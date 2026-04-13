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ईरान-इजरायल युद्ध का असर: थम गई चित्तौड़गढ़ के मार्बल व्यापार की रफ्तार, निर्यात ठप, 50% गिरा उत्पादन

मार्बल उद्योग पर संकट ( फोटो ईटीवी भारत चितौड़गढ़ )

चित्तौड़गढ़ : मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने अब चित्तौड़गढ़ के मार्बल उद्योग को गहरे संकट में डाल दिया है. निर्यात पूरी तरह से ठप, लागत में भारी बढ़ोतरी और उत्पादन में गिरावट के चलते उद्योग धीरे-धीरे बंदी की ओर बढ़ता नजर आ रहा है. स्थिति यह हो गई कि मार्बल इकाइयों में सन्नाटा पसरा है और मालिक ग्राहकों के इंतजार और युद्ध बंद होने की आस में हैं. चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर रिको, चंदेरिया औद्योगिक क्षेत्र के अलावा आंजोलिया का खेड़ा, मांदलदा ओद्योगिक क्षेत्र हैं, जहां की मार्बल इकाइयों में सन्नाटा पसरा हुआ है. चित्तौड़गढ़ के मार्बल उद्यमी हरीश ईनाणी ने बताया कि यहां की मार्बल इकाइयों की देश एवं विदेश में अच्छी पहचान रही है. यहां देश के राज्यों और विदेश से भी लोग मार्बल खरीदने के लिए आते रहे हैं. यहां से हर वर्ष मार्बल का निर्यात होता रहा हैं वहीं अभी जो हालात पैदा हुए हैं उससे खाड़ी देशों में सऊदी अरब, दुबई, कुवैत और ओमान में होने वाला निर्यात पूरी तरह से रुक गया है. समुद्री मार्ग प्रभावित होने से माल बंदरगाहों पर अटक गया है और कंटेनर की भारी कमी के कारण व्यापार लगभग ठप हो चुका है. इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ा है, जो अब 40 से 50 प्रतिशत तक गिर चुका है. मार्बल फैक्ट्रियों में सन्नाटा पसरा हुआ है. खाड़ी देशों को होने वाला मार्बल निर्यात रुका (वीडियो ईटीवी भारत चितौड़गढ़) इसे भी पढ़ें: मिडल ईस्ट का महायुद्ध: किशनगढ़ की मार्बल मंडी में 'पत्थरों' पर पड़ा संकट, दुबई पोर्ट पर अटके हजारों कंटेनर