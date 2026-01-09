नाइजर में अगवा प्रवासी मजदूरों की वतन वापसी, आठ महीने बाद परिजनों की आंखों में आए खुशी के आंसू!
नाइजर में अपहृत भारतीय प्रवासी मजदूरों की वतन वापसी हो गयी है. परिजनों में खुशी की लहर है.
बगोदर,गिरिडीह: पश्चिमी अफ्रीका के नाइजर में अगवा भारतीय प्रवासी मजदूरों की वतन वापसी हो गयी है. परिजनों को इसकी सूचना मिली तब से उनके घर में खुशी छा गई है.
आट महीने बाद हुई मजदूरों की सकुशल रिहाई से परिवार में खुशी की माहौल है. मजदूरों की वतन वापसी की पुष्टि गिरिडीह लेबर सुप्रिटेंडेंट प्रवीण कुमार ने की है.
अफ्रीका के नाइजर में अगवा प्रवासी मजदूरों की सकुशल रिहाई हो गई है. मजदूरों के परिजनों को इसकी जानकारी दे दी गई है. उन सभी की घर वापसी की प्रक्रिया चल रही है. संभवतः तीन-चार दिनों में उनकी घर वापसी हो जाएगी. -प्रवीण कुमार, लेबर सुप्रिटेंडेंट, गिरिडीह.
बता दें कि झारखंड के पांच प्रवासी मजदूरों का आठ महीने पूर्व नाइजर में अपहरण कर लिया गया था. सभी मजदूर टावर लेन की एक कंपनी में मजदूरी कर रहे थे. अपहृत मजदूरों में बगोदर प्रखंड के दोंदलो के फलजीत महतो, राजू महतो, संजय महतो, चंद्रिका महतो एवं मुंडरो के उत्तम महतो शामिल थे.
अपहृत प्रवासी मजदूरों की सकुशल रिहाई और वतन वापसी की मांग को लेकर लोकसभा और विधानसभा में भी मामला उठ चुका था. लंबे समय बाद हीं सही मजदूरों की वतन वापसी होने से परिजनों में खुशी है. अब परिजनों के द्वारा उनके घर वापसी का इंतजार किया जा रहा है.
बिहार के भाकपा माले सांसद सुदामा प्रसाद एवं बगोदर विधायक नागेन्द्र महतो व निरसा विधायक अरुप चटर्जी के द्वारा विधानसभा में मामला उठाया गया एवं मजदूरों की रिहाई और वतन वापसी की मांग की गई थी. स्थानीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा भी केंद्रीय विदेश मंत्री को पत्राचार कर मजदूरों की सकुशल रिहाई और वतन वापसी की मांग की गई थी.
अप्रैल महीने में हुए थे अगवा
25 अप्रैल 2025 को पश्चिमी अफ्रीका के नाइजर देश से पांच भारतीय प्रवासी श्रमिकों का अपहरण किया गया था. सशस्त्र अपराधियों के द्वारा दोंदलो पंचायत के संजय महतो, चंद्रिका महतो, राजू महतो, फलजीत महतो एवं मुंडरो के उत्तम महतो का अपहरण किया गया था. इसकी जानकारी मिलने पर परिजन लगातार उनकी रिहाई की गुहार लगा रहे थे.
