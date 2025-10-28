ETV Bharat / state

हमीरपुर में प्रवासी व्यक्ति की संदिग्ध मौत, साथी मजदूरों ने गांव के व्यक्ति पर लगाए गंभीर आरोप

हमीरपुर: जिला हमीरपुर के अमनेड गांव में प्रवासी व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया है. मामला सोमवार देर रात का है. मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के शाहजहानाबाद निवासी 27 वर्षीय बबलू के रूप में हुई है, जो कुछ समय से हमीरपुर में मजदूरी का काम कर रहा था. वहीं, सूचना मिलते ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. शव को कब्जे में लेकर मेडिकल कॉलेज हमीरपुर भेजा गया है, जहां पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है.

साथी मजदूरों ने लगाए गंभीर आरोप

मंगलवार दोपहर को मृतक के साथ काम करने वाले प्रवासी मजदूर और परिजन एसपी हमीरपुर ऑफिस में पहुंचे और इस घटना को लेकर एक व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने बताया कि बबलू की अचानक मौत संदिग्ध है और गांव के ही एक व्यक्ति ने उसे जहर देकर मारने की साजिश रची है. मजदूरों ने एसपी हमीरपुर से मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपित व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.