेशों की ओर रवाना होने लगे हैं. तस्वीरें सीमांचल के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन कटिहार जंक्शन से सामने आई हैं, जहां इन दिनों दूसरे प्रदेशों को जाने वाली ट्रेनों में मजदूरों की भारी भीड़ उमड़ रही है.
कटिहार जंक्शन पर भारी भीड़
खचाखच भरी बोगियों में किसी तरह जगह बनाकर लोग सफर करने को मजबूर हैं. ट्रेनें खचाखच भरी हुई हैं. सफर करने वाले इन मजदूरों की कहानी सिर्फ पलायन की नहीं, बल्कि उन अधूरे सपनों और मजबूरियों की भी है, जो उन्हें अपने परिवार से दूर रहने को विवश करती हैं. विडंबना यह है कि सरकार के रोजगार सृजन के वादों के बावजूद कटिहार और आसपास के इलाकों में पर्याप्त औद्योगिक इकाइयां और रोजगार के अवसर विकसित नहीं हो सके हैं.
स्थानीय रोजगार के अभाव में पलायन
नतीजतन, यहां के युवाओं के लिए गोरखपुर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करना आज भी रोजी-रोटी का सबसे बड़ा सहारा बना हुआ है. कटिहार जिले के डंडखोरा गांव निवासी श्रवण कुमार उरांव भी छठ पर्व मनाकर गोरखपुर के लिए रवाना हुए.
10 साल से घर से दूर हैं श्रवण
इंटर तक पढ़ाई करने वाले श्रवण पिछले दस वर्षों से घर से दूर रहकर मजदूरी कर रहे हैं. उनके दो बच्चे हैं. परिवार के साथ छठ मनाने की खुशी के बाद अब एक बार फिर उन्हें बच्चों और पत्नी को छोड़कर परदेस जाना पड़ रहा है. श्रवण कहते हैं कि बिहार में रोजगार मिलता तो उन्हें अपना घर-परिवार छोड़कर उत्तर प्रदेश जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी.
"सरकार चुनाव के समय बड़े-बड़े वादे करती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद गरीबों की रोजी-रोटी की समस्या जस की तस रह जाती है. परिवार की याद तो आती है, लेकिन बच्चों का पेट पालने और घर की जिम्मेदारी निभाने के लिए बाहर जाना मजबूरी है. जब अपने ही जिले में रोजगार नहीं मिलेगा तो गरीब मजदूर आखिर कहां जाएंगे?"- श्रवण कुमार उरांव, ग्रामीण, डंडखोरा गांव, कटिहार
काम की तलाश में अनुज ने छोड़ा घर
कुछ ऐसी ही पीड़ा डंडखोरा के रहने वाले अनुज उरांव की भी है. राजमिस्त्री का काम करने वाले अनुज भी रोजगार की तलाश में गोरखपुर के लिए रवाना हुए. उनका कहना है कि यदि कटिहार जिले में ही काम मिल जाए तो कौन अपना परिवार और बाल-बच्चों को छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाना चाहेगा.
"परिवार से दूर रहने का बेहद अफसोस होता है, लेकिन बेरोजगारी के कारण उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है. जिले में ही रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाएं, ताकि गरीब और बेरोजगार युवाओं को काम की तलाश में अपना घर छोड़कर दूसरे प्रदेशों का रुख नहीं करना पड़े."- अनुज उरांव, ग्रामीण, डंडखोरा
पीछे छूट जाती हैं परिवार और बच्चों की उम्मीदें
कटिहार जंक्शन से गुजरती हर ट्रेन के साथ सिर्फ मजदूरों का सफर शुरू नहीं होता, बल्कि पीछे छूट जाते हैं कई परिवार, बच्चों की उम्मीदें और अपनों के साथ बिताए कुछ अनमोल पल. छठ जैसे महापर्व पर घर लौटकर खुशियां बांटने वाले ये मजदूर कुछ ही दिनों बाद फिर उसी पुराने संघर्ष में लौट जाते हैं.
जिले में रोजगार की मांग
सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक सीमांचल के मजदूरों को अपने परिवार का पेट पालने के लिए दूसरे प्रदेशों की धूल फांकनी पड़ेगी? कब कटिहार में ऐसे उद्योग और रोजगार के अवसर विकसित होंगे, जहां मजदूर अपने परिवार के साथ रहकर सम्मानपूर्वक रोजी-रोटी कमा सकेंगे? फिलहाल, इन मजदूरों के लिए घर लौटना त्योहार की खुशी और घर छोड़ना पेट पालने की मजबूरी है. प्रवासी मजदूरों ने जिले में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की लोगों से मांग की है.
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