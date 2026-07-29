झारखंड में SIR से प्रवासी मजदूरों पर पड़ा असर, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र से मजदूरों का होने लगा पलायन

झारखंड में SIR से प्रवासी मजदूरों पर पड़ा असर, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र से मजदूरों का होने लगा पलायन
झारखंड में SIR के तहत गणना प्रपत्र भरने की आज आखिरी तारीख है. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट
Published : July 29, 2026 at 4:30 PM IST|
Updated : July 29, 2026 at 5:20 PM IST
रांची: झारखंड में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण मतलब SIR के तहत गणना प्रपत्र भरने की आखिरी तारीख आज है. गणना प्रपत्र भरने वाले सभी मतदाताओं का नाम 5 अगस्त को जारी होने वाले वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट प्रकाशन में होगा. इन सबके बीच एसआईआर का प्रभाव झारखंड में आये प्रवासी मजदूरों पर भी दिखने लगा है.
पड़ोसी देश बांग्लादेश और नेपाल के मजदूर बड़ी संख्या में यहां कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में काम करने के लिए आते रहते हैं. इसके अलावा पश्चिम बंगाल समेत दूसरे राज्य के प्रवासी मजदूर भी यहां काम करने के लिए आते रहे हैं. एसआईआर की शुरुआत होने के बाद ऐसे मजदूरों की संख्या में कमी होती दिखने लगी है.
सरकार की महत्वपूर्ण पहल है SIR
झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य मलहोत्रा बताते हैं कि एसआईआर सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जो सुनिश्चित करेगा आपके प्रदेश या देश की नागरिकता. ऐसे में, जो मजदूर देश के दूसरे राज्य से यहां आ रहे हैं, उन्हें अपने ही प्रदेश में फिर SIR कराना होगा. आज जो बांग्लादेशी झारखंड में काम करने आते हैं, उन्हें एसआईआर के जरिए ही चिन्हित किया जा रहा है.
ऐसे में बाहर के मजदूर यहां से पलायन कर रहे हैं, उनके बदले स्थानीय मजदूरों के लिए काम के अवसर मिल रहे हैं. उन्होंने कहा कि स्थानीय मजदूरों के लिए यह मौका है कि अपने ही राज्य में उन्हें काम मिलेगा क्योंकि उसमें भी कुशल मजदूर है, जो बाहर से आने वाले मजदूरों की तुलना में अच्छा काम कर सकते हैं.
कम समय के लिए कंस्ट्रक्शन काम में दिक्कत: चैंबर
वहीं झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने एसआईआर का स्वागत करते हुए कहा कि कंस्ट्रक्शन काम में दिक्कत जरूर आ रही है लेकिन यह थोड़े से समय के लिए है. उन्होंने कहा कि यह तो होनी ही चाहिए. एक सवाल का जवाब देते हुए आदित्य मल्होत्रा ने बताया कि बाहर के मजदूरों का पलायन करने के पीछे की वजह भय होना है क्योंकि जब दूसरे देश के लोग काम करने के लिए पलायन करते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं मन में यह आशंका रहती है कि वह दूसरे देश में हैं और स्थानीय कामगारों के अवसर घट जाते हैं. ऐसे में हर सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपने नागरिकों को बेहतर सुरक्षा के साथ-साथ उसे सुविधा प्रदान करें.
1,12,642 से अधिक लोगों ने किया इन्यूमरेशन फॉर्म पर हस्ताक्षर करने से किया है इनकार
गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया के तहत 1,12,642 से अधिक लोगों ने इन्यूमरेशन फॉर्म पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है. चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, 30 जून से शुरू हुए गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया के तहत 28 जुलाई तक 2,20,20,994 मतदाताओं ने फार्म भरकर एवं हस्ताक्षर करके जमा कर दिया है, जिसका डिजिटाइजेशन हो चुका है और इन मतदाताओं के नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल होंगे.
इसमें खास बात यह है कि 43,55,463 मतदाताओं ने इन्यूमरेशन फॉर्म वापस जमा नहीं किया है. आंकड़ों के अनुसार, अब तक मृत मतदाताओं की कुल संख्या 7,61,755 (2.88%) है और पता लगाने योग्य नहीं या अनुपस्थित मतदाताओं की कुल संख्या 14,59,029 (5.51%) है.
गणना प्रक्रिया के दौरान स्थाई रूप से स्थानांतरित मतदाताओं की कुल संख्या 15,87,496 (6%) है और अन्य स्थानों पर पहले से ही नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या 4,34,541 (1.64%) है.
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