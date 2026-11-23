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'घर से दूरी के हो गए 10 साल..' छठ के बाद फिर शुरू हुआ पलायन का दर्द, कटिहार जंक्शन पर भारी भीड़

कटिहार जंक्शन से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन में खचाखच भीड़ ( ETV Bharat )

कटिहार: महापर्व छठ की खुशियां अभी पूरी तरह विदा भी नहीं हुई हैं कि सीमांचल के हजारों परिवारों में एक बार फिर बिछड़ने का दर्द पसरने लगा है. कुछ दिन पहले जिन चेहरों पर छठ पर्व की खुशियां थीं, उन्हीं चेहरों पर अब घर छोड़ने की उदासी दिखाई दे रही है. मजदूरी करने के लिए और काम की तलाश में लोग पलायन कर रहे हैं.

छठ के बाद काम पर लौट रहे प्रवासी