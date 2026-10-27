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महज 3000 रुपए के लिए हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने दूसरे आरोपी को बिहार से दबोचा

पुलिस के अनुसार, 13 अक्टूबर की रात ट्यालू गांव में प्रवासी मिस्त्री दिग्विजय उर्फ गांगुली अपने साथ काम करने वाले दो सहायक मजदूरों सुरजीत और संतोष सहनी के साथ बैठा था. इस दौरान तीनों ने शराब का सेवन किया था. इसके बाद तीन हजार रुपये के लेनदेन और पैसों के हिसाब को लेकर विवाद शुरू हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मामला खूनी वारदात में बदल गया.

आरोप है कि दोनों मजदूरों ने फावड़े से दिग्विजय पर वार कर उसकी हत्या कर दी और वारदात के बाद मौके से फरार हो गए. मामूली रकम को लेकर शुरू हुआ विवाद एक व्यक्ति की जान लेने तक पहुंच गया. इस घटना ने इलाके में भी सनसनी फैला दी थी. वारदात का खुलासा अगले दिन बुधवार, 14 अक्टूबर शाम को हुआ था.

फावड़े से वार कर उतारा था मौत के घाट

सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. घटनास्थल से हत्या में इस्तेमाल किया गया फावड़ा बरामद किया गया, जबकि फोरेंसिक टीम ने भी मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थानीय आरोपी सुरजीत को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था. हालांकि, संतोष सहनी फरार होने में कामयाब रहा. इसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी रही. आखिरकार पुलिस ने आरोपी को बिहार के मधुबनी जिले के सहनी गांव से गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस रिमांड पर आरोपी