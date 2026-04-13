ईरान-इजरायल युद्ध का असर: थम गई चित्तौड़गढ़ के मार्बल व्यापार की रफ्तार, निर्यात ठप, 50% गिरा उत्पादन
ईरान-इजरायल युद्ध के कराण चितौड़गढ़ की फैक्ट्रियों में सन्नाटा पसर गया है. खाड़ी देशों को होने वाला मार्बल निर्यात भी रुका.
Published : April 13, 2026 at 2:30 PM IST
चित्तौड़गढ़ : मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने अब चित्तौड़गढ़ के मार्बल उद्योग को गहरे संकट में डाल दिया है. निर्यात पूरी तरह से ठप, लागत में भारी बढ़ोतरी और उत्पादन में गिरावट के चलते उद्योग धीरे-धीरे बंदी की ओर बढ़ता नजर आ रहा है. स्थिति यह हो गई कि मार्बल इकाइयों में सन्नाटा पसरा है और मालिक ग्राहकों के इंतजार और युद्ध बंद होने की आस में हैं. चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर रिको, चंदेरिया औद्योगिक क्षेत्र के अलावा आंजोलिया का खेड़ा, मांदलदा ओद्योगिक क्षेत्र हैं, जहां की मार्बल इकाइयों में सन्नाटा पसरा हुआ है.
चित्तौड़गढ़ के मार्बल उद्यमी हरीश ईनाणी ने बताया कि यहां की मार्बल इकाइयों की देश एवं विदेश में अच्छी पहचान रही है. यहां देश के राज्यों और विदेश से भी लोग मार्बल खरीदने के लिए आते रहे हैं. यहां से हर वर्ष मार्बल का निर्यात होता रहा हैं वहीं अभी जो हालात पैदा हुए हैं उससे खाड़ी देशों में सऊदी अरब, दुबई, कुवैत और ओमान में होने वाला निर्यात पूरी तरह से रुक गया है. समुद्री मार्ग प्रभावित होने से माल बंदरगाहों पर अटक गया है और कंटेनर की भारी कमी के कारण व्यापार लगभग ठप हो चुका है. इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ा है, जो अब 40 से 50 प्रतिशत तक गिर चुका है. मार्बल फैक्ट्रियों में सन्नाटा पसरा हुआ है.
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बंद हो गई रात्रिकालीन शिफ्ट : उद्यमी ईनाणी ने बताया कि पहले 24 घंटे चलने वाली इकाइयां अब केवल 10 से 12 घंटे ही संचालित हो रही हैं. इससे रात्रिकालीन शिफ्ट पूरी तरह बंद हो गई है. इससे हजारों श्रमिकों के सामने बेरोजगारी का खतरा मंडरा रहा है. चंदेरिया औद्योगिक क्षेत्र सहित जिले की 300 से अधिक इकाइयों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं.
डॉलर मजबूत होने से आयात हुआ महंगा : वहीं, उद्यमी कैलाश माहेश्वरी ने बताया कि इंपोर्टेड मटेरियल, ब्लेड्स और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो चुकी है. डॉलर मजबूत होने से आयात और महंगा हो गया है. इससे उत्पादन की लागत भी लगातार बढ़ रही है. महंगा माल होने के कारण बाजार में मांग भी घट गई है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में 25 से 30 प्रतिशत उद्योग पूरी तरह बंद हो सकते हैं. वर्तमान में अधिकांश इकाइयां 50 से 60 प्रतिशत क्षमता पर ही चल रही हैं, जो किसी भी समय ठप हो सकती हैं.
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करीब 15 हजार मजदूरों पर है संकट : इस संकट का सबसे बड़ा असर श्रमिकों पर पड़ रहा है. जिले में करीब 10 से 15 हजार लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मार्बल उद्योग से जुड़े हैं. इनकी आजीविका अब खतरे में है. यदि हालात जल्द नहीं सुधरे, तो यह संकट एक बड़े औद्योगिक और सामाजिक संकट का रूप ले सकता है.