Middle East War Effect : गैस किल्लत पर सरकार का भरोसा, आमजन को नहीं होने देंगे परेशान

मीडिया से मुखातिब होते मंत्री सुमित गोदारा... ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: ईरान-इजरायल में चल रहे युद्ध का असर अब भारत की रसोई तक पहुंचता दिखाई दे रहा है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गैस आपूर्ति में आ रही बाधाओं के चलते सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने LPG सिलेंडर की सप्लाई को लेकर बड़ा फैसला लिया है. फिलहाल, व्यावसायिक (कमर्शियल) गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पर सख्ती बढ़ा दी गई है और इसकी प्राथमिकता भी तय कर दी गई है. नई व्यवस्था के तहत अभी केवल अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को ही कमर्शियल LPG सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे, जबकि होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए फिलहाल सप्लाई रोक दी गई है. राजस्थान में इस आदेश का असर दिखने लगा है. गैस सिलेंडर की किल्लत पर खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बने हालातों को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. प्रदेश के लोगों को किसी तरह से सरकार परेशान नहीं होने देगी. खाद्य मंत्री ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) गैस आयात में बाधा के कारण लिया गया फैसला : खाद्य मंत्री का कहना है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण गैस आयात में गंभीर व्यवधान आ रहा है. भारत बड़ी मात्रा में LPG का आयात करता है और खाड़ी देशों पर इसकी निर्भरता काफी अधिक है. हालात को देखते हुए सरकार ने उपलब्ध स्टॉक को सुरक्षित रखने और आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए यह कदम उठाया है. अधिकारियों के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में पिछले एक महीने में गैस और तेल की कीमतों में लगभग 34 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे आपूर्ति पर भी असर पड़ा है.