अफ्रीका के ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के 48 प्रवासी कामगारों की सुरक्षित वापसी, पहुंचे बोकारो थर्मल

ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के 48 प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित वापस हो गई.

Jharkhand workers
वापस लौटे मजदूर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 8, 2025 at 5:46 PM IST

बोकारो: ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के बोकारो, हजारीबाग और गिरिडीह जिले के 48 प्रवासी कामगार आखिरकार घर लौट आए हैं. तीन महीने से बकाया वेतन और भोजन की कमी से जूझ रहे मजदूरों के कल्याण के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली आगे आए.

सरकार और कंपनी स्तर पर पहल के बाद, सभी मजदूर सकुशल वापस लौट आए. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद, ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के 48 श्रमिक सकुशल झारखंड लौट आए हैं. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद, श्रम अधिकारियों ने मजदूरों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं के बारे में जाना. अब, उन्हें और उनके परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत कवर किया जाएगा.

जानकारी देते उप श्रम आयुक्त रंजीत कुमार (Etv Bharat)

मालूम हो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के 48 प्रवासी मजदूरों की सूचना मिली थी. मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लिया और इसे श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग के तहत संचालित राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को भेज दिया.

रिपोर्टों के अनुसार, ये सभी श्रमिक हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो के निवासी हैं. उन्हें एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने के लिए भेजा गया था. पिछले तीन महीनों से वेतन न मिलने के कारण वे आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे.

उप श्रम आयुक्त रंजीत कुमार ने बताया कि झारखंड सरकार को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि गिरिडीह, हज़ारीबाग, बोकारो और धनबाद के 48 मजदूर, जो एलएंडटी में काम करने गए थे, ट्यूनीशिया में फंसे हुए हैं. उन्हें तीन महीने से वेतन नहीं मिला है. सरकार, जिला प्रशासन और राज्य प्रवासी प्रकोष्ठ ने मामले का संज्ञान लिया और उन्हें वापस लाया. वे विमान से मुंबई पहुंचे और आज ट्रेन से बोकारो थर्मल पहुंचे.

रंजीत कुमार ने कहा कि इन मजदूरों को सलाह दी जाती है कि वे जाने से पहले जिला प्रशासन और श्रम विभाग को सूचित करें. पंजीकरण प्रक्रिया आसान है; वे देश के किसी भी कोने से ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं, जिससे उनका रिकॉर्ड रखा जाता है और किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है. प्रभावित मजदूरों ने बताया कि वे अपने परिवार के लिए कमाने गए थे, लेकिन वहीं फंस गए. सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद.

