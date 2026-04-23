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ईरान युद्ध से व्यापार पस्त ! अब कैंटोन फेयर से जगी उम्मीद, कारोबारियों के लिए क्या साबित होगी 'लाइफलाइन'?

23 से 27 अप्रैल तक चीन में आयोजित होगा दुनिया का सबसे बड़ा फेयर, 180 देशों से कारोबारी होंगे शामिल

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ईरान युद्ध से व्यापार पस्त! अब कैंटोन फेयर से जगी उम्मीद (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 1:27 PM IST

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नपुर: भारतीय निर्यातक पिछले कई माह से मिडिल ईस्ट वॉर के चलते परेशानियों से जूझ रहे हैं, हालांकि अब उनके लिए चीन से राहत भरी खबर सामने आई है. दरअसल, चीन में हर साल आयोजित होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कैंटोन फेयर फिर से लगने जा रहा है.

फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (फियो) की ओर से बड़ी संख्या में भारतीय निर्यातकों को इस फेयर में शामिल कराया गया है. इस फेयर में दुनिया के 180 देशों के कारोबारी मौजूद रहेंगे, जहां भारतीय कारोबारी अपने उत्पादों को प्रदर्शित करेंगे.

कैंटोन फेयर को लेकर फियो के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि फेयर का आयोजन 23 से 27 अप्रैल के बीच होगा, जिसमें चार से पांच दिनों तक सभी देशों के निर्यातक एक-दूसरे से बिजनेस टू बिजनेस को लेकर संवाद करेंगे.

यहां पर निर्यातक एलईडी पैनल्स, इलेक्ट्रानिक्स उत्पाद, प्लास्टिक, लेदर, टेक्सटाइल, केमिकल्स समेत अन्य तरह के उत्पादों का शोकेस किया जाएगा. उन्होंने बताया कि कैंटोन फेयर का एक चरण 15 से 19 अप्रैल तक आयोजित हो चुका है. अब दूसरे चरण में फेयर लगेगा.

चीन सहित आसियान देशों संग निर्यात कारोबार बढ़ा

फियो के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि जुलाई 2025 से लेकर अभी तक अमेरिका, यूरोपीय देशों, गल्फ कार्पोरेशन काउंसिल के सदस्य देशों समेत अन्य देशों से कानपुर समेत यूपी का निर्यात कारोबार बहुत अधिक नहीं बढ़ा, लेकिन चीन व आसियान देशों में शामिल देशों संग लगातार कारोबार बढ़ रहा है. अब कैंटोन फेयर से भी कारोबारियों को अच्छे आर्डर्स मिल सकते हैं.

'निर्यातकों को ऐसे मौके भुनाने चाहिए'

वहीं, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील वैश्य का कहना है कि इस तरह के फेयर जब आयोजित होते हैं, तो निश्चित तौर पर कारोबारियों के पास अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर कारोबार विस्तार का मौका मिलता है.

निर्यातकों को ऐसे मौके भुनाने चाहिए। इधर काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के वाइस चेयरमैन मुख्तारुल अमीन ने कहा कि चीन से हमेशा कारोबार बेहतर रहा है. कैंटोन फेयर की चर्चा पूरी दुनिया में होती है. यहां एक छत के नीचे 100 से अधिक देशों के कारोबारी होते हैं, जिनके सामने आप अपने उत्पादों की मार्केटिंग आसानी से कर सकते हैं, यहां से अच्छे आर्डर्स भी मिलते हैं.


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