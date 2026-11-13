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'चेतना से चीजें बदलेंगी', प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में बोले प्रसून जोशी, सीएम ने कहा- 44 फीसदी बढ़ा रिवर्स पलायन

प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन 2026 ( फोटो सोर्स- X@pushkardhami )

देहरादून: देश के तमाम हिस्सों में रह रहे प्रवासी उत्तराखंडी अपनी संस्कृति और जड़ों से जुड़े इसके लिए साल 2024 से 'प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन' का आयोजन किया जा रहा है. इसी कड़ी में देहरादून स्थित दून विश्वविद्यालय में तृतीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया. जिसमें देश के तमाम राज्यों से 282 प्रवासी उत्तराखंडी और रिवर्स प्लान कर चुके 19 लोग शामिल हुए. सम्मेलन में सीएम धामी ने कहा कि इस सम्मेलन में ऐसा अनुभव हो रहा है, जैसे एक ही परिवार के सदस्य लंबे समय बाद अपने घर लौटकर एक स्थान पर एकत्र हुए हों.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश के तमाम हिस्सों में रहने वाले उत्तराखंडियों का अपनी मातृभूमि से भावनात्मक जुड़ाव सदैव बना रहता है. अपनी संस्कृति, परंपराओं और जड़ों से जुड़े रहना हम सभी के लिए जरूरी है. प्रवासी उत्तराखंडी अपनी प्रतिभा, परिश्रम और उपलब्धियों से तमाम क्षेत्रों में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं. उनके अनुभव, ज्ञान, संसाधन और सामर्थ्य का लाभ राज्य के विकास को भी मिलना चाहिए. उन्होंने अपने पैतृक गांवों को गोद लेकर उनके विकास में योगदान देने की पहल करने वाले 30 प्रवासी उत्तराखंडियों का आभार जताया.