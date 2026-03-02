ETV Bharat / state

मिडिल ईस्ट में फंसे झारखंड के लोग हैं सुरक्षित, मदद के लिए इन नंबरों पर करें संपर्क

रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.

रांचीः अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में जंग जैसे हालात बने हुए हैं. ईरान भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है. इजराइल पर हमले के साथ साथ ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है. खासकर कुवैत, बहरीन, जार्डन, दुबई और ओमान में मिसाइल से हमले हुए हैं. इसकी वजह से मिडिल ईस्ट का एयरस्पेस बंद कर दिया गया है. इसका खामियाजा इन देशों में गये लोग झेल रहे हैं. अब सवाल है कि मिडिल ईस्ट के अलग-अलग शहरों में फंसे झारखंड के लोग किस हाल में हैं.

प्रवासी नियंत्रण कक्ष की क्या है तैयारी

झारखंड से भी बड़ी संख्या में लोग नौकरी, घूमने और मजदूरी के लिए यूएई के दुबई और ओमान जैसे देशों में जाते हैं. उनकी खोज खबर लेने और वापसी कराने के लिए झारखंड का श्रम विभाग क्या कर रहा है. इस सवाल की पड़ताल करने के लिए ईटीवी भारत की टीम ने नेपाल हाऊस स्थित झारखंड सचिवालय में बने प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष से संपर्क किया तो राहत देने वाली बात सामने आई.

जानकारी देतीं प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष की हेड (ETV Bharat)

मिडिल ईस्ट में फंसे झारखंडी हैं सुरक्षित

प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष की हेड शिखा ने ईटीवी भारत के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की. उन्होंने बताया कि कंट्रोल रुम पूरी तरह से तैयार है. युद्ध छिड़ने के बाद से अभी तक कंट्रोल रुम से किसी ने भी संपर्क नहीं किया है. लेकिन कंट्रोल रुम अपने रिकॉर्ड के हिसाब से ईरान समेत अन्य जगहों में फंसे झारखंड के लोगों से संपर्क कर रहा है. उन्होंने बताया कि ईरान और दुबई में कई लोगों से बात हुई है. फिलहाल, झारखंड के लोग वहां सुरक्षित हैं. उनकी जानकारी संबंधित परिवारों को भी दी जा रही है.