बिहार में छठ और मतदान के बाद फिर चली ‘पलायन एक्सप्रेस’, रेलवे स्टेशन पर प्रवासियों की उमड़ी भीड़

मुजफ्फरपुर: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान और छठ महापर्व संपन्न होते ही बिहार के प्रवासी एक बार फिर परदेस की ओर रुख कर रहे हैं. मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर सुबह से ही प्लेटफॉर्म पर झोला-बस्ता लिए मजदूरों और यात्रियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पंजाब, गुजरात जाने वाली ट्रेनें खचाखच भरी हैं और कई में तो लोग लटककर सफर करने को मजबूर हैं.

ट्रेनें फुल, वेटिंग लिस्ट रिकॉर्ड स्तर पर: रेलवे अधिकारियों के अनुसार पिछले 24 घंटों में दिल्ली, सूरत, लुधियाना और मुंबई रूट की सभी स्पेशल ट्रेनें हाउसफुल हो चुकी हैं. सामान्य दिनों की तुलना में वेटिंग लिस्ट 8-10 गुना तक बढ़ गई है. टिकट काउंटर पर मारामारी मची है और कई यात्री बिना रिजर्वेशन के ही चढ़ रहे हैं. टीटीई भी मजबूर नजर आ रहे हैं.

मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर प्रवासियों की उमड़ी भीड़ (ETV Bharat)

वोट डालकर लौटे प्रवासी: कांटी के अशोक कुमार दिल्ली जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के इंतजार में थे. वे बोले, “छठ में गांव आया, वोट भी डाल दिया. सुशासन की सरकार को फिर मौका दिया है. बिहार में अब पहले जैसा नहीं है, विश्वास है कि आगे और बेहतर होगा.” उनके चेहरे पर संतोष था, पर आंखों में परदेस की मजबूरी साफ झलक रही थी.

“छठ पूजा में गांव आया था और सोचा कि मतदान भी कर लूंगा. सुशासन की सरकार के नाम पर वोट किया है, मुझे मौजूदा बिहार सरकार पर भरोसा है.”-अशोक कुमार, यात्री

विकास देखा, रोजगार नहीं मिला: वैशाली के सूरज सिंह प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं. वे कहते हैं, “पिछले 15 साल में बिहार बदला है. सड़कें बनीं, बिजली आई, अपराध कम हुआ. NDA ने काम किया है लेकिन अभी भी नौजवानों को यहां रोजगार नहीं मिल रहा, मजबूरी में दिल्ली लौट रहा हूं.” उनके साथी अनिल ने कहा कि, “वोट डाला है, अब सरकार से उम्मीद है कि अगले पांच साल में फैक्ट्री लगे, युवा यहीं रुकें.”