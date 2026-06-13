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आगरा:'चौकी पर आया तो जूतों से पीटूंगा' वीडियो वायरल के बाद, चौकी प्रभारी निलंबित

वायरल वीडियो में पुलिस चौकी प्रभारी के द्वारा बेहद आपत्तिजनक और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते देखा जा रहा है.

वीडियो वायरल के बाद, चौकी प्रभारी निलंबित
वीडियो वायरल के बाद, चौकी प्रभारी निलंबित (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 6:51 PM IST

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आगरा: किरावली थाना की मिढ़ाकुर पुलिस चौकी प्रभारी नवजीत सिंह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडिय में पुलिस चौकी प्रभारी नवजीत सिंह सरपंच को जूता मारने की बात कह रहे हैं. हालांकि, ईटीवी भारत इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. वायरल वीडियो की जांच के बाद डीसीपी पश्चिमी आदित्य सिंह ने चौकी प्रभारी नवजीत सिंह को निलंबित कर दिया है. इस मामले के बीद से पुलिस महकमे में हड़कंप है.

जानकारी के अनुसार, यह मामला भ्रष्टाचार से जुडा है. किरावली थाना के मिढ़ाकुर पुलिस चौकी प्रभारी नवजीत सिंह पर सकतपुर निवासी सरपंच रामप्रकाश सोलंकी ने एक लाख रुपये की रिश्वत मांगने की शिकायत डीसीपी आदित्य सिंह से की थी. इसकी जानकारी जब पुलिस चौकी प्रभारी को मिली तो उन्होंने सरपंच पर नाराजगी जताई. सरपंच रामप्रकाश सोलंकी ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि बीते दिनों एक पीड़ित पक्ष के समर्थन में पुलिस चौकी पर गया था. जहां पर मौजूद चौकी प्रभारी नवजीत सिंह ने उनसे अभद्र व्यवहार किया और धमकी दी.

वायरल वीडियो करीब 2.45 मिनट का है. जिसमें चौकी प्रभारी नवजीत सिंह आपा खोते दिख रहे हैं. सरपंच से गाली गलौज के साथ कह रहे हैं कि ‘चौकी पर आया तो जूते से पीटूंगा’. सरपंच को गाली देने और जूतों से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. जिससे चौकी प्रभारी के अभद्र व्यवहार की जानकारी आला पुलिस अफसरों तक पहुंची.

वायरल वीडियो में पुलिस चौकी प्रभारी बेहद आपत्तिजनक और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं. सरपंच और स्थानीय लोगों की शिकायत पर डीसीपी पश्विमी आदित्य सिंह ने मामले की जांच एसीपी अछनेरा से कराई. एसीपी अछनेरा ने देर रात जांच रिपोर्ट डीसीपी को सौंपी, जिसके बाद डीसीपी आदित्य सिंह ने मिढ़ाकुर पुलिस चौकी प्रभारी नवजीत को निलंबित कर दिया. इसके साथ ही विभागीय जांच भी कराई जा रही है.

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