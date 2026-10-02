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धान खरीद को लेकर मंत्री डॉ इरफान अंसारी के दिए बयान पर सियासत गरमाई, जानिए क्या बोला उन्होंने

मंत्री इरफान अंसारी ने कहा बिचौलियों और बीजेपी नेताओं की मिलीभगत के कारण धान की खरीद में अनियमितताएं हो रही हैं. रिपोर्ट भुवन किशोर झा

PADDY PROCUREMENT
सी पी सिंह और डॉ इरफान अंसारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 2, 2026 at 5:46 PM IST

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रांचीः खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में धान खरीद प्रक्रिया में बिचौलिए किसानों की मजबूरी और प्रशासनिक कमियों का फायदा उठाकर उनकी उपज को औने-पौने दाम पर खरीदते हैं और सरकारी केंद्रों पर ऊंचे दामों पर बेचकर अच्छा मुनाफा कमाते हैं. उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि राज्य में सरकारी धान खरीद में बिचौलिए की सक्रियता की जानकारी सरकार के पास नहीं है. इसके बावजूद इस पर रोक लगाना सरकार के लिए टेढ़ी खीर के समान साबित हो रहा है. कम समय में अधिक पैसे की इस कमाई में नेता भी शामिल होते हैं जो बिचौलिया बनकर सरकार को धान ऊंचे दाम पर बेचते हैं.

भाजपा के मंत्री धान खरीदने की बात कह रहे थेः डा. इरफान अंसारी

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने विगत वर्षों के अनुभव को मीडियाकर्मियों के बीच जैसे ही ही साझा कि इस पर राजनीति शुरू हो गई. खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने कहा कि पिछली बार कुछ जिलों में नेता लोग बिचौलिया बन गए थे और मुझे बार-बार फोन कर धान लेने की बात कहते थे. उन्होंने कहा कि यह धान उत्तर प्रदेश और बिहार से खरीद कर झारखंड में बेचा जाता है. उन्होंने कहा कि फोन करने वाले नेताओं में भाजपा के पूर्व मंत्री लोग भी शामिल थे जो बार-बार फोन करके धान लेने के लिए कह रहे थे.

मंत्री डॉ इरफान अंसारी और बीजेपी विधायक सी पी सिंह के बयान (Etv Bharat)

मंत्री इरफान अंसारी ऐसे भाजपा नेता का नाम सार्वजनिक करेंः सी पी सिंह

पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक सी पी सिंह ने खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री डॉ इरफान अंसारी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि बिचौलियों को बिचौलिए ही नजर आते हैं. उन्होंने डॉक्टर इरफान अंसारी को भाजपा के वैसे नेताओं का नाम सार्वजनिक करने को कहा है जो बिचौलियों के रूप में काम कर रहे थे. उन्होंने कहा कि यदि धान नहीं लिया जाता है तो लोग जरूर फोन कर सकते हैं लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वो ना करें तो बेहतर होगा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यह खानदानी पेशा है. सी पी सिंह ने कहा कि मंत्री जी वैसे लोगों का नाम सार्वजनिक करें अन्यथा भारतीय जनता पार्टी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे.

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