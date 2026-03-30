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खाड़ी युद्ध से प्रदेश के निर्यात की कमर टूटी, कंटेनर का किराया 8 गुना बढ़ा, Export लगभग ठप

कंटेनर का भाड़ा तो बढ़ा ही है साथ में वॉर सरचार्ज के कारण बीमा प्रीमियम 1200 से 2400 डॉलर तक बढ़ गया है.

कंटेनर का किराया 8 गुना बढ़ा
कंटेनर का किराया 8 गुना बढ़ा (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 30, 2026 at 7:17 PM IST

3 Min Read
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जयपुर : खाड़ी क्षेत्र में जारी युद्ध का सीधा असर लगातार प्रदेश के निर्यात कारोबार पर दिखाई दे रहा है. अंतरराष्ट्रीय शिपिंग रूट प्रभावित होने से कंटेनर का किराया 6 से 8 गुना तक बढ़ गया है. हालात ऐसे हैं कि कई निर्यातकों ने फिलहाल अपने ऑर्डर रोक दिए हैं, जबकि कुछ उद्योगों का निर्यात लगभग ठप हो चुका है.

फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल का कहना है कि प्रदेश के मार्बल माइनिंग, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं. जयपुर, जोधपुर और भीलवाड़ा जैसे प्रमुख निर्यात केंद्रों में कारोबारियों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है. बढ़ती लागत के कारण कारोबारी अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं. वहीं, भुगतान चक्र भी प्रभावित हुआ है, जिससे छोटे और मध्यम उद्योगों की वित्तीय स्थिति कमजोर हो रही है.

सुरेश अग्रवाल, अध्यक्ष, फोर्टी. (ETV Bharat Jaipur)

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कई गुना बढ़ा किराया : युद्ध के असर के चलते खाड़ी देशों के बंदरगाह, एयरपोर्ट लगभग बंद हो चुके हैं. पहले जिस कंटेनर का किराया 1 हजार डॉलर था वह अब 6 से 8 हजार डॉलर तक पहुंच गया है. इसके अलावा जहाजों की आवाजाही में देरी और रूट बदलने के कारण ट्रांजिट टाइम भी दोगुना हो गया है. इससे समय पर डिलीवरी नहीं हो पा रही, जिससे विदेशी खरीदार ऑर्डर रद्द कर रहे हैं. कारोबारियों का कहना है कि जब तक खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम नहीं होता, तब तक निर्यात क्षेत्र में सुधार की उम्मीद कम ही है.

जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर सबसे प्रभावित
जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर सबसे प्रभावित (ETV Bharat Jaipur)

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वॉर सरचार्ज के कारण बीमा प्रीमियम बढ़ा : ट्रांसपोर्टर मोतीलाल जांगिड़ का कहना है कि मध्य-पूर्व और लाल सागर क्षेत्र में खतरा बढ़ने के बाद जहाजों ने अपने रूट बदल दिए हैं. कंटेनर का भाड़ा तो बढ़ा ही है साथ में वॉर सरचार्ज के कारण बीमा प्रीमियम 1200 से 2400 डॉलर तक बढ़ गया है. लंबे रूट और सुरक्षा जांच के कारण डिलीवरी 10 से 15 दिन तक देरी से हो रही है. जयपुर के कनकपुरा में कंटेनरों का जमावड़ा बढ़ गया है. शिपिंग कंपनियों की ओर से बुकिंग रद्द करने और जहाजों के समय पर नहीं पहुंचने से देशभर में 2500 से 3000 कंटेनर फंसे होने का अनुमान है.

कंटेनर का किराया 8 गुना बढ़ा
युद्ध का असर. (ETV Bharat gfx)

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800 करोड़ रुपए प्रतिमाह का कारोबार प्रभावित : युद्ध का असर राजस्थान के ग्रेनाइट और मार्बल उद्योग पर पड़ा है. ये उद्योग एलपीजी पर निर्भर है, ग्लास से लेकर सेरेमिक में एलपीजी का उपयोग होता है. जालोर, किशनगढ़ और अजमेर में बड़ी संख्या में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं. करीब 800 करोड़ रुपए प्रतिमाह का कारोबार प्रभावित हुआ है. जालोर में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं. 80% फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर हैं और जो चल रही हैं वे भी मुश्किल से 15–20 दिन चल पाएंगी. पिछले दो सप्ताह में 250 यूनिट बंद हो चुकी हैं. पहले रोजाना 25 कंटेनर निर्यात होते थे, अब निर्यात लगभग ठप है.

कंटेनर का किराया 1 हजार डॉलर से 6 से 8 हजार डॉलर तक पहुंचा
कंटेनर का किराया 1 हजार डॉलर से 6 से 8 हजार डॉलर तक पहुंचा (ETV Bharat Jaipur)

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