हमीरपुर में प्रवासी व्यक्ति की संदिग्ध मौत, साथी मजदूरों ने गांव के व्यक्ति पर लगाए गंभीर आरोप
हमीरपुर में प्रवासी मजदूर की मौत को लेकर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 28, 2025 at 11:00 PM IST
हमीरपुर: जिला हमीरपुर के अमनेड गांव में प्रवासी व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया है. मामला सोमवार देर रात का है. मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के शाहजहानाबाद निवासी 27 वर्षीय बबलू के रूप में हुई है, जो कुछ समय से हमीरपुर में मजदूरी का काम कर रहा था. वहीं, सूचना मिलते ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. शव को कब्जे में लेकर मेडिकल कॉलेज हमीरपुर भेजा गया है, जहां पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है.
साथी मजदूरों ने लगाए गंभीर आरोप
मंगलवार दोपहर को मृतक के साथ काम करने वाले प्रवासी मजदूर और परिजन एसपी हमीरपुर ऑफिस में पहुंचे और इस घटना को लेकर एक व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने बताया कि बबलू की अचानक मौत संदिग्ध है और गांव के ही एक व्यक्ति ने उसे जहर देकर मारने की साजिश रची है. मजदूरों ने एसपी हमीरपुर से मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपित व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
आज मृतक बबलू की बहन आशा देवी भी एसपी हमीरपुर कार्यालय पहुंची. आशा देवी ने पुलिस को बताया, "सोमवार रात को मेरे भाई ने शराब पी रखी थी. इसके बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई. बबलू को किसी ने शराब में जहर मिलाकर पिलाया, जिससे उसकी मौत हो गई. स्थानीय पुलिस ने पहले उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया और मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है."
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी कार्रवाई
एसपी हमीरपुर राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है. गांव के लोगों और प्रवासी मजदूरों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने घटनास्थल से कुछ नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं. मृतक बबलू के साथ रहने वाले साथियों से भी पूछताछ की जा रही है.
"उत्तर प्रदेश के शाहजहानाबाद का निवासी 27 वर्षीय प्रवासी मजदूर बबलू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है. प्राथमिक तौर पर जहर खाने से मौत की सूचना मिली है, लेकिन असली कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा." - राजेश कुमार, एसपी हमीरपुर