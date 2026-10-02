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धान खरीद को लेकर मंत्री डॉ इरफान अंसारी के दिए बयान पर सियासत गरमाई, जानिए क्या बोला उन्होंने

सी पी सिंह और डॉ इरफान अंसारी ( Etv Bharat )

रांचीः खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में धान खरीद प्रक्रिया में बिचौलिए किसानों की मजबूरी और प्रशासनिक कमियों का फायदा उठाकर उनकी उपज को औने-पौने दाम पर खरीदते हैं और सरकारी केंद्रों पर ऊंचे दामों पर बेचकर अच्छा मुनाफा कमाते हैं. उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि राज्य में सरकारी धान खरीद में बिचौलिए की सक्रियता की जानकारी सरकार के पास नहीं है. इसके बावजूद इस पर रोक लगाना सरकार के लिए टेढ़ी खीर के समान साबित हो रहा है. कम समय में अधिक पैसे की इस कमाई में नेता भी शामिल होते हैं जो बिचौलिया बनकर सरकार को धान ऊंचे दाम पर बेचते हैं.