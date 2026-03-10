Middle East War Effect : गैस किल्लत पर सरकार का भरोसा, आमजन को नहीं होने देंगे परेशान
खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने कहा- आमजन को घरेलू गैस में दिक्कत नहीं आए, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं.
Published : March 10, 2026 at 5:21 PM IST
जयपुर: ईरान-इजरायल में चल रहे युद्ध का असर अब भारत की रसोई तक पहुंचता दिखाई दे रहा है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गैस आपूर्ति में आ रही बाधाओं के चलते सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने LPG सिलेंडर की सप्लाई को लेकर बड़ा फैसला लिया है. फिलहाल, व्यावसायिक (कमर्शियल) गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पर सख्ती बढ़ा दी गई है और इसकी प्राथमिकता भी तय कर दी गई है.
नई व्यवस्था के तहत अभी केवल अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को ही कमर्शियल LPG सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे, जबकि होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए फिलहाल सप्लाई रोक दी गई है. राजस्थान में इस आदेश का असर दिखने लगा है. गैस सिलेंडर की किल्लत पर खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बने हालातों को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. प्रदेश के लोगों को किसी तरह से सरकार परेशान नहीं होने देगी.
गैस आयात में बाधा के कारण लिया गया फैसला : खाद्य मंत्री का कहना है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण गैस आयात में गंभीर व्यवधान आ रहा है. भारत बड़ी मात्रा में LPG का आयात करता है और खाड़ी देशों पर इसकी निर्भरता काफी अधिक है. हालात को देखते हुए सरकार ने उपलब्ध स्टॉक को सुरक्षित रखने और आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए यह कदम उठाया है. अधिकारियों के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में पिछले एक महीने में गैस और तेल की कीमतों में लगभग 34 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे आपूर्ति पर भी असर पड़ा है.
खाड़ी क्षेत्र से युद्ध के चलते आपूर्ति में बाधा : प्रदेश के खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण वैश्विक गैस बाजार प्रभावित हुआ है. खाड़ी क्षेत्र में चल रहे युद्ध के चलते आपूर्ति में बाधा आई है. उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य आम उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की परेशानी से बचाना है. गोदारा ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों की कमी नहीं होने दी जाएगी. इसके लिए उत्पादन बढ़ाने और रिफाइनरी कंपनियों को अतिरिक्त निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि कमर्शियल गैस सिलेंडरों पर अस्थायी रोक इसलिए लगाई गई है, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा सके.
कालाबाजारी रोकने के लिए उठाया कदम : मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि 25 दिन की बुकिंग सीमा तय करने का उद्देश्य गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी को रोकना है. कई जगहों पर कमर्शियल उपयोग के लिए घरेलू सिलेंडरों के दुरुपयोग की शिकायतें मिल रही थीं, जिन्हें रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है. उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी गैस सप्लाई या बुकिंग से जुड़ी कोई समस्या सामने आती है तो विभाग तुरंत कार्रवाई करेगा.
गोदारा का कहना है कि यह व्यवस्था स्थायी नहीं है. जैसे ही अंतरराष्ट्रीय हालात सामान्य होंगे और गैस की आपूर्ति सुचारु होगी, कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई पर लगी रोक भी हटा दी जाएगी. फिलहाल, सरकार और संबंधित विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो.