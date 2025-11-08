ETV Bharat / state

बिहार में छठ और मतदान के बाद फिर चली ‘पलायन एक्सप्रेस’, रेलवे स्टेशन पर प्रवासियों की उमड़ी भीड़

छठ पूजा और मतदान के बाद मुजफ्फरपुर स्टेशन पर प्रवासियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. वोट डालकर प्रवासी अब लौट रहे हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 8, 2025 at 3:00 PM IST

मुजफ्फरपुर: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान और छठ महापर्व संपन्न होते ही बिहार के प्रवासी एक बार फिर परदेस की ओर रुख कर रहे हैं. मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर सुबह से ही प्लेटफॉर्म पर झोला-बस्ता लिए मजदूरों और यात्रियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पंजाब, गुजरात जाने वाली ट्रेनें खचाखच भरी हैं और कई में तो लोग लटककर सफर करने को मजबूर हैं.

ट्रेनें फुल, वेटिंग लिस्ट रिकॉर्ड स्तर पर: रेलवे अधिकारियों के अनुसार पिछले 24 घंटों में दिल्ली, सूरत, लुधियाना और मुंबई रूट की सभी स्पेशल ट्रेनें हाउसफुल हो चुकी हैं. सामान्य दिनों की तुलना में वेटिंग लिस्ट 8-10 गुना तक बढ़ गई है. टिकट काउंटर पर मारामारी मची है और कई यात्री बिना रिजर्वेशन के ही चढ़ रहे हैं. टीटीई भी मजबूर नजर आ रहे हैं.

मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर प्रवासियों की उमड़ी भीड़ (ETV Bharat)

वोट डालकर लौटे प्रवासी: कांटी के अशोक कुमार दिल्ली जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के इंतजार में थे. वे बोले, “छठ में गांव आया, वोट भी डाल दिया. सुशासन की सरकार को फिर मौका दिया है. बिहार में अब पहले जैसा नहीं है, विश्वास है कि आगे और बेहतर होगा.” उनके चेहरे पर संतोष था, पर आंखों में परदेस की मजबूरी साफ झलक रही थी.

“छठ पूजा में गांव आया था और सोचा कि मतदान भी कर लूंगा. सुशासन की सरकार के नाम पर वोट किया है, मुझे मौजूदा बिहार सरकार पर भरोसा है.”-अशोक कुमार, यात्री

विकास देखा, रोजगार नहीं मिला: वैशाली के सूरज सिंह प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं. वे कहते हैं, “पिछले 15 साल में बिहार बदला है. सड़कें बनीं, बिजली आई, अपराध कम हुआ. NDA ने काम किया है लेकिन अभी भी नौजवानों को यहां रोजगार नहीं मिल रहा, मजबूरी में दिल्ली लौट रहा हूं.” उनके साथी अनिल ने कहा कि, “वोट डाला है, अब सरकार से उम्मीद है कि अगले पांच साल में फैक्ट्री लगे, युवा यहीं रुकें.”

“इस बार अपने मत का प्रयोग किया है. मैंने बिहार के विकास, रोजगार और भयमुक्त समाज के नाम पर वोट किया. अब काम पर लौट रहा हूं.”-अनिल, यात्री

पलायन रोकने की गुहार: मुजफ्फरपुर के अनिल कुमार ने ट्रेन में चढ़ते वक्त कहा, “हर बार यही होता है, छठ में आओ, वोट डालो, फिर लौट जाओ. मन में कसक रहती है. सरकारें बदलती हैं, वादे बदलते हैं, लेकिन बिहार में रोजगार नहीं आता. अगर यहीं दो वक्त की रोटी मिल जाए, तो कोई मां-बाप को छोड़कर क्यों जाए?”

स्टेशन पर प्रवासियों की उमड़ी भीड़ (ETV Bharat)

चुनाव आयोग भी मानता है प्रभाव: चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार पहले चरण में कई सीटों पर मतदान प्रतिशत में 4-6% की बढ़ोतरी प्रवासी मजदूरों की वजह से हुई है. वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर जैसे क्षेत्रों में हजारों प्रवासी लौटे थे. अब फिर वही गांव खाली हो रहे हैं.

सवाल वही, जवाब कब?: रेलवे प्लेटफॉर्म पर गूंजती ट्रेन की सीटी के साथ एक बार फिर हजारों सपने परदेस की ओर दौड़ पड़े. लोकतंत्र में हिस्सेदारी निभाई, छठ मइया को माथा टेका, लेकिन रोजी-रोटी की तलाश में फिर वही पुराना सफर. वहीं लोगों का कहना है कि बिहार की जनता ने वोट देकर अपना फर्ज निभाया, अब नई सरकार की बारी है कि पलायन को रोकने का वादा पूरा करे.

