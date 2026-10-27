महज 3000 रुपए के लिए हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने दूसरे आरोपी को बिहार से दबोचा
ट्यालू हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई. आरोपी ने फावड़े से वार कर उतारा था मौत के घाट.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 10:28 AM IST
हमीरपुर: महज तीन हजार रुपये के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में प्रवासी मिस्त्री की हत्या के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे दूसरे आरोपी को बिहार से गिरफ्तार कर लिया है. हमीरपुर जिले के फस्टे पंचायत के ट्यालू गांव में हुए इस हत्याकांड के आरोपी संतोष सहनी को पुलिस ने बिहार के मधुबनी जिले के सहनी गांव से दबोचा है. हत्या के बाद से आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर था. वहीं, उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से पांच दिन का पुलिस रिमांड मिला है. मामले में दूसरा आरोपी सुरजीत निवासी फस्टे पहले से न्यायिक हिरासत में है.
3,000 रुपये के लिए मिस्त्री की हत्या
पुलिस के अनुसार, 13 अक्टूबर की रात ट्यालू गांव में प्रवासी मिस्त्री दिग्विजय उर्फ गांगुली अपने साथ काम करने वाले दो सहायक मजदूरों सुरजीत और संतोष सहनी के साथ बैठा था. इस दौरान तीनों ने शराब का सेवन किया था. इसके बाद तीन हजार रुपये के लेनदेन और पैसों के हिसाब को लेकर विवाद शुरू हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मामला खूनी वारदात में बदल गया.
आरोप है कि दोनों मजदूरों ने फावड़े से दिग्विजय पर वार कर उसकी हत्या कर दी और वारदात के बाद मौके से फरार हो गए. मामूली रकम को लेकर शुरू हुआ विवाद एक व्यक्ति की जान लेने तक पहुंच गया. इस घटना ने इलाके में भी सनसनी फैला दी थी. वारदात का खुलासा अगले दिन बुधवार, 14 अक्टूबर शाम को हुआ था.
फावड़े से वार कर उतारा था मौत के घाट
सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. घटनास्थल से हत्या में इस्तेमाल किया गया फावड़ा बरामद किया गया, जबकि फोरेंसिक टीम ने भी मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थानीय आरोपी सुरजीत को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था. हालांकि, संतोष सहनी फरार होने में कामयाब रहा. इसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी रही. आखिरकार पुलिस ने आरोपी को बिहार के मधुबनी जिले के सहनी गांव से गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस रिमांड पर आरोपी
एसपी हमीरपुर बलबीर सिंह ठाकुर ने बताया कि, "प्रवासी मिस्त्री की हत्या के मामले में फरार चल रहे दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले की गहनता से जांच की जा रही है और पूछताछ के लिए आरोपी को पांच दिन का पुलिस रिमांड मिला है. दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस उससे हत्या से जुड़े घटनाक्रम, विवाद की वजह और वारदात में उसकी भूमिका को लेकर पूछताछ कर रही है. पांच दिन के पुलिस रिमांड के दौरान जांच से जुड़े कई पहलुओं पर जानकारी जुटाने का प्रयास किया जाएगा. फिलहाल मामले में पुलिस की जांच जारी है."
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