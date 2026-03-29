नूंह में अफवाहों का बाजार गर्म, फ्यूल पंपों पर लोगों की जुट रही भीड़, ड्रम में पेट्रोल-डीजल देने पर रोक
पेट्रोल की किल्लत की अफवाह के कारण नूंह में कई लोग बड़े ड्रमों में पेट्रोल-डीजल लेकर जमा कर रहे हैं.
Published : March 29, 2026 at 10:08 PM IST
नूंह: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर अब स्थानीय स्तर पर भी नूंह जिले में देखने को मिल रहा है. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की किल्लत की आशंका से जिले के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ फ्यूल भरवाने के लिए उमड़ रही है. हालात ऐसे बन गए हैं कि कई जगहों पर अफरा-तफरी का माहौल देखा जा रहा है.
बड़े बर्तनों में पेट्रोल-डीजल देने से इनकार: स्थिति को देखते हुए कुछ पेट्रोल पंप संचालकों ने अहम फैसला लिया है. अब वे ड्रम, कैन या बड़े बर्तनों में पेट्रोल-डीजल देने से साफ इनकार कर रहे हैं. उनका कहना है कि इस तरह फ्यूल का स्टॉक करना आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है और अनावश्यक घबराहट को बढ़ावा दे रहा है.
अफवाहों के कारण जरूरत से ज्यादा फ्यूल कर रहे हैं जमाः पंप संचालकों के अनुसार फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है. हालांकि डिपो से सीमित मात्रा में सप्लाई मिल रही है, लेकिन आम उपभोक्ताओं की जरूरत पूरी हो रही है. पेट्रोल पंप मैनेजर नईम खान ने बताया कि "कुछ लोग अफवाहों के चलते जरूरत से ज्यादा फ्यूल जमा कर रहे हैं, जिससे स्थिति बिगड़ रही है. आम जनता से अपील है कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और सामान्य रूप से ही फ्यूल भरवाएं." उन्होंने स्पष्ट किया कि "पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल-डीजल उपलब्ध है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है."