दो महीने बाद भी सऊदी से गिरिडीह नहीं पहुंच सका विजय का शव, जांच में उलझे परिजन, गोली लगने से हुई थी मौत

गिरिडीहः डुमरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मधगोपाली पंचायत के दूधपनिया गांव निवासी प्रवासी श्रमिक विजय कुमार महतो की दो माह पहले गोली लगने से मौत हो गई थी. सऊदी अरब में 15 अक्टूबर की शाम विजय को गोली लगी थी और 24 अक्टूबर को इलाज के दौरान मौत हो गई. इस घटना को बीते 2 महीने से अधिक का समय होने के बावजूद विजय की लाश अभी तक उसके गांव नहीं पहुंच सकी है और न ही किसी तरह का मुआवजा मिला है. ऐसे में घर का हर सदस्य मायूस है. कमाऊ पुत्र की मृत्यु से अधेड़ माता-पिता भी परेशान हैं. वहीं पत्नी की हालत अभी भी बेहतर नहीं हो सकी है.

समझ में नहीं आता क्या करूं: पिता

विजय के घर के हालात को जानने ईटीवी भारत की टीम उसके घर पर पहुंची. यहां विजय के पिता सूर्य नारायण महतो से बात की. उन्हेंने बताया कि कोई मदद नहीं मिल रही है. सिर्फ एनओसी मांगा जाता है. 'जिस कंपनी ने विजय को हायर किया था वह भी कुछ नहीं बोल रही है, न मुआवजे की बात की जा रही है और न ही शव इंडिया लाने की. उसपर धमकी दी जाती है कि एनओसी नहीं देंगे तो शव को सऊदी में ही दफना दिया जाएगा, क्या ऐसा होता है'. हमें तो शव और मुआवजा दोनों चाहिए.

विजय के परिजन से बात करते ईटीवी भारत संवाददाता (Etv Bharat)

बच्चों की स्कूल फीस के लिए पैसा नहीं है

मृतक की पत्नी बसंती देवी का रो-रोकर बुरा हाल है. बसंती हर बात पर रोने लगती है. वह बार- बार कहती है कि उसकी जिंदगी में अंधेरा हो गया. घर में पैसा नहीं है, जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वहां फीस बाकी है. स्कूल वाले नाम काटने की धमकी दे रहे हैं, समझ में नहीं आता करूं तो क्या करूं.