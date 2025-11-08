ETV Bharat / state

अफ्रीका के ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के 48 प्रवासी कामगारों की सुरक्षित वापसी, पहुंचे बोकारो थर्मल

बोकारो: ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के बोकारो, हजारीबाग और गिरिडीह जिले के 48 प्रवासी कामगार आखिरकार घर लौट आए हैं. तीन महीने से बकाया वेतन और भोजन की कमी से जूझ रहे मजदूरों के कल्याण के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली आगे आए.

सरकार और कंपनी स्तर पर पहल के बाद, सभी मजदूर सकुशल वापस लौट आए. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद, ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के 48 श्रमिक सकुशल झारखंड लौट आए हैं. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद, श्रम अधिकारियों ने मजदूरों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं के बारे में जाना. अब, उन्हें और उनके परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत कवर किया जाएगा.

जानकारी देते उप श्रम आयुक्त रंजीत कुमार (Etv Bharat)

मालूम हो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के 48 प्रवासी मजदूरों की सूचना मिली थी. मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लिया और इसे श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग के तहत संचालित राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को भेज दिया.

रिपोर्टों के अनुसार, ये सभी श्रमिक हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो के निवासी हैं. उन्हें एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने के लिए भेजा गया था. पिछले तीन महीनों से वेतन न मिलने के कारण वे आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे.