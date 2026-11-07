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13 नवंबर को देहरादून में होगा प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन, जानिए कैसी हैं तैयारियां

प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन तैयारी ( ETV Bharat )

उन्होंने कहा ये सम्मेलन प्रवासी उत्तराखण्डियों को अपनी जड़ों से जोड़ने के साथ ही प्रदेश के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण अवसर है. सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सम्मेलन में प्रवासी उत्तराखण्डियों के साथ सार्थक संवाद की व्यवस्था की जाए. साथ ही उनके सुझावों को गंभीरता से लिया जाए. राज्य के विकास में उनके योगदान की संभावनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए. उन्होंने कहा प्रवासी उत्तराखण्डियों को राज्य में निवेश, स्वरोजगार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्रों में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए.