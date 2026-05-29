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पश्चिम एशिया संकट का असर: UP के रईसों ने बदला समर प्लान; इंटरनेशनल बुकिंग्स 80% गिरी, कश्मीर-लद्दाख पहली पसंद

पश्चिम एशिया संकट का असर: UP के रईसों ने बदला समर प्लान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: पश्चिम एशिया में युद्ध और तनाव का सीधा असर उत्तर प्रदेश के अमीर परिवारों के समर वेकेशन प्लान पर दिखने लगा है. इस सीजन में दुबई, दोहा, कतर और सिंगापुर जैसे पसंदीदा जगहों की बुकिंग में 80% तक की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है. इसकी जगह अब यूपी के रईस कश्मीर की वादियों, लद्दाख की पहाड़ियों और केरल के बैकवॉटर्स का रुख कर रहे हैं. राज्य का ट्रैवल मार्केट अब पूरी तरह 'लोकल' मोड में शिफ्ट हो चुका है. पेश है मनोज द्विवेदी के संपादन में संवाददाता समीर दीक्षित की रिपोर्ट. ट्रैवेल विशेषज्ञों का कहना है कि कश्मीर में अचानक हुए गोंडोला हादसे के बाद कश्मीर की बुकिंग का ग्राफ नीचे की ओर आ गया. हां, यह जरूर है कि यूपी में पारा 45 डिग्री पार है. इससे राहत पाने के लिए कुफरी, मनाली, चायल और शिमला जाने वालों की लंबी कतारें हैं. दूसरी तरफ आसमान छूते हवाई किराए और सुरक्षा की चिंता ने खाड़ी देशों की डिमांड को लगभग शून्य पर ला दिया है. नतीजतन, मानसिक शांति और सुरक्षित छुट्टियों की तलाश में यूपी के पर्यटक अब भारत के विभिन्न लोकेशन की बुकिंग्स करा रहे हैं. पश्चिम एशिया संकट का असर. (Video Credit: ETV Bharat) दोगुना तक बढ़ा हवाई किराया: कानपुर में अवध टूर एंड ट्रैवेल्स के निदेशक शारिक अल्वी ने बताया कि जैसे ही 28 फरवरी से पश्चिम एशिया में युद्द जैसे हालात बने तो कई एयरलाइंस ने अचानक ही अपने टिकट के दामों में दोगुना तक इजाफा कर दिया. इससे जहां एक वर्ग ऐसा था, जो बिजनेस टूर के लिए तैयार था, उस वर्ग ने तो बढ़ी हुई दरों पर अपनी टिकटें करा लीं. लेकिन, जिन्हें परिवार के साथ गर्मी की छुट्टियों में घूमने जाना था, उन्हें अपना प्लान बदलना पड़ा. कानपुर के कई ऐसे भी परिवार हैं, जिन्होंने यह जानकारी मांगी कि दुबई या खाड़ी देश अगर वह नहीं जा सकते हैं तो किस देश में घूमना बेहतर होगा? उदाहरण के लिए शारिक बताते हैं कि तीन महीने पहले सऊदी अरब आने-जाने का टिकट 52 हजार रुपए में मिल रहा था. जबकि पिछले कुछ दिनों से एक तरफ का किराया ही 54-55 हजार का हो गया. उन्होंने कहा कि कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं, जहां टिकटों की दरों में उछाल 100 प्रतिशत तक पहुंच गया है. जंग जैसी स्थिति में कुवैत का टिकट पहली बार 70 हजार रुपए तक का बिका है. कम हुई इंटरनेशनल बुकिंग. (Photo Credit: ETV Bharat)