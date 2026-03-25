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Middle East War Impact : डामर, एलडीओ व इमर्शन नहीं मिलने से NHAI व PWD के करोड़ों के काम बंद

इसी तरह से लिक्विड डीजल ऑयल (एलडीओ) की भी आवश्यकता रहती है. यह एलडीओ 27 लाख लीटर की आवश्यकता थी, अभी तक 10 लाख लीटर आया है. शेष 17 लाख लीटर की मांग है, लेकिन इसके दाम भी 45000 रुपए प्रति टन से बढ़कर 60 हजार रुपए प्रति टन तक पहुंच गए हैं. हालांकि, फिर भी नहीं मिल रहा है. जबकि इमर्शन की बात की जाए तो यह 9 हजार टन की डिमांड थी, लेकिन 3500 टन मिला, शेष 5500 की जरूरत है. दाम भी पहले 38 हजार रुपए प्रति टन थे, जिसमें 50 हजार रुपए प्रति टन तक पहुंच गया है. तीनों के दाम में जीएसटी अतिरिक्त उन्हें देना पड़ता था.

नेशनल हाईवे-27 का काम कर रही फर्म मैसर्स मुरारी लाल अग्रवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर पवन अग्रवाल के मुताबिक 20 हजार टन डामर की आवश्यकता थी, अभी केवल 7000 टन ही मिल पाया है. अब आगे काम के लिए 13 हजार टन डामर चाहिए. पहले 40 हजार रुपए प्रति टन के अनुसार उन्हें डामर मिल रहा था. युद्ध के बाद दरें 52 हजार रुपए प्रति टन तक पहुंच गईं और अब तो इस पर भी डामर नहीं मिल पा रहा है.

कोटा: अमेरिका और इजराइल का ईरान से युद्ध चल रहा है. इसका असर विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है. यहां तक कि भारत में सड़क निर्माण के लिए जरूरी डामर और अन्य सामग्री भी नहीं पहुंच पा रही है. इस कारण से एक्सप्रेसवे, हाईवे और अन्य सड़कों का निर्माण भी प्रभावित हो गया है. कोटा संभाग में हालात ऐसे हैं कि कुछ जगह काम पूरी तरह से बंद है और डामर कंक्रीट के जरिए सड़क के नवीनीकरण के काम रुक गए हैं. महंगे दाम पर भी डामर की उपलब्धता खत्म हो गई है.

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पहले से कर रखा था अनुबंध, फिर भी नहीं आ रहा माल : पवन अग्रवाल का कहना है कि रिफाइंड से पेट्रोकेमिकल के प्रोडक्ट आना बंद हो गए हैं. इसी के चलते उन्हें सप्लायर माल नहीं दे पा रहा है. उनका कहना है कि पहले से उनके लिए अनुबंध कर रखे थे और तय समय सीमा पर डिलीवरी भी वह ले रहे थे और भुगतान का भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन माल की अनुपलब्धता के चलते ही उन्हें सप्लायर माल सप्लाई नहीं कर पा रहा है.

कोटा संभाग में कुछ जगह काम बंद (ETV Bharat Kota)

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर संदीप अग्रवाल का कहना है कि डामर की वजह से समस्या आ रही है, कुछ जगह पर काम बंद है. हालांकि, कुछ जगह पर काम चल रहा है, उसकी गति कम हुई है. उनके अधिकांश काम डामर के हैं. संवेदकों को डामर के अलावा शेष काम पूरे करने के लिए निर्देश दिए हैं. जैसे ही डामर की उपलब्धता होगी, तत्काल काम शुरू हो जाएगा और गति भी बढ़ेगी.

सड़क नवीनीकरण के काम रुके (ETV Bharat Kota)

डीजल की सप्लाई में भी समस्या : कोटा संभाग में एनएचएआई के 600 करोड़ के आसपास के काम चल रहे हैं. इनमें में कोटा बाईपास पर सर्विस लेन का निर्माण है. हालांकि, यह काम अभी शुरुआती स्टेज पर है. इसमें डामरीकरण की स्टेज तक काम नहीं पहुंचा है. इसी तरह से नेशनल हाईवे-52 पर बूंदी और कोटा में कई जगह पर दुर्घटना संभावित इलाकों में कार्य करवाए जा रहे हैं, जहां पर सर्विस लेन और फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं. यह काम भी प्रभावित हो रहा है. हालांकि, अभी यह कार्य भी डामरीकरण की स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं. निर्माण के लिए काफी मशीनरी की आवश्यकता होती है, लेकिन डीजल की कमी के चलते काम धीमा हुआ है.

डीजल की सप्लाई में भी समस्या (ETV Bharat Kota)

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अब बारिश में अटक जाएगा काम : पवन अग्रवाल का कहना है कि हाड़ौती में जून महीने में बारिश हो जाती है. ऐसे में अभी काम करने का बेहतर समय था और पूरी स्पीड से भी काम चल रहा था. अचानक डामर की शॉर्टेज ने पूरा काम रोक दिया है. तीन महीना में डामर से जुड़ा काम हो जाता, लेकिन अब समस्या काफी जटिल हो गई है. बारिश के चलते सितंबर तक काम बाधित हो जाएगा, फिर उसे सर्दी के सीजन में पूरा करना होगा. अब डामर की कब तक उपलब्धता रहती है, यह भी बड़ी समस्या है.

भारत में सड़कों का निर्माण कार्य प्रभावित (ETV Bharat Kota)

यह कार्य हुए है प्रभावित :